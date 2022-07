Tuya Smart lança campanha BornSmart no Amazon Prime Day 2022

A Internet das Coisas (IoT) permitiu que os usuários experimentassem uma ampla variedade de ambientes de casa inteligente que antes eram inimagináveis. Agora você pode ligar o ar condicionado em sua sala de estar remotamente enquanto dirige para casa do trabalho; suas luzes podem acender automaticamente quando você chegar em casa sem que você tenha que pressionar qualquer botão; antes de assar um bolo, você pode pré-aquecer o forno a 180 graus apenas com um comando de voz. Esses cenários de aplicação permitirão que os consumidores vivenciem a qualidade de vida aprimorada criada por dispositivos inteligentes e, assim, tornem-se fãs de casas inteligentes — isso é exatamente o que as marcas de casas inteligentes estão tentando alcançar.

Com base nessa tendência, a Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), provedora líder de serviços de plataforma de desenvolvimento de IoT, lançou a campanha BornSmart nas plataformas de redes sociais, como YouTube, LinkedIn e Twitter. O tema veio da ideia de que dispositivos inteligentes "nascem inteligentes" devido à inteligência artificial integrada.

A campanha foi lançada em 12 de julho—por ocasião do Amazon Prime Day 2022—e continuará até meados de agosto. Os parceiros da marca Tuya em todo o mundo se uniram à campanha, e ela será realizada em mais de dez países, incluindo EUA, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Singapura, Índia, Tailândia, México e Brasil.

A campanha oferece aos parceiros globais da Tuya a oportunidade de mostrar seus mais recentes produtos de casa inteligente em seus mercados locais e enviar uma mensagem aos consumidores de que os dispositivos domésticos inteligentes não são apenas uma coisa legal de se ter, mas uma escolha inteligente, na qual vale a pena investir.

A Tuya Smart fará parceria com influenciadores de vários países para que avaliem os produtos inteligentes por meio de vídeos de unboxing em plataformas de mídia social. Ao seguir a Tuya Smart no LinkedIn e no Twitter, os espectadores podem assistir aos vídeos para aprender sobre as vantagens e os detalhes importantes dos produtos inteligentes em destaque. Eles também poderão receber cupons e ter a oportunidade de ganhar produtos de casa inteligente ao compartilhar os vídeos com amigos.

A campanha foi desenvolvida para usar as redes sociais para criar um forte relacionamento entre as marcas de produtos inteligentes e os consumidores. Ao participar desta campanha, os parceiros da Tuya poderão atingir um número mais amplo de consumidores em potencial diretamente, particularmente a geração mais jovem, que são os principais compradores do futuro. Eles também poderão continuar interagindo constantemente com seus consumidores-alvo nas redes sociais.

Um grande número de parceiros da marca Tuya Smart estão participando da campanha, incluindo empresas líderes globais como a Calex (uma marca europeia de iluminação), a Nedis (atacadista líder da UE, que oferece soluções inteligentes relacionadas a eletrônicos em toda a Europa e além), a Wipro Consumer Care and Lighting (uma empresa global de produtos de consumo), marcas conhecidas de casas inteligentes como a Lloyd's (México), a BARDI (Indonésia), a Kogan, varejista virtual australiana famosa, e muitos outros. A participação desses parceiros tornou a campanha uma apresentação rica e diversificada de produtos de casa inteligente, incluindo iluminação, eletricistas, IPCs, e outras categorias mais vendidas de produtos para casa inteligente.

Além disso, esta campanha continuará a ajudar os parceiros globais da marca Tuya Smart a oferecer a experiência inteligente mais moderna a seus consumidores. Também aumentará a conscientização sobre o estilo de vida inteligente, aumentará o valor da marca e expandirá os recursos de marketing para parceiros ao longo de toda a cadeia, contribuindo para a prosperidade comum do setor global de casas inteligentes. Portanto, podemos esperar muito da BornSmart e da fantástica colaboração entre a Tuya Smart e seus parceiros!

Sobre a Tuya Smart

A Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKG: 2391) é uma empresa de tecnologia líder focada em tornar nossas vidas mais inteligentes. A Tuya faz isso oferecendo uma plataforma em nuvem que conecta uma variedade de dispositivos por meio da IoT. Ao desenvolver padrões de interconectividade, a Tuya preenche as necessidades inteligentes de marcas, OEMs, desenvolvedores e cadeias de varejo em uma ampla variedade de dispositivos inteligentes e setores. As soluções da Tuya capacitam parceiros e clientes, melhorando o valor de seus produtos, ao mesmo tempo em que torna a vida dos consumidores mais conveniente por meio da aplicação da tecnologia. Por meio de seu crescente negócio comercial de SaaS, a Tuya oferece soluções de negócios inteligentes para uma ampla gama de setores verticais. A plataforma da empresa tem total respaldo da tecnologia líder do setor com proteção e segurança de dados rigorosas. A Tuya faz parceria com as principais empresas da Fortune 500 de todo o mundo para tornar as coisas mais inteligentes, incluindo a Philips, a Schneider Electric, a Lenovo e muitas outras.

