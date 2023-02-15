TUMI: ВЕСНА 2023 С УЧАСТИЕМ РИШАРЛИСОНА Д. А., РАПП Р., НОРРИСА Л. И СОНА Х. М.

TUMI ДЕБЮТИРУЕТ В КАМПАНИИ "UNPACK TOMORROW" ДЛЯ ВЕСНЫ 2023 С УЧАСТИЕМ НОВЫХ И ВЕРНУВШИХСЯ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ TUMI РИШАРЛИСОНА ДЕ АНДРАДЕ, РЕНЕ РАПП, ЛАНДО НОРРИСА И СОНА ХЫН МИНА

Кроме того, бренд представит целый ряд новых легендарных стилей сезона наряду с кампанией, каждый из которых будет представлен одной из звезд мирового спорта и развлечений

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Фотографии//TUMI

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд путешествий и образа жизни TUMI запустил свою новейшую глобальную кампанию "Unpack Tomorrow", иллюстрируя важность надежных туристических продуктов в мире, полном неожиданностей. Оживленная режиссером Тоддом Турсо, кампания будет включать три короткометражных фильма в течение сезона с участием профессионального футболиста Ришарлисон де Андраде, актрисы и певицы/авторки песен Рене Рапп, а также вернувшийся член экипажа TUMI и гонщик McLaren Формулы-1 Ландо Норрис. В сериале будет показано, как новейшие предложения TUMI из коллекций Alpha Bravo, Voyageur и McLaren помогают сделать жизнь каждой из мировых звезд спорта и развлечений более комфортной.

"В этом сезоне нас вдохновила новая группа потребителей, которые путешествуют чаще, чем когда-либо, как для бизнеса, так и для отдыха, - говорит Виктор Санс, креативный директор TUMI. "Наша коллекция Весна 2023 была разработана специально для удовлетворения потребностей наших потребителей, представляя вещи, которые обеспечивают долговечность, функциональность и стиль, куда бы ни привели их путешествия".

В первом выпуске "Unpack Tomorrow" снялся бразильский профессиональный футболист Ришарлисон, который недавно помог своей команде выйти в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года. В видеоролике будет запечатлен один день из жизни спортсмена и показано, как коллекция TUMI Alpha Bravo создана для того, чтобы выдержать любой день спортсмена. TUMI внесет сезонные новинки в свою культовую коллекцию Alpha Bravo, представив новые цветовые решения, которые остаются верными утилитарным корням коллекции и ее наследию, вдохновленному военной тематикой. В этом выпуске Сон Хын Мин покажет свои любимые вещи из коллекции через свой личный объектив. "Уже второй год сотрудничая с TUMI, я могу с уверенностью подтвердить, что мои сумки рассчитаны на длительный срок эксплуатации", - сказал Сон. "Будучи спортсменом, я никогда не знаю, что будет дальше, но со своим TUMI я чувствую себя уверенно, зная, что готов к тому, что принесет завтрашний день".

Остальные видеоролики "Unpack Tomorrow" будут выходить в течение марта и апреля, продолжая позиционировать TUMI в авангарде движения "кочевых" путешествий. В марте в Sex Lives of College Girls и Mean Girls: The Musical актрисы Рене Рапп будут показаны, как молодая звезда берет с собой TUMI, куда бы ни завела ее карьера. Часть кампании Рене будет посвящена перезапуску любимой женской коллекции Voyageur от TUMI, в основе дизайна которой лежат переработанные материалы. В рамках редизайна, ориентированного на универсальность и повышенную функциональность, бренд вновь представит ключевые стили в модных нейлоновых материалах.

Последний выпуск "Unpack Tomorrow" будет представлен в апреле, в нем примет участие член команды TUMI и гонщик F1 Ландо Норрис, а также третья коллекция посвященная 60-летию TUMI| McLaren, с фирменной расцветкой Папайя. В видеороликах кампании, мы будем следовать за суперзвездой гонок Ландо в его путешествиях, демонстрируя McLaren Artura и то, как производительность его сумки TUMI соответствует его собственным потребностям. Памятное сотрудничество TUMI и McLaren в честь особого юбилея элитной марки автоспорта и суперкаров продолжит органично объединять моду, стиль жизни и технологии в своих новейших сезонных изделиях.

Ожидается, что в течение всего сезона бренд проведет ряд глобальных акций, демонстрируя миру, как вместе с TUMI можно "Unpack Tomorrow". Более подробная информация будет предоставлена в течение сезона.

О компании TUMI

С 1975 года, компания TUMI создает предметы роскоши мирового класса для бизнеса, путешествий и работы, призванные улучшить, упростить и украсить все аспекты жизни в дороге. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, мы стремимся расширить возможности путешествий, являясь пожизненным партнером движущихся и творящих людей, стремящихся к своим целям. Этот бренд продается более чем в 75 странах мира и имеет около 2 000 торговых точек.

Более подробная информация о компании TUMI представлена на сайте TUMI.com

Контакты для прессы



Александра Гиллис

[email protected]

TUMI



I Николь Коласанто

[email protected]

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SOURCE Tumi, Inc.