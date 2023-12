TURKISH AIRLINES ET RIYADH AIR SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE

Les deux compagnies aériennes ont signé un protocole d'accord visant à proposer une gamme complète d'avantages aux clients voyageant entre le Royaume d'Arabie saoudite, la Turquie et d'autres pays

Des avantages stratégiques plus larges devraient également être apportés tout au long de la chaîne de valeur, notamment en ce qui concerne les services liés à l'aviation, le fret et le développement numérique

RIYAD, Arabie saoudite, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Turkish Airlines (TK) et Riyadh Air (RX) ont conclu un protocole d'accord de coopération stratégique afin de proposer une gamme complète d'avantages aux passagers voyageant entre le Royaume d'Arabie saoudite, la Turquie et d'autres destinations en dehors de leurs centres de Riyad et d'Istanbul, et de préparer le terrain pour de futures collaborations plus approfondies. Les clients des deux compagnies pourront profiter pleinement du réseau mondial de chaque transporteur grâce à un accord interligne et de partage de code complet qui permettra aux clients de se connecter facilement et de combiner des secteurs exploités soit par Riyadh Air, soit par Turkish Airlines.

TURKISH AIRLINES AND RIYADH AIR SIGN STRATEGIC COOPERATION MoU

Levent Konukcu, directeur des investissements et de la technologie de Turkish Airlines, et Tony Douglas, PDG de Riyadh Air, ont signé l'accord lors d'une cérémonie en marge de l'événement de négociation des services aériens de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAN 2023) qui s'est tenu à Riyad, en Arabie saoudite. Les deux compagnies ont l'intention de faire bénéficier leurs clients de ces avantages dès que possible après le lancement des opérations de Riyadh Air à la mi-2025, sous réserve des approbations réglementaires des autorités compétentes.

Cette coopération permettra aux membres du programme de fidélisation de chaque transporteur de gagner des points ou des crédits lorsqu'ils voyageront sur des services en partage de code exploités par l'autre transporteur ; les deux compagnies étudient également les possibilités de mettre en place un accord de fidélisation plus large couvrant les deux réseaux mondiaux. En plus de proposer une gamme complète d'avantages pour les passagers, le protocole d'accord engage également Riyadh Air et Turkish Airlines à travailler ensemble pour étudier et mettre en œuvre des synergies et des gains d'efficacité plus importants sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dans des domaines tels que les services liés à l'aviation, le fret et le développement numérique.

Levent Konukcu, directeur des investissements et de la technologie de Turkish Airlines, a déclaré : « Nous sommes heureux de commencer notre relation avec Riyadh Air, un nouvel acteur prometteur dans l'industrie de l'aviation. Ce protocole d'accord est plus qu'une collaboration ; c'est une passerelle entre la Turquie et l'Arabie saoudite, qui renforce encore nos liens. C'est aussi l'occasion d'étendre notre portée et d'offrir à nos clients plus de choix et de commodité. Nous sommes convaincus que ce partenariat profitera non seulement à nos clients, mais qu'il contribuera également de manière significative aux secteurs du tourisme et des affaires des deux pays. »

Tony Douglas, PDG de Riyadh Air, a ajouté : « Cet accord constitue une nouvelle étape très importante dans l'évolution de Riyadh Air, puisque nous nous associons à la plus grande compagnie aérienne mondiale en termes de destinations desservies. Notre relation étroite permettra une connectivité transparente via le centre mondial de l'aéroport d'Istanbul vers quelque 130 destinations dans le monde, en particulier en Turquie, en Europe et aux Amériques, et accélérera l'empreinte de notre réseau grâce à la marque de compagnie aérienne mondiale leader sur le marché, centrée sur les clients, axée sur le numérique et partageant les mêmes idées que Turkish Airlines.

Les accords bilatéraux avec des compagnies aériennes établies sont extrêmement importants pour Riyadh Air et ce partenariat présente des avantages majeurs : nos passagers peuvent bénéficier d'une plus grande connectivité avec le monde et d'un accès plus approfondi à la Turquie, alors qu'une augmentation des volumes de tourisme, de voyages religieux et d'affaires dans le Royaume d'Arabie Saoudite est attendue. Turkish Airlines est une marque d'aviation de classe mondiale, et nous sommes fiers qu'elle souhaite jouer un rôle dans l'histoire de Riyadh Air. »

La création de Riyadh Air s'inscrit dans le cadre du mandat du PIF, qui consiste à exploiter les capacités des secteurs clés au niveau local afin de favoriser la diversification de l'économie saoudienne. La compagnie aérienne soutiendra également la vision plus large de la stratégie saoudienne de l'aviation et favorisera la stratégie nationale du tourisme, en ouvrant les attractions culturelles et naturelles de l'Arabie saoudite aux touristes internationaux et en créant de nouveaux emplois.