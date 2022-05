Turacoz pionera en la difusión de resultados científicos innovadores en la 53ª conferencia de EMWA

La Dra. Namrata Singh pasó a presidir la primera reunión del Grupo de Interés Especial (SIG) de BusDev, que se centrará en los pequeños empresarios del sector de la redacción médica en la región europea. En otro SIG sobre Comunicaciones Médicas, la Dra. Singh expresó activamente su opinión sobre cómo las comunicaciones médicas digitales son la necesidad del momento y los escritores deben capacitarse para comunicar la ciencia en un lenguaje no especializado a los profesionales no científicos, como los diseñadores gráficos y los desarrolladores web, para que el mensaje sea correcto.

Para avanzar en este debate, la Dra. Namrata Singh presentó un póster titulado "Using Audio-video Abstracts to Enhance the Research Article - A Retrospective Observational Study". El póster reiteró el papel de los resúmenes audiovisuales (publicaciones mejoradas) para mejorar las técnicas de difusión científica y llegar a un público más amplio. También habló de cómo estas métricas pueden cuantificarse y ayudar a la comunidad de asuntos médicos a elaborar mejores estrategias de difusión científica. La Dra. Singh expresó su preocupación por el hecho de que haya menos profesionales y organismos con la competencia y la experiencia necesarias para operar en ambos lados del espectro que implica el ámbito científico/médico, así como las tecnologías digitales.

Acerca de Turacoz

Turacoz Group actúa como socio estratégico de las empresas biofarmacéuticas, las empresas de tecnología médica, los profesionales de la salud y los institutos de investigación para acompañar su viaje de desarrollo de productos/servicios. Creamos una comunicación científica clara, coherente, completa, concisa y concreta en un lenguaje y formato específicos (tanto impreso como digital) para que nuestros clientes puedan centrarse en la investigación y el desarrollo principales para mejorar la atención al paciente.

