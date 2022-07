Tuya Smart lanza la campaña BornSmart en Amazon Prime Day 2022

SANTA CLARA, Calif., 18 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- No es ningún secreto que los productos de calidad para el hogar inteligente no sólo nos ayudan a ser más eficientes en nuestra vida diaria, sino que también nos aportan una experiencia de vida más cómoda. Por ello, no es de extrañar que el mercado mundial de los hogares inteligentes esté en pleno auge, ya que cada vez son más los consumidores que desean actualizar sus hogares con la última tecnología.