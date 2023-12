TURKISH AIRLINES E RIYADH AIR ASSINAM MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA

As companhias aéreas assinaram o memorando de entendimento para oferecer uma ampla gama de benefícios para clientes que viajam entre o Reino da Arábia Saudita, a Turquia e outros pontos

Mais benefícios estratégicos são ainda esperados ao longo da cadeia de valor incluindo serviços relacionados à aviação, cargas e desenvolvimento digital

RIAD, Arábia Saudita, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Turkish Airlines (TK) e Riyadh Air (RX) assinaram um Memorando de Entendimento de Cooperação Estratégica para oferecer uma ampla gama de benefícios para clientes que viajam entre o Reino da Arábia Saudita, a Turquia e outros pontos para além dos hubs de Riad e Istambul, bem como para estabelecer um marco para futuras colaborações mais profundas. Os clientes das duas companhias aéreas poderão aproveitar as vantagens de rede mundial de cada companhia por meio de um acordo abrangente de interline e codeshare que permitirá aos clientes fazerem conexões integradas e combinadas entre os setores operados tanto pela Riyadh Air quanto pela Turkish Airlines.

Levent Konukcu, diretor de investimentos e tecnologia da Turkish Airlines, e Tony Douglas, CEO da Riyadh Air, assinaram o acordo em uma cerimônia paralelamente ao Evento de Negociação de Serviços Aéreos ICAO (ICAN 2023) que ocorreu em Riad, na Arábia Saudita. A intenção das duas companhias aéreas é disponibilizar os benefícios aos clientes assim que possível, após o lançamento das operações da Riyadh Air em meados de 2025, sendo sujeito às aprovações regulatórias de autoridades relevantes.

A cooperação permitirá aos membros dos programas de fidelidade de cada empresa ganhar pontos ou créditos quando viajarem nos serviços de codeshare operados pela outra empresa. As duas companhias também explorarão oportunidades para desenvolver um acordo de fidelidade mais abrangente que cubra as duas redes globais. Além de oferecer uma diversidade de benefícios aos clientes, com o Memorando de Entendimento, a Riyadh Air e a Turkish Airlines assumem o compromisso de trabalharem juntas para explorar e implementar sinergias e eficiências mais amplas em toda a cadeia de valor, alcançando áreas como desenvolvimento digital, cargas e serviços relacionados à aviação.

Levent Konukcu, diretor de investimentos e tecnologia da Turkish Airlines, declarou: "Estamos felizes em começar nosso relacionamento com a Riyadh Air, um novo protagonista e promissor no setor de aviação. Este Memorando de Entendimento é mais do que uma colaboração, ele é uma ponte entre a Turquia e a Arábia Saudita, para além de fortalecer nossos laços. É também uma oportunidade de expandir nosso alcance e oferecer mais opções e conforto aos nossos clientes. Acreditamos que esta parceria não somente beneficiará nossos clientes, como também contribuirá significativamente para os setores de turismo e negócios em ambos os países."

Tony Douglas, CEO da Riyadh Air, disse: "Este acordo é outro passo significativo na evolução da Riyadh Air, enquanto firmamos parceria com a maior companhia aérea do mundo por destinos atendidos. Nosso relacionamento mais próximo abrirá conexões mais integradas por meio do principal hub do mundo no Aeroporto de Istambul para 130 destinos mundiais, especialmente na Turquia, Europa e Américas, para além de acelerar nossa pegada de rede por meio da marca global de linhas aéreas líder do mercado, centrada no cliente, presente digitalmente e com a mesma mentalidade que é a Turkish Airlines."

Douglas acrescentou que os "Acordos bilaterais com companhias aéreas de rede estabelecidas são extremamente importantes para a Riyadh Air e há benefícios significativos nessa parceria. Nossos passageiros podem aproveitar melhores conexões com o mundo e acessar mais profundamente a Turquia, enquanto esperamos um maior volume de viagens de turismo, negócios e religião para o Reino da Arábia Saudita. A Turkish Airlines é uma marca de aviação de classe mundial, e estamos orgulhosos de que ela queira fazer parte da história da Riyadh Air."

O estabelecimento da Riyadh Air está alinhado com o mandato do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita de liberar as capacidades dos principais setores locais para impulsionar a diversificação da economia do país. A companhia aérea também apoiará a visão mais ampla da Estratégia de Aviação Saudita e viabilizará a Estratégia Nacional de Turismo, disponibilizando as atrações culturais e naturais da Arábia Saudita para turistas internacionais, para além de criar novos empregos.

