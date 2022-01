Turing lance une communauté mondiale axée sur la carrière des développeurs

Une communauté en ligne unique en son genre destinée à propulser l'évolution de carrière des développeurs

SAN FRANCISCO, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Turing, une plateforme internationale alimentée par l'intelligence artificielle qui connecte les développeurs de logiciels à des emplois de haute qualité, à long terme et à distance aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui le lancement de Turing Community : une plateforme communautaire axée sur la carrière des développeurs.

Selon une étude réalisée par Science Direct, il est prouvé que les développeurs de logiciels font face à des niveaux de stress extrêmement élevés découlant d'un manque de soutien et de reconnaissance de la part des entreprises pour lesquelles ils travaillent. En conséquence, beaucoup deviennent isolés et dépassés, ce qui provoque un épuisement professionnel et une baisse de la productivité.

Avec plus d'un million de développeurs inscrits sur Turing, la création d'une communauté de développeurs axée sur la carrière renforcera davantage leur mission d'aider à résoudre les défis auxquels sont confrontés les développeurs de logiciels à l'échelle mondiale et de libérer le potentiel humain inexploité.

En tirant parti de l'intelligence participative pour créer une spirale ascendante de succès, la communauté Turing vise à inspirer les développeurs du monde entier, en les encourageant à établir des liens profonds avec les autres développeurs, à demander conseil aux vétérans de l'industrie et à créer des expériences positives. Cette plateforme ouvrira la voie à la prospérité des développeurs, en leur offrant un espace sécuritaire et axé sur la carrière pour qu'ils puissent se développer, demander des conseils, perfectionner leurs compétences et trouver un emploi.

« L'expérience Turing va au-delà d'une simple recherche d'emploi », a déclaré Jonathan Siddharth, PDG et fondateur de Turing. « Nous visons à servir de véritables partenaires aux développeurs avec lesquels nous travaillons et à leur procurer les outils nécessaires pour réaliser des avancées personnelles et professionnelles. Grâce à notre gamme d'offres diversifiée, et maintenant à la communauté Turing, nous marcherons main dans la main avec les développeurs sur la voie du succès. »

La communauté Turing est une plateforme gratuite et ouverte permettant aux développeurs à chaque étape de leur carrière de se faire des relations, de se tenir informés de l'actualité de l'industrie, d'améliorer leurs compétences et de se développer à la fois personnellement et professionnellement. Elle proposera également une préparation à l'emploi, un encadrement et un mentorat, y compris des programmes spéciaux et des événements sociaux offerts aux membres de la communauté.

Des milliers de développeurs ont déjà rejoint la communauté Turing et excellent ainsi dans leur carrière. Pour en savoir plus sur la communauté Turing, visitez le site : https://community.turing.com/

À propos de Turing

Fondé en mars 2018, l'Intelligent Talent Cloud de Turing utilise l'intelligence artificielle pour connecter les meilleurs développeurs du monde à des emplois de haute qualité aux États-Unis. Turing est l'idée originale d'anciens élèves de Stanford et d'entrepreneurs en intelligence artificielle en série, Jonathan Siddharth et Vijay Krishnan. L'ancienne société du duo, Rover, un moteur de découverte de contenu basé sur l'apprentissage automatique, a été acquise avec succès.

Avec Turing, les entreprises peuvent embaucher des experts en logiciels à distance pré-approuvés ayant l'étoffe de la Silicon Valley à travers plus de 100 compétences en appuyant simplement sur un bouton. Plus de 200 entreprises, dont Johnson & Johnson, Dell, Disney, Coinbase, Rivian, Plume et VillageMD, ont embauché des ingénieurs talentueux à distance de Turing.

La société est récemment entrée sur le territoire des entreprises licornes (maintenant évaluée à plus de 1,1 milliard de dollars) avec un cycle de financement de série D et est soutenue par d'importants investisseurs tels que WestBridge Capital, Foundation Capital, Founders Fund (investisseurs dans Facebook, Tesla, Asana), Altair Capital, Mindset Ventures, Frontier Ventures, Gaingels, le premier directeur de la technologie de Facebook (Adam D'Angelo), et d'illustres dirigeants de Google, d'Amazon et de Twitter.

SOURCE Turing