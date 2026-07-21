Tuya Smart acelera la comercialización de la IA física con una inversión estratégica en Robopoet

HANGZHOU, China, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube para IA, realizó una inversión estratégica en la reciente ronda de financiación pre-A de Robopoet, que recaudó 100 millones de RMB. En esta ronda también participaron los inversores actuales Sequoia China y GSR Ventures, junto con otros dos nuevos inversores. La inversión de Tuya refleja su creciente impulso para completar el ciclo de comercialización de la IA física.

Detrás de la inversión: del desarrollo de la IA a la expansión global

La inversión estratégica de Tuya llega en un momento en que Fuzozo, el primer producto de Robopoet, ha alcanzado unas ventas nacionales acumuladas cercanas a las 300.000 unidades a junio de 2026. La colaboración entre ambas compañías se remonta a 2025, cuando Tuya comenzó a proporcionar la plataforma global de IA en la nube que ayudó a transformar a este compacto, suave y carismático compañero emocional con IA en un fenómeno del mercado.

"El año 2026 marca el momento crucial para la comercialización a gran escala del hardware de IA. El hardware nativo de IA, validado por el mercado, está entrando en una fase de crecimiento explosivo", afirmó Alex Yang, cofundador, director de operaciones y director financiero de Tuya Smart.

La estrategia va más allá de apostar por una única categoría de producto. Refleja una visión más amplia para la comercialización del hardware de IA. A medida que la IA avanza desde los modelos hasta las aplicaciones del mundo real, el hardware de IA se consolida como un puente clave que conecta la tecnología con los consumidores. Desde robots y juguetes con IA hasta dispositivos domésticos inteligentes, los productos inteligentes se están convirtiendo en compañeros de IA proactivos. A través de su ecosistema de IA+IoT, Tuya seguirá impulsando la convergencia de la IA y el mundo físico.

Sólida validación de mercado de las soluciones de juguetes con IA

Durante el Festival de Compras 618, el mayor evento de compras en línea de mitad de año en China, el modelo de empoderamiento de Tuya demostró su eficacia a gran escala: Fuzozo vendió 40.000 unidades, ocupando el primer puesto en la categoría de juguetes con IA de Tmall, mientras que otros productos de juguetes con IA potenciados por Tuya demostraron colectivamente un impulso en todo el ecosistema: Walulu vendió 8.000 unidades; el robot de compañía inteligente con IA AOOMII, el gato AI Scruffy y Wozzi alcanzaron aproximadamente 5.000 unidades en ventas cada uno; y Famue apareció en la Lista de Oro de Robots Inteligentes de JD.com.

A pesar de sus diversas formas y propósitos, estos productos comparten una base común: Tuya brindó un apoyo fundamental tanto para la innovación de productos como para la expansión de mercado. En el ámbito de la I+D, la plataforma de desarrollo de IA de Tuya ayudó a que los productos avanzaran rápidamente desde el concepto hasta la producción en masa. En el ámbito comercial, Tuya puso a disposición sus recursos operativos locales y su acceso a canales de distribución, allanando el camino para que marcas como Fuzozo ingresaran al mercado global.

El auge de estos productos de hardware de IA no solo confirma que el hardware de IA está entrando en la vida cotidiana del público, sino que también valida la madurez y la replicabilidad del modelo de empoderamiento del hardware de IA.

Potenciando la innovación en IA física con capacidades de IA de pila completa

Esta iniciativa se sustenta en un completo conjunto de herramientas de IA de pila completa diseñado para reducir las barreras de entrada para los desarrolladores de hardware. Tuya ha implementado un conjunto de tecnologías propias que incluyen el modelo de detección de actividad de voz personal (PVAD), Physical AI Foundation V2.8, WukongAI 3.0, la red de comunicación en tiempo real T-RTC, el modelo de acción física y el sistema de memoria a largo plazo OmniMem V2.0.

De cara al futuro, Tuya seguirá expandiendo sus capacidades de plataforma global de IA en la nube y sus recursos internacionales para apoyar a los innovadores de hardware de IA y al emergente modelo de "Empresa Unipersonal". Mediante inversiones estratégicas como Robopoet, Tuya busca construir un nuevo modelo de crecimiento centrado en el fortalecimiento de la plataforma de IA, la colaboración del ecosistema y la comercialización global de innovaciones de hardware de IA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007018/20260721160654_32_1.jpg