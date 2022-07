TUMI und Tottenham Hotspur schließen offizielle Partnerschaft ab

Son Heung-min von Tottenham Hotspur, der Gewinner des Goldenen Schuhs der Premier League , ist bereits Markenbotschafter von TUMI. Als offizieller Partner von Tottenham Hotspur baut TUMI damit die Beziehung zu Son aus und bietet die Möglichkeit, seine Kollegen zu unterstützen. In Bezug auf die neue Partnerschaft seines Clubs mit TUMI sagte Son: „Ich bin so glücklich, dass mein Partner, TUMI, diesen Sommer meinen Club bei unserer Tour unterstützt. Ich freue mich, meine Teamkollegen in meinem Heimatland zu haben. Es ist perfekt für sie, dank TUMI stilvoll anzukommen."

„Wir haben uns verpflichtet, die Reise zu perfektionieren und sind seit langem von Sons unermüdlichem Einsatz inspiriert, der Beste zu sein, der er sein kann, sowohl für sein Team als auch als Vertreter seines Heimatlandes. Wir könnten nicht begeisterter sein, unsere Partnerschaft zu erweitern, um sein gesamtes Team auf dieser bedeutenden Reise zu unterstützen und freuen uns darauf, sie in Korea willkommen zu heißen", so Jay Jeong, Brand Head von TUMI Korea.

Zur Feier dieser Partnerschaft wird TUMI Korea eine spezielle Initiative in den Geschäften und auf TUMI.CO.KR starten; besuchen Sie die Website, um mehr zu erfahren.

Todd Kline, Chief Commercial Officer von Tottenham Hotspur, fügte hinzu: „Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit TUMI eingegangen zu sein. Der Club und TUMI teilen die gleichen kompromisslosen Standards und den gleichen Willen, Spitzenleistungen voranzutreiben. Wir wissen, dass unsere Athleten und Delegationen einen aktiven Lebensstil führen und ständig reisen, oft mit ihren wertvollsten Besitztümern, während sie unterwegs sind. Wir wollten das Team mit hochwertigen Reise- und Lifestyle-Produkten ausstatten und ihnen Stil und Funktion bieten, damit sie auf höchstem Niveau weitermachen können."

Im Einklang mit den jüngsten Sportinitiativen des Unternehmens ist die Partnerschaft mit Tottenham Hotspur die zweite ihrer Art, bei der TUMI als offizieller Partner fungiert. 2019 kündigte TUMI eine mehrjährige Partnerschaft mit dem McLaren Racing Team in der Formel 1 an, als offizieller Gepäckpartner des Teams.

TUMI wird in Geschäften und online bei TUMI.COM verkauft. Besuchen Sie die Website für weitere Informationen über Partnerschaften, Capsule Collections, Exzellenz in Design und vieles mehr.

Die Vorsaison-Tour von Tottenham Hotspur durch Südkorea umfasst zwei Spiele in der Coupang Play Series. Zuerst gegen Team K League im Seoul World Cup Stadium am 13. Juli und dann gegen Sevilla FC im Suwon World Cup Stadium am 16. Juli 2022. Beide Spiele sind bereits ausverkauft.

INFORMATIONEN ZU TUMI

Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden makellose Funktionalität mit Erfindungsreichtum und engagieren uns als lebenslanger Partner für Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, um ihre Reisen zu erleichtern. Die Marke wird weltweit in über 75 Ländern mit rund 2.000 Verkaufsstellen verkauft.

Mehr über TUMI finden Sie unter www.TUMI.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1851980/Tottenham_Horizontal_Son.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1851851/Tumi_Combo_Logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.