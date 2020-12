TurtleTree Labs lève 6,2 millions de dollars dans le cadre du round de financement pré-A

TurtleTree Labs, la société de biotechnologie pionnière dans la méthode de production de lait à l'aide de la technologie cellulaire, vient d'annoncer la clôture d'un round de financement pré-A de 6,2 millions de dollars sursouscrit par des investisseurs mondiaux nouveaux et existants, dont Green Monday Ventures, Eat Beyond Global, KBW Ventures et Verso Capital.

TurtleTree Labs, qui a des bureaux à San Francisco et à Singapour, utilisera les fonds pour accélérer la recherche et la production de protéines fonctionnelles et bioactives et de sucres complexes présents dans le lait humain. Ces composants de grande valeur présentent des avantages potentiels pour la santé des intestins et du cerveau, qui peuvent être appliqués à la nutrition des nourrissons et des personnes âgées.

« La vision de TurtleTree Labs est de créer un système alimentaire vraiment durable et sans cruauté », ajoute Max Rye, stratégiste en chef de TurtleTree Labs. « Nous sommes reconnaissants d'avoir le soutien d'investisseurs de premier plan de tous les coins du monde. »

La société a annoncé que S.A.R. le Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, un important investisseur mondial dans le secteur des protéines alternatives par le biais de KBW Ventures, rejoindra TurtleTree Labs en tant que conseiller. KBW Ventures a d'abord investi dans le cycle de lancement de TurtleTree Labs annoncé en juin 2020 et a engagé des capitaux supplémentaires pour le dernier cycle, la levée de fonds pré-A.

Dans son rôle de conseiller, le prince Khaled élaborera de nouveaux plans de croissance du marché, apportera son expertise dans les domaines des protéines alternatives et des technologies alimentaires, et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe fondatrice dans d'autres domaines de l'entreprise.

« La technologie révolutionnaire de TurtleTree Labs, qui a permis à notre entreprise de remporter le concours "The Liveability Challenge" et la Coupe du monde de l'entrepreneriat, a certainement suscité l'intérêt d'un panel mondial et diversifié d'investisseurs et de clients », déclare Fengru Lin, PDG de TurtleTree Labs.

« La technologie de TurtleTree Labs est capable de réduire considérablement l'empreinte carbone et de s'attaquer à la résilience alimentaire à long terme. C'est une situation gagnante pour la planète et pour les communautés. Nous sommes heureux que The Liveability Challenge puisse présenter des idées et des innovations durables du monde entier, et soutenir des gagnants comme TurtleTree Labs et d'autres innovateurs pour obtenir des financements et des opportunités de développer davantage leurs solutions », a déclaré M. Lim Hock Chuan, directeur général de la Temasek Foundation Ecosperity.

« TurtleTree Labs représente l'esprit et l'impact de la Coupe du monde de l'entreprenariat, d'où ils ont émergé d'un groupe de 175 000 inscrits de 200 pays », ajoute Ana Maria Torres, directrice de la Coupe du monde de l'esprit d'entreprise. « Cet investissement, et le soutien continu qu'il recevra d'un réseau mondial de leaders de l'écosystème, leur donne la possibilité d'évoluer dans un secteur en mutation rapide tout en répondant à un besoin mondial important. »

