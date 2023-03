Turn Biotechnologies stellt seine Dermatologie-Plattform auf der AMWC der europäischen Ästhetik-Community vor

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologiesz, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige mRNA-Medikamente zur Heilung unbehandelbarer, altersbedingter Krankheiten entwickelt, gab bekannt, dass es der internationalen Gemeinschaft für regenerative Ästhetik zum ersten Mal neue Daten zu seiner revolutionären Dermatologie-Plattform vorlegen wird.

Vittorio Sebastiano, Turn Biotechnologies co-founder and head of research, will share research data at the Aesthetic and Anti-aging World Congress on Friday.

Auf dem Aesthetic and Anti-Aging World Congress, der führenden internationalen Konferenz für ästhetische Regenerations- und Anti-Aging-Medizin, werden evidenzbasierte Daten vorgestellt, die die globale regenerative Wirksamkeit der Epigenetic Reprogramming of Aging (ERA™)-Technologie von Turn Bio bei menschlichen Hautzellen belegen.

Der Mitbegründer und Forschungsleiter von Turn Bio, Dr. Vittorio Sebastiano, wird Einblicke in die Erschöpfung der Stammzellen geben und erörtern, wie die ERA™-Technologie des Unternehmens Zellen verjüngen und die Zellfunktion der Haut wiederherstellen kann. Der Workshop findet am 31. März von 9.00 bis 10.30 Uhr MEZ im Camille Blanc Auditorium des Grimaldi Forum in Monaco statt.

Die neuesten Daten der Turn Bio-Dermatologie werden auch in Präsentationen von mehreren Meinungsführern der Dermatologie während wissenschaftlicher Sitzungen diskutiert, die von international anerkannten Experten auf dem Gebiet geleitet werden.

INFORMATIONEN ZU TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio ist ein Unternehmen in der vorklinischen Phase, das sich auf die Reparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene und die Entwicklung neuartiger Arzneimittelabgabesysteme konzentriert. Die firmeneigene mRNA-Plattformtechnologie ERA™ (Epigenetic Reprogramming of Aging) stellt die optimale Genexpression wieder her, indem sie die Auswirkungen der Alterung im Epigenom bekämpft. Dadurch wird die Fähigkeit der Zellen wiederhergestellt, Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren. Dies wird dazu beitragen, unheilbare chronische Krankheiten zu bekämpfen. Die eTurna™-Delivery-Plattform verwendet einzigartige Formulierungen, um Cargo präzise an bestimmte Organe, Gewebe und Zelltypen zu liefern.

Das Unternehmen schließt die vorklinische Forschung zu speziell konzipierten Therapien für Indikationen in der Dermatologie und Immunologie ab und entwickelt Therapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und das Muskelsystem. Weitere Informationen finden Sie unter www.turn.bio.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jim Martinez, rightstorygroup

[email protected] oder (312) 543-9026

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2043671/sebastiano_campus_high_resolution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1935529/TURN_LOGO_HI_RES_Logo.jpg

SOURCE Turn Biotechnologies, Inc.