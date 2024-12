Turn Biotechnologies doet baanbrekend onderzoek naar de effectiviteit van de ERA™-therapie bij het herstel van beenmerg

Onderzoekers van het Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) proberen de toegang tot behandeling voor patiënten te vergroten

MOUNTAIN VIEW, Calif., 3 december 2024 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, een bedrijf dat zich bezighoudt met celverjonging en celherstel en dat nieuwe mRNA-medicijnen voor onbehandelbare, leeftijdsgerelateerde aandoeningen ontwikkelt, heeft zijn nieuwste onderzoek aangekondigd waarin het de werkzaamheid van epigenetische herprogrammering om beenmergstamcellen te verjongen evalueert.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Methuselah Foundation. Het is de eerste studie waarin het gebruik van de unieke op RNA gebaseerde ERA™-therapie van Turn Bio om de beenmergfunctie te verjongen wordt geëvalueerd om de kwaliteit van donorcellen voor stamceltransplantatie te verbeteren. Gezond merg geeft bloedcellen af aan de bloedsomloop. Naarmate volwassenen ouder worden, produceert hun beenmerg minder ziektebestrijdende B- en T-cellen en andere producten die ontstekingen in het hele lichaam helpen verminderen. De veranderingen die oudere stamcellen in hun DNA verzamelen staan bekend als klonale hematopoëse. Deze kunnen dienen als voorbode voor de ontwikkeling van leukemie.

"Meerdere onderzoeken naar de resultaten van klinische beenmergtransplantaties hebben aangetoond dat patiënten die donorstamcellen van jonge donoren ontvangen superieure resultaten hebben. Dit is dankzij de duurzamere correctie van onderliggende bloed- en immuundefecten, met een lager risico op disfunctie van het transplantaat en donorklonale hematopoëse," aldus Timothy Olson, MD, PhD, hoofdonderzoeker van dit onderzoek en medisch directeur van de afdeling Bloed- en Beenmergtransplantatie en co-hoofd van de afdeling Cellulaire Therapie & Transplantatie in het Children's Hospital of Philadelphia (CHOP). "We hopen dat het onderzoek laat zien dat epigenetische herprogrammering kan helpen om beenmergtransplantaties zowel effectiever als toegankelijker te maken voor patiënten."

Door stamcellen van donoren te verjongen, willen onderzoekers de veiligheid en effectiviteit van deze intensieve behandelingen vergroten. Het verjongen van oudere beenmergcellen kan het vermogen van het lichaam om ziektes te bestrijden verbeteren, wondgenezing versnellen, het vermogen van de bloedcellen om zuurstof te vervoeren verbeteren en het succes van transplantaties van donor naar patiënt vergroten. Hiermee zouden oudere donoren voor transplantaties kunnen worden gebruikt.

"Wij geloven dat dit onderzoek zal bevestigen dat epigenetische herprogrammering effectief beenmergcellen verjongt en hun jeugdige prestaties herstelt, wat mogelijk de gezonde levensduur van de mens zal verlengen," zegt David Gobel, medeoprichter en CEO van de Methuselah Foundation, 's werelds eerste biomedische non-profit gericht op een lang leven.

Het onderzoek, dat een jaar zal duren, zal de effectiviteit van de ERA-oplossing van Turn meten door bloedprogenitorcellen van muizen te behandelen en deze cellen te transplanteren in bestraalde muizen met dezelfde genetische achtergrond.

"Dit onderzoek is een belangrijke mijlpaal voor Turn Bio omdat het laat zien hoe we onze wetenschap verder brengen dan individuele therapeutica om oplossingen voor een verscheidenheid aan ziekten te vinden. We zijn optimistisch dat het de enorme impact van epigenetische herprogrammering op het verbeteren van de gezonde levensduur van de mens zal aantonen," zegt Anja Krammer, CEO van Turn Bio. "We hebben herhaaldelijk bewezen dat ERA-behandelingen menselijke cellen veilig kunnen verjongen. Dit is een kans om de theorie tot leven te brengen."

