Turn Biotechnologies annonce une étude importante pour évaluer l'efficacité de la thérapie ERA™ dans la restauration de la moelle osseuse

Des chercheurs du Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) cherchent à élargir l'accès au traitement pour les patients

MOUNTAIN VIEW, Californie, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, une entreprise spécialisée dans le rajeunissement et la restauration cellulaire qui développe de nouveaux médicaments à base d'ARNm pour des maladies liées à l'âge et impossibles à traiter, a annoncé sa dernière étude visant à évaluer l'efficacité de l'utilisation de la reprogrammation épigénétique pour rajeunir les cellules souches de la moelle osseuse.

L'étude, financée par la Methuselah Foundation, est la première à évaluer l'utilisation de la thérapie unique ERA™ à base d'ARN de Turn Bio pour rajeunir la fonction de la moelle osseuse afin d'améliorer la qualité des cellules de donneur utilisées dans la greffe de cellules souches. Une moelle saine libère des cellules sanguines dans la circulation sanguine. Avec l'âge, la moelle osseuse produit moins de cellules B et T qui combattent la maladie et d'autres éléments qui aident à réduire l'inflammation dans tout l'organisme. Les cellules souches vieillies présentent également des modifications de leur ADN, connues sous le nom d'hématopoïèse clonale, qui peuvent servir de prélude au développement d'une leucémie.

« De nombreuses études sur les résultats cliniques des greffes de moelle osseuse ont montré que les patients qui reçoivent des cellules souches de jeunes donneurs obtiennent de meilleurs résultats, en raison d'une correction plus durable des défauts sanguins et immunitaires sous-jacents, avec des risques plus faibles de dysfonctionnement du greffon et d'hématopoïèse clonale du donneur », a déclaré Timothy Olson, MD, PhD, chercheur principal de cette étude, directeur médical du département Greffe de sang et de moelle et co-chef de la section de Thérapie cellulaire et greffe au Children's Hospital of Philadelphia (CHOP). « Nous espérons que l'étude montre que la reprogrammation épigénétique peut contribuer à rendre les greffes de moelle osseuse à la fois plus efficaces et plus accessibles aux patients. »

En rajeunissant les cellules souches des donneurs, les chercheurs visent à accroître la sécurité et l'efficacité de ces traitements intensifs. Le rajeunissement des cellules de moelle osseuse âgées pourrait améliorer la capacité de l'organisme à lutter contre les maladies, à accélérer la cicatrisation des plaies, à améliorer la capacité des cellules sanguines à transporter l'oxygène, et à accroître le succès des greffes de donneurs à patients. Cela pourrait permettre d'utiliser des donneurs plus âgés pour les greffes.

« Nous pensons que cette étude confirmera que la reprogrammation épigénétique peut effectivement permettre de rajeunir les cellules de la moelle osseuse et restaurer leurs performances de jeunesse, ce qui permettra potentiellement d'allonger la durée de vie humaine en bonne santé », a déclaré David Gobel, cofondateur et PDG de la Methuselah Foundation, la première organisation biomédicale à but non lucratif au monde axée sur la longévité humaine.

L'étude, qui durera un an, mesurera l'efficacité de la solution ERA de Turn en traitant les cellules progénitrices du sang de souris et en transplantant ces cellules chez des souris irradiées ayant le même bagage génétique.

« Cette étude représente une étape importante pour Turn Bio, car elle démontre que nous poussons notre science au-delà des traitements individuels pour créer des solutions répondant à une variété de maladies. Nous sommes optimistes et pensons qu'elle validera l'impact spectaculaire de la reprogrammation épigénétique sur l'amélioration de la santé humaine », a confié Anja Krammer, PDG de Turn Bio. « Nous avons démontré à plusieurs reprises que les traitements ERA peuvent rajeunir les cellules humaines en toute sécurité. C'est l'occasion de passer de la théorie à la pratique. »

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une entreprise en phase préclinique qui se consacre à la réparation des tissus au niveau cellulaire et au développement de systèmes d'administration de médicaments transformateurs. La technologie ERA™ de la société, basée sur l'ARNm, rétablit l'expression optimale des gènes en combattant les effets du vieillissement dans l'épigénome. Cette technologie rétablit la capacité des cellules à prévenir ou à traiter les maladies et à guérir ou régénérer les tissus. Elle aidera à lutter contre les maladies chroniques incurables. La plateforme d'administration eTurna™ de l'entreprise utilise des formulations uniques pour administrer avec précision des cargaisons à des organes, des tissus et des types de cellules spécifiques.

L'entreprise est en train d'achever ses recherches précliniques sur des thérapies sur mesure ciblant des indications en dermatologie et en immunologie, et elle développe également des thérapies pour l'ophtalmologie, l'arthrose et le système musculaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.turn.bio.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Jim Martinez, rightstorygroup

[email protected] ou appelez le (312) 543-9026

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1935529/TURN_LOGO_HI_RES_Logo.jpg