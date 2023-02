Tumi presenta la campaña "Unpack Tomorrow" para la primavera de 2023 con los nuevos miembros de Tumi, Richarlison de Andrade, Reneé Rapp, Lando Norris y Son Heung -min

La marca también lanzará una variedad de nuevos estilos icónicos para la temporada junto con la campaña, y cada uno de ellos será presentado por una de las estrellas mundiales del deporte y el entretenimiento

Imágenes de alta resolución de la campaña disponibles AQUÍ

Crédito de foto // TUMI

NUEVA YORK, 15 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La marca internacional de viajes y estilo de vida TUMI ha lanzado hoy su última campaña global, "Unpack Tomorrow", que ilustra la importancia de contar con productos de viaje fiables en un mundo lleno de incógnitas. Realizada por el director Todd Tourso, la campaña incluirá tres cortometrajes a lo largo de la temporada protagonizados por el futbolista profesional Richarlison de Andrade, la actriz y cantante y compositora Reneé Rapp, y el piloto de Fórmula 1 de McLaren y miembro de la tripulación de TUMI, Lando Norris. Ofreciendo una visión cercana y personal de cada uno de sus viajes multifacéticos, la serie mostrará las muchas maneras en que las últimas ofertas de TUMI dentro de las colecciones Alpha Bravo, Voyageur y McLaren ayudan a hacer la vida de cada una de las estrellas mundiales del deporte y del entretenimiento más fluida.

"Esta temporada, nos inspiramos en una nueva cosecha de consumidores que viajan con más frecuencia que nunca, tanto por negocios como por ocio", explicó Víctor Sanz, director creativo de TUMI. "Nuestras colecciones Primavera 2023 fueron diseñadas para adaptarse específicamente a las necesidades de nuestros consumidores, introduciendo piezas que proporcionan durabilidad, funcionalidad y estilo para dondequiera que sus viajes los lleven".

La primera entrega de "Unpack Tomorrow" está protagonizada por el futbolista profesional brasileño Richarlison, que recientemente ayudó a llevar a su equipo a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2022. El video documentará un día en la vida del atleta, demostrando las formas en que la colección Alpha Bravo de TUMI está construida para soportar lo que sea que su día traiga. TUMI introducirá novedades estacionales en su icónica colección Alpha Bravo con nuevas combinaciones de colores que se mantienen fieles a las raíces utilitarias de la colección y a su herencia de inspiración militar. Junto con esta entrega, Son Heung-min lucirá sus artículos favoritos de la colección a través de su propio objetivo. "En mi segundo año de colaboración con TUMI, puedo dar fe de que mis bolsos están hechos para durar", afirmó Son. "Siendo un atleta, nunca sé lo que me espera, pero me siento seguro con mi TUMI sabiendo que estoy preparado para lo que me depare el mañana".

Los vídeos restantes de "Unpack Tomorrow" se emitirán a lo largo de marzo y abril, para seguir situando a TUMI a la vanguardia del movimiento de viajes "nómadas". En marzo, los vídeos Sex Lives of College Girls y Mean Girls: The Musical, de Reneé Rapp destacarán la forma en que la joven estrella lleva TUMI allá donde su carrera la lleva. La parte de la campaña protagonizada por Reneé presentará el relanzamiento de la querida colección femenina Voyageur de TUMI, que incorpora materiales reciclados en sus diseños principales. Con un rediseño que se centra en la versatilidad y la funcionalidad mejorada, la marca reintroducirá estilos clave en materiales de nylon de moda.

La última entrega de "Unpack Tomorrow" se lanzará en abril, con el regreso de Lando Norris, miembro del equipo TUMI y piloto de F1, junto a la tercera colección TUMI | McLaren, esta vez celebrando el 60 aniversario de McLaren, con su característica combinación de colores Papaya. Los vídeos de la campaña de Lando seguirán a la superestrella de las carreras en un montaje sobre sus viajes, mostrando un McLaren Artura y las formas en que el rendimiento de su bolsa TUMI se adapta al suyo propio. La colaboración conmemorativa de TUMI y McLaren en honor del aniversario especial de la marca de supercoches y deportes de motor de élite continuará integrando a la perfección la moda, el estilo de vida y la tecnología con sus nuevas piezas de temporada.

A lo largo de la temporada, se espera que la marca organice una serie de activaciones globales, mostrando al mundo cómo pueden "Desembalar el mañana" con TUMI. Se darán a conocer más detalles a lo largo de la temporada.

Acerca de TUMI

Desde el año 1975, TUMI ha estado creando artículos de lujo de primera clase para los negocios, los viajes y el rendimiento, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, nos comprometemos a potenciar los viajes como un socio de por vida para los que se mueven y hacen lo que les apasiona. La marca se vende globalmente en más de 75 países con aproximadamente 2.000 puntos de venta. Para más información sobre TUMI, visite TUMI.com

Contactos para medios

Alexandra Gillis

alexandra[email protected]

TUMI

Nicole Colasanto

[email protected]

SHADOW PR

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.