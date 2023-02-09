Türkiye'de 20'den fazla kişi kurtarıldı, Zoomlion yolda

CHANGSHA, China, 9 Şubat 2023 Çin /PRNewswire/ -- 6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğusunda sabah 04.00 sularında meydana gelen 7.8 şiddetindeki iki deprem, ağır can ve mal kayıplarına neden oldu. Bunu öğrenen Zoomlion derhal felaketin ciddi olduğu Hatay Eyaletine ekskavatörlerle birlikte bir kurtarma ekibi gönderdi.

Zoomlion Rescue teams work at the scene of an earthquake in Turkey Zoomlion rescue team assist in rescuing trapped people

Sahneye ulaşan ilk Çin kurtarma güçlerinden biri olan Zoomlion kurtarma ekibi 30 saatten uzun bir süredir mücadele veriyor. Türkiye'nin yerel saatine göre 8 Şubat, saat 15.00'te Zoomlion kurtarma ekibi enkaz altından 20'den fazla insanın kurtarılmasına yardımcı oldu ve arama ve kurtarma çalışmaları hâlâ yoğun bir şekilde sürüyor.

Depremden sonra, şirketin talimatlarına uygun olarak, Zoomlion Turkey, afet alanında acil ihtiyaç duyulan elektrikli battaniyeleri, acil durum ilaçlarını, yiyecek ve diğer materyalleri taşıyan profesyonel servis mühendisleri ve operatörlerinden oluşan bir kurtarma ekibini derhal bölgeye sevk etti ve önceki gece, felaket bölgesi Hatay Eyaletine doğru yola çıkan ilk beş ekskavatörü gönderdi. Ekip olay yerine yerel saatle 7 Şubat 12.30'da vardı, böylece afet alanına ulaşan ilk Çin kurtarma ekiplerinden biri oldu.

Olay yerine vardıktan sonra, kurtarma için farklı alanlara Zoomlion'un beş ekskavatörü atandı. Çökük, kırık ve çatlak binalar her yerde görülebilmekteydi. İlk kurtarmada, lokal elektrik kesintisi nedeniyle ekip zorluklarla karşılaştı, enkazda sıkışmış insanların güvenliğini sağlamak için bazı profesyonel kazı araçları kullanılamadı, insan gücüyle çekiç, çizici, kürek ve diğer aletler kullanılarak, 3 saatten fazla bir süre sonra ilk enkaz altından bir kişi kurtarıldı.

"Kurtarma ekibimiz ve ekskavatörler olay yerine geldikten sonra, 6-katlı yıkılmış bir binada sıkışmış insanların kurtarılması operasyonuna hemen katıldık. Şu ana kadar, enkaz altından dört kişinin kurtarılmasına yardım ettik ve iki kız kardeşi kurtarma çalışması içindeyiz. "dedi. Yu Ke, yerinde kurtarma faaliyetlerine katılan Zoomlion servis mühendisi.

Zoomlion kurtarma ekibinin bir başka üyesi, denizaşırı Zoomlion servis mühendisi olan Sayın Huang Yunbing, jeneratör eksikliğinin yıkılmış evi parçalamayı zorlaştırdığını söyledi. "Yaklaşık 15 yaşında küçük bir kız vardı, beni çok etkiledi. Açılmış kurtarma tüneline girdiğimde, onu bir şilte ve taş levhaların altında gördüm, sadece kafası görünüyordu; hareket edebiliyordu ve zayıf bir şekilde, acı içinde ağlıyordu. Taşı kaldırmak için iki kriko kullanabileceğimizi belirledikten sonra, hemen arabadan bir kriko aldık ve yakındaki bir kurtarma ekibinden de bir tane ödünç aldık. Taşı biraz daha yükselttik, sonra da onu dışarı çıkardık."

Kurtarma ekibinin çabaları enkaz altındaki insanlara yaşam için sürekli bir umut akışı sağladı. Türkiye yerel saatine göre 8 Şubat, saat 15.00'te Zoomlion kurtarma ekibi, 30 saatten fazla sürekli çalışmadan sonra, 20'den fazla mahsur kalmış insanı enkazdan kurtarmıştı.

"İlk beş ekskavatöre ek olarak, şimdi afet alanında kullanılan 20'den fazla Zoomlion ekskavatörü var, kurtarma çalışmalarının sorunsuzca ilerlemesini sağlamak, mahsur kalmış daha çok sayıda insanı kurtarmaya çalışmak için hâlâ yerel personel, ekipman ve diğer kaynaklarla iş birliği içindeyiz." Zoomlion Turkey iştiraki sorumlusu durumu bu şekilde anlattı.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1999173/image_1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1999174/image_2.jpg

SOURCE Zoomlion