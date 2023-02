Plus de 20 personnes secourues en Turquie, Zoomlion est en route

CHANGSHA, Chine, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 6 février, deux tremblements de terre de magnitude 7,8 se sont produits dans le sud-est de la Turquie à partir de 4 heures du matin, heure locale, causant de lourdes pertes humaines et matérielles. En apprenant cela, Zoomlion a immédiatement envoyé une équipe de secours avec des excavatrices dans la province de Hatay, où la catastrophe était considérable.

Zoomlion Rescue teams work at the scene of an earthquake in Turkey Zoomlion rescue team assist in rescuing trapped people

L'équipe de sauvetage de Zoomlion, l'une des premières forces de secours chinoises à arriver sur les lieux, lutte depuis plus de 30 heures. À 15 heures, heure locale turque, le 8 février, l'équipe de sauvetage de Zoomlion a permis de sauver plus de 20 personnes piégées. Les recherches et le sauvetage sont toujours en cours.

Après les tremblements de terre, conformément aux instructions de la société, Zoomlion Turquie a immédiatement envoyé une équipe de secours composée d'ingénieurs et d'opérateurs professionnels, qui ont apporté des couvertures chauffantes, des médicaments d'urgence, de la nourriture et d'autres matériaux dont la zone sinistrée avait un besoin urgent. Ils ont également expédié les cinq premières excavatrices, envoyées dans la zone sinistrée de la province de Hatay pendant la nuit. Ils sont arrivés sur les lieux vers 12h30, heure locale, le 7 février en faisant ainsi l'une des premières forces de secours chinoises à arriver sur les lieux de la catastrophe.

Après leur arrivée sur les lieux, cinq excavatrices de Zoomlion ont été affectées à différentes zones pour le sauvetage. Il y avait des bâtiments effondrés, brisés et fissurés de toutes parts. Lors du premier sauvetage, ils ont rencontré des difficultés, en raison de la panne de courant locale, certains outils de broyage professionnels ne pouvaient pas être utilisés. Afin d'assurer la sécurité des personnes piégées, les secouristes ont creusé un canal de sauvetage à l'aide de marteaux, d'alènes, de pelles et d'autres outils, et ont sauvé la première personne piégée après plus de 3 heures.

« Après l'arrivée de notre équipe de sauvetage et de nos excavatrices sur les lieux, nous avons immédiatement participé au sauvetage des personnes piégées dans un bâtiment effondré de 6 étages. Jusqu'à présent, nous avons aidé à sauver quatre personnes piégées et sommes en train de secourir deux sœurs », a déclaré M. Yu Ke, un ingénieur de service de Zoomlion qui a participé au sauvetage sur place.

Un autre membre de l'équipe de sauvetage de Zoomlion, M. Huang Yunbing, qui est un ingénieur de service à l'étranger de Zoomlion, a déclaré que le manque de générateurs avait rendu difficile l'opération dans les débris de la maison. « Il y avait une fille d'environ 15 ans qui m'a beaucoup impressionné. Lorsque je suis entré dans le tunnel de sauvetage qui avait été dégagé, je l'ai vue sous un matelas et une dalle de pierre, avec seulement la tête visible et capable de bouger, et elle pleurait silencieusement et douloureusement. Après avoir déterminé que nous pouvions utiliser deux crics pour soulever la pierre, nous avons immédiatement pris un cric dans la voiture et en avons emprunté un à une équipe de secours voisine. Nous avons réussi à soulever la pierre un peu plus haut, puis nous l'avons sortie. »

Les efforts de l'équipe de sauvetage ont permis aux personnes piégées de retrouver l'espoir de vivre. Le 8 février, à 15 heures, heure locale en Turquie, après plus de 30 heures de combat continu, l'équipe de sauvetage de Zoomlion avait pu dégager plus de 20 personnes des décombres.

« En plus des cinq premières excavatrices, plus de 20 excavatrices Zoomlion sont maintenant impliquées dans la zone sinistrée. Nous sommes toujours soumis à l'arrangement unifié du personnel local, de l'équipement et des autres ressources, pour assurer le bon déroulement du travail de sauvetage et essayer de sauver plus de personnes piégées », a déclaré le responsable de la filiale turque de Zoomlion.

