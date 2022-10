Turistické stezky Pchu-tungem představí místní kulturu, umění i design

ŠANGHAJ, 11. října 2022 /PRNewswire/ -- Otevření Muzea umění v Pchu-tungu (Museum of Art Pudong, MAP) v roce 2021 se setkalo s mimořádným úspěchem nejen díky architektonickému stylu mramorovo-skleněné budovy muzea na břehu řeky Chuang-pchu, ale také díky zahajovacím výstavám světové úrovně od britské galerie Tate, španělské Fundacio Joan Miro a čínského performativního umělce Cai Guoqianga.

Shanghai Pudong Breathtaking Skylines Museum of Art Pudong Shanghai Expo Culture Park Xinchang Ancient Town

30. září 2022 byla v muzeu MAP ve čtvrti Lu-ťia-cuej zahájena nová výstava s názvem „The Dynamic Eye: Op and Kinetic Art from the Tate Collection (Dynamický pohled: Optické a kinetické umění ze sbírek galerie Tate)".

Jak uvádí informační kancelář šanghajské lidové vlády nové oblasti Pchu-tung, MAP je také součástí osmi turistických stezek, které představila vláda Pchu-tungu.

Série poznávacích stezek „Pchu-tung očima expatů" je, jak již název napovídá, určena především zdejším zahraničním pracovníkům.

Podle statistik se v Pchu-tungu nacházejí regionální centrály více než 400 nadnárodních společností a působí zde přes 100.000 zahraničních talentů. Poznávací stezky těmto návštěvníkům představují různé aspekty kouzla Pchu-tungu od starobylé vodní čtvrti po druhou nejvyšší budovu světa, rušné obchodní komplexy i ekologické parky.

Trasa č. 1 – Historie rozvoje a otevírání Pchu-tungu: Muzeum rozvoje Pchu-tungu – Sídlo Čínské lidové banky v Šanghaji – Muzeum historického urbanistického rozvoje Pchu-Tungu (Oriental Pearl Tower) – Šanghajská burza cenných papírů – Výstaviště v Pchu-tungu

Trasa č. 2 – Šanghajská kultura: Oriental Pearl Tower - Muzeum umění v Pchu-Tungu – Pošta ve Wang-ťiangu – Šanghajský kulturní park Expo – Sportovní areál Shanghai Oriental Sports Center

Trasa č. 3 – Procházka hlavním městem umění: Čínské muzeum umění – Šanghajské muzeum moderního umění – Kulturní centrum Baoku a knihkupectví Duoyun (Shanghai Tower) – Muzeum umění v Pchu-tungu (MAP) – Centrum orientálního umění – Středisko služeb pro umělce Shanghai International Artworks Bonded Service

Trasa č. 4 – Město vědy: Šanghajské muzeum vědy a techniky – Robot Valley – Výstavní a konferenční centrum Zhangjiang Science Hall – Zážitková expozice AIsland – Výstaviště Jinqiao 5G Industry Exhibition Center – Areál pro testování autonomních vozidel v Ťin-čchiao

Trasa č. 5 – Půvab světové módy: Nákupní park Taikoo Li Qiantan - Sál Mercedes-Benz Arena – IFC - MIFA 1862 - Nákupní centrum Century Link Mall – Nákupní čtvrť Bicester Shanghai Village – Nákupní čtvrť Florentia Village

Trasa č. 6 – Místa, která musíte vidět: Okouzlující panoramata Šanghaje (Oriental Pearl Tower, Shanghai Tower, Shanghai Jinmao Tower, Shanghai World Financial Center) – Šanghajské mořské akvárium – Šanghajská knihovna (East Hall) – Knihovna v Pchu-tungu – Disney Resort v Šanghaji – Šanghajský zoopark – Zábavní park Haichang Ocean Park – Šanghajské muzeum astronomie

Trasa č. 7 – Poznáváme přírodu: Kulturní park Expo – Park století – Ekologická zahrada Zhou Pu Flower Sea – Levandulový park – Přírodní park Che-čching – Lesopark Pin-ťiang

Trasa č. 8 – Nehmotné kulturní dědictví starých čtvrtí: Stará ulice Kao-čchiao – Neishidi – Stará ulice San-lin-tchang – Bývalé sídlo Fu Leie – Stará čtvrť Sin-čchang

Každého, kdo se nachází daleko od domova, nevyhnutelně přepadne stesk po domově. Matthewa Johna Haynese však dokáže Šanghaj většinou rozptýlit.

Tento Brit působí v Šanghaji již asi sedm let jako učitel na Dulwich College.

Stejně jako mnoho jeho kolegů se zabydlel v mezinárodní komunitě Biyun nedaleko areálu školy. Krátká cesta do práce však není jediným důvodem, proč si jako svůj nový domov vyhlédl právě Pchu-tung.

„Pchu-tung se mi líbí," říká. „Je tu trochu klidněji, což je pro mě jako pro člověka z venkova příjemné. Žiju v největším městě na světě, a přitom to mám jen kousek do přívětivých a klidných zákoutí."

Pokud Biyun představuje klidnou stránku Pchu-tungu, čtvrť Lu-ťia-cuej posetá výškovými budovami a nabitá návštěvníky je jejím pravým opakem. Haynes si ji však nemůže vynachválit.

„Je to obrovský kaleidoskop příležitostí pro každého," vysvětluje různé přístupy k poznávání světa v Pchu-tungu a Šanghaji.

„Mám rád otevřené scenérie v Pchu-tungu. Líbí se mi Park století i řada dalších míst pro rekreaci v přírodě. Je to tu skvělé i pro rodiny s dětmi. Můžete navštívit muzeum umění, muzeum vědy a techniky i akvárium," dodává.

30. září se Haynes vypravil také na výstavu „The Dynamic Eye: Op and Kinetic Art from the Tate Collection" v MAP.

Toto první setkání s MAP pro něj bylo působivým zážitkem. A jak se zdá, muzeum se stane nejspíš i novým lékem na stesk po domově.

„Jsem Brit. A dnes tu začíná výstava z Tate gallery. Páni! Dokonce i podlaha je z Tate," podupává si spokojeně. „Je to prostě báječné. Opravdu mě to moc potěšilo."

Odkazy na obrazové přílohy:

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431119

Popisek: Fascinující panorama šanghajského obvodu Pchu-tung

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431129

Popisek: Muzeum umění v Pchu-tungu

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431130

Popisek: Šanghajský kulturní park Expo

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431131

Popisek: Stará čtvrť Sin-čchang

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916936/1_Skylines.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916937/2_Museum_of_Art_Pudong.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916938/3_Shanghai_Expo_Culture_Park.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916939/4_Xinchang_Ancient_Town.jpg

SOURCE Information Office of Shanghai Pudong New Area People's Government