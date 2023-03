Turn Biotechnologies présente sa plateforme dermatologique à la communauté esthétique européenne lors de l'AMWC

MOUNTAIN VIEW, Californie, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, société spécialisée dans le rajeunissement cellulaire qui met au point de nouveaux médicaments à base d'ARNm destinés à soigner des affections liées à l'âge et impossibles à traiter, a annoncé qu'elle partagerait pour la première fois avec la communauté internationale de l'esthétique régénérative de nouvelles données relatives à sa plateforme dermatologique révolutionnaire.

Vittorio Sebastiano, Turn Biotechnologies co-founder and head of research, will share research data at the Aesthetic and Anti-aging World Congress on Friday.

Des données factuelles démontrant l'efficacité régénératrice globale de la technologie de reprogrammation épigénétique du vieillissement (ERA™) de Turn Bio sur des cellules de peau humaine seront partagées lors du congrès mondial sur l'esthétique et l'anti-âge (Aesthetic and Anti-aging World Congress), la principale conférence internationale spécialisée dans la médecine esthétique régénératrice et anti-âge.

Vittorio Sebastiano, cofondateur et responsable de la recherche de Turn Bio, apportera des précisions sur l'épuisement des cellules souches et expliquera comment la technologie ERA™ de la société peut rajeunir les cellules et restaurer les fonctions cellulaires de la peau. Le séminaire aura lieu le 31 mars, de 9 h à 10 h 30 CET, dans l'auditorium Camille Blanc du Grimaldi Forum à Monaco.

Les dernières données dermatologiques de Turn Bio seront également abordées dans les présentations de plusieurs leaders d'opinion en dermatologie au cours de sessions scientifiques présidées par des experts internationalement reconnus dans le domaine.

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une entreprise travaillant au stade préclinique qui se concentre sur la réparation des tissus au niveau cellulaire et le développement de systèmes d'administration de médicaments transformateurs. La technologie exclusive de la plateforme ARNm de l'entreprise, ERA™ (Epigenetic Reprogramming of Aging, reprogrammation épigénétique du vieillissement) rétablit une expression génétique optimale en combattant les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome. Ce faisant, les cellules retrouvent leur capacité à prévenir ou à traiter les maladies et à guérir ou régénérer les tissus. Elle aidera à lutter contre les maladies chroniques incurables. Sa plateforme d'administration eTurna™ utilise des formules uniques pour administrer précisément les produits vers des organes, des tissus et des types de cellules spécifiques.

La société achève des recherches précliniques sur des thérapies sur mesure visant des indications en dermatologie et en immunologie, et développe des thérapies pour l'ophtalmologie, l'arthrose et le système musculaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.turn.bio .

