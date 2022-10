Wycieczki po wystawach sztuki, kultury i wzornictwa dla ekspatriantów przebywających w Pudong

SZANGHAJ, 10 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Otwarcie w 2021 r. Muzeum Sztuki w Pudong (MAP) okazało się ogromnym sukcesem nie tylko ze względu na architekturę samego muzeum – prostokątnego budynku wykonanego z marmuru i szkła, posadowionego na brzegu rzeki Huangpu – ale też z uwagi na światowej klasy wystawy eksponatów pochodzących ze zbiorów brytyjskiej galerii Tate, Spain's Fundacio Joan Miro oraz Cai Guoqiang, chińskiego artysty zafascynowanego efektami pirotechnicznymi.

30 września 2022 r. w MAP, w dzielnicy Lujiazui, otwarto nową wystawę zatytułowaną „Dynamika: Wizualizm i sztuka kinetyczna z kolekcji Muzeum Tate".

Według informacji podanych przez rzecznika Samorządu Ludowego Nowego Obszaru Szanghaj Pudong, władze samorządowe Pudong zdecydowały, że MAP będzie jednym z punktów obowiązkowych ośmiu tras wycieczkowych.

Jak sugeruje nazwa szlaków wycieczkowych „Pudong oczami ekspatriantów", trasy te są przeznaczone w szczególności właśnie dla tej grupy zwiedzających.

Dane statystyczne wskazują, że Pudong jest regionalną siedzibą ponad 400 spółek wielonarodowych i domem dla ponad 100000 przybyszów z zagranicy. Trasy wycieczkowe oferują zwiedzającym możliwość odkrycia różnorodnych uroków Pudong, od starożytnego miasta na wodzie po drugi najwyższy na świecie budynek, tętniące życiem centra handlowe i parki ekologiczne.

Trasa 1: Historia rozwoju Pudong oraz otwarcia Targów Rozwoju Pudong – siedziba Chińskiego Banku Ludowego w Szanghaju – Centrum Historii Urbanizacji Szanghaju (wieża telewizyjna Oriental Pearl Tower) – Giełda Szanghajska – Pudong Expo w Szangaju.

Trasa 2: Kultura Szanghaju - wysokościowiec Shanghai Tower – wieża telewizyjna Oriental Pearl Tower – Muzeum Sztuki w Pudong – taras widokowy Wangjiang Post – Park Kultury Shanghai Expo – Ośrodek Sportu w Szanghaju (Shanghai Oriental Sports Center).

Trasa 3: spacer po kolebce sztuki Chińskim Muzeum Sztuki – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Szanghaju – Centrum Kultury Baoku, Księgozbiór Duoyun (budynek Shanghai Tower) – Muzeum Aurora – Muzeum Sztuki w Pudong – Ośrodek Sztuki Orientalnej –międzynarodowy skład celny dzieł sztuki Shanghai International Artworks Bonded Service.

Trasa 4: Miasto Nauki, Muzeum Nauki i Technologii w Szanghaju – Dolina Robotów – Centrum Nauki w Zhangjiang – Doświadczalny Ośrodek Badań nad SI – Centrum Wystawiennicze Branży 5G w Jinqiao – Doświadczalny Ośrodek Badań nad Inteligentnymi Pojazdami w Jinqiao (ang. Intelligent Connected Vehicle Test Demonstration Zone).

Trasa 5: poznaj globalne trendy modowe marki Taikoo Li Qiantan – Tor koncernu Mercedes-Benz – IFC – MIFA 1862 – centrum handlowe Century Link Mall – wioska Bicester Shanghai – wioska Florentia.

Trasa 6: obowiązkowe, zapierające dech w piersiach punkty widokowe (wieża telewizyjna Oriental Pearl Tower, wysokościowiec Shanghai Tower, budynek Shanghai Jinmao Tower, Światowe Centrum Finansowe w Szanghaju) – Szanghajskie Oceanarium – Biblioteka Szanghajska (hala wschodnia) – Biblioteka w Pudong – Disney World w Szanghaju – Szanghajski Park Dzikich Zwierząt – Park Wodny Haichang – Szanghajskie Muzeum Astronomiczne.

Trasa 7: poznaj naturę: Park kultury Expo Culture Park – Park Stulecia – Ekologiczny Ogród Zhou Pu Flower Sea – Park Lawendowy – Park Wiejski Heqing – Park Leśny Binjiang.

Trasa 8: niematerialne dziedzictwo kulturowe starożytnych miast: Ulica Starego Miasta Gaoqiao – Neishidi – Ulica Starego Miasta Sanlintang – dawna rezydencja Fu Lei – Starożytne Miasto Xinchang.

Każdy, kto przebywa z dala od domu, mierzy się z nieuchronnymi napadami tęsknoty. Matthew John Haynes zna sposób, jak można uleczyć znaczną część tej tęsknoty tu w Szanghaju.

Ten wykładający w Kolegium Dulwich Brytyjczyk mieszka w Pudong od około siedmiu lat.

Jak wielu jego znajomych, osiedlił się w międzynarodowej dzielnicy Biyun, w pobliżu szkolnego kampusu. Ale Pudong ceni nie tylko za bliskość miejsca pracy.

„Lubię Pudong – powiedział. - Jest ciche, a to dla mnie, człowieka z prowincji, duża zaleta. Chociaż mieszkam w największym mieście świata, mam stąd blisko do wielu spokojnych i urokliwych miejsc".

Dzielnica Lujiazui jest całkowitym przeciwieństwem Biyun, cichej części Pudong. Lujiazui jest usiane wysokościowcami i tłumnie odwiedzane przez turystów. Ale Haynes też je lubi.

„To wielki tygiel oferujący każdemu ogrom możliwości" – powiedział i dodał, że istnieje wiele dróg do odkrycia świata Pudong i Szanghaju.

„Szczególnie cenię sobie otwarte przestrzenie w Pudong. Podoba mi się Park Stulecia i inne miejsca przeznaczone do rekreacji. Pudong jest też przyjazne dla rodzin. Można odwiedzić muzeum sztuki, muzeum nauki i technologii albo oceanarium" – dodał.

30 września Haynes obejrzał w Muzeum Sztuki w Pudong (MAP) wystawę „Dynamika: Wizualizm i sztuka kinetyczna z kolekcji Muzeum Tate".

To jego pierwsza wizyta w MAP, która zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wygląda na to, że będzie to dla niego jeden ze sposobów na ucieczkę przed tęsknotą za domem.

„Jestem Brytyjczykiem. Dziś mamy pierwszy dzień wystawy dzieł sztuki z galerii Tate. Koniecznie ją zobaczcie. Nawet podłoga, na której stoimy, pochodzi z wystawy zbiorów galerii Tate – powiedział, ostrożnie stawiając kroki. - To bardzo ekscytujące. Dla mnie osobiście to niezwykle przyjemne doświadczenie".

