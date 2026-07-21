Tuya Smart accélère la commercialisation de l'IA physique grâce à un investissement stratégique dans Robopoet

HANGZHOU, Chine, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE : TUYA, HKEX : 2391), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de plateforme d'IA en nuage, a réalisé un investissement stratégique dans Robopoet à l'occasion du tour de financement préalable à la série A, qui s'est récemment achevé sur la collecte de 100 millions de RMB. Ce tour de financement a également bénéficié de la participation des bailleurs de fonds existants, Sequoia China et GSR Ventures, ainsi que de deux nouveaux investisseurs. L'investissement de Tuya témoigne de l'accélération de ses efforts visant à boucler le cycle de commercialisation de l'IA physique.

Les coulisses de l'investissement : du développement de l'IA à l'expansion mondiale

Cet investissement stratégique de Tuya intervient alors que Fuzozo, le nouveau produit de Robopoet, a enregistré des ventes cumulées sur le marché national avoisinant les 300 000 unités en juin 2026. Le partenariat entre les deux entreprises remonte à 2025, année où Tuya a commencé à fournir la plateforme mondiale d'IA en nuage sous-jacente qui a contribué à faire un véritable phénomène commercial de ce compagnon émotionnel compact en peluche, capable de cligner des yeux.

« L'année 2026 sera décisive pour la commercialisation à grande échelle du matériel pensé pour l'IA. Le matériel conçu nativement pour l'IA, dont la valeur a été validée par le marché, entre dans une phase de croissance explosive », déclare Alex Yang, cofondateur, directeur de l'exploitation et directeur financier de Tuya Smart.

La logique stratégique va au-delà d'un simple pari sur une seule catégorie de produits. Elle reflète une vision plus large de la commercialisation du matériel optimisé pour l'IA. À mesure que l'IA passe des modèles aux applications concrètes, le matériel IA s'impose comme un maillon essentiel reliant cette technologie aux consommateurs. Des robots dotés d'IA aux jouets, en passant par les appareils de domotique, les produits intelligents se transforment peu à peu en compagnons IA proactifs. Grâce à son écosystème associant IA et Internet des objets, Tuya continuera à favoriser la convergence entre l'IA et le monde physique.

Des jouets IA plébiscités par le marché

Lors du Festival d'achat 618, le plus grand événement chinois de vente en ligne de la mi-année, le modèle de déploiement de Tuya a prouvé son efficacité à grande échelle : 40 000 unités de Fuzozo se sont vendues, ce qui place le compagnon émotionnel en tête de la catégorie des jouets IA sur Tmall, tandis que les autres jouets IA alimentés par la technologie de Tuya ont, dans leur ensemble, affiché une dynamique positive dans tout l'écosystème : Walulu s'est vendu à 8 000 exemplaires ; le robot compagnon intelligent AOOMII, le chat Scruffy et Wozzi ont chacun atteint environ les 5 000 exemplaires vendus ; et Famue a fait son entrée dans la « Smart Robot Gold List » (liste des meilleurs robots intelligents) de JD.com.

Malgré la diversité de leurs formes et de leurs finalités, ces produits ont un point commun : Tuya y a apporté un soutien essentiel tant en matière d'innovation que d'expansion commerciale. En ce qui concerne la R & D, la plateforme de développement Tuya AI a aidé les produits à passer rapidement du stade du concept à celui de la production en série. Du côté du marché, Tuya a mis à disposition ses ressources opérationnelles locales et ses capacités d'accès aux canaux de distribution pour ouvrir le marché mondial à des marques telles que Fuzozo.

Le succès de ces produits matériels conçus pour l'IA confirme non seulement que ces technologies font désormais partie du quotidien du grand public, mais atteste aussi de la maturité et de la reproductibilité du modèle de déploiement du matériel IA.

Favoriser l'innovation en matière d'IA physique grâce à des capacités d'IA complètes

Cette initiative s'appuie sur une série d'outils d'IA complets, conçus pour réduire les obstacles rencontrés par les développeurs de matériel. Tuya a déployé une suite de technologies exclusives, notamment un modèle de détection d'activité vocale personnelle, le modèle de fondation d'IA physique V2.8, WukongAI 3.0, le réseau de communication en temps réel T-RTC, un modèle d'action physique ou encore le système de mémoire à long terme OmniMem V2.0.

À l'avenir, Tuya continuera à mettre à disposition les capacités de sa plateforme mondiale d'IA en nuage ainsi que ses ressources à l'international afin de soutenir la création de matériel IA et le modèle émergent des « entreprises unipersonnelles ». Grâce à des investissements stratégiques, par exemple dans Robopoet, Tuya entend mettre en place un nouveau modèle de croissance axé sur le déploiement des plateformes d'IA, la collaboration au sein de l'écosystème et la commercialisation mondiale de matériel IA innovant.

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