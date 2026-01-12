Tuya Smart lanza Aura, un robot acompañante con IA diseñado para mascotas

Las mascotas se han convertido en compañeros emocionales vitales para las personas; sin embargo, sus propias necesidades emocionales a menudo se pasan por alto. Cuando tu mascota empieza a esconderse debajo de la cama, a acicalarse excesivamente o a perder interés en las golosinas, estos cambios aparentemente menores pueden ser en realidad señales de angustia.

Las investigaciones demuestran que los largos periodos de soledad pueden provocar ansiedad, depresión y problemas de comportamiento en las mascotas. Si bien los dispositivos inteligentes tradicionales pueden realizar tareas básicas como alimentarlas o monitorearlas, no logran satisfacer las necesidades emocionales más profundas de las mascotas. Las mascotas necesitan más que solo ser alimentadas: necesitan ser vistas, comprendidas y acompañadas. Impulsada por esta idea, Tuya presentó Aura.

Un "mayordomo de mascotas" cálido e inteligente

En el expositor de Tuya durante CES 2026, Aura atrajo rápidamente el interés de los visitantes. Desarrollado en torno a módulos centrales —que incluyen un módulo de voz IPC, módulos interactivos de alimentación y juego, un módulo de movilidad robótica y una base combinada de alimentación y carga—, Aura integra a fondo múltiples capacidades de GenAI y puede asumir diferentes roles con flexibilidad, marcando el comienzo de una nueva era en la compañía de mascotas impulsada por IA.

Un "traductor de emociones" para mascotas

Mediante el análisis del comportamiento y el reconocimiento de sonidos, Aura puede interpretar con precisión el estado emocional de una mascota: ya sea excitada, ansiosa, sola o relajada. Los dueños de mascotas reciben informes emocionales en tiempo real a través de sus teléfonos inteligentes, lo que les permite comprender plenamente los sentimientos de sus mascotas y mantenerse conectados, incluso cuando están fuera de casa.

Un compañero de juegos interactivo y versátil

Aura ofrece juego con láser, dispensador de premios, sonidos simulados de mascotas, ojos y expresiones faciales animadas y expresivas, e interacción de voz inteligente. Está diseñado para ser sensible y cálido, transformando la experiencia de las mascotas: de interactuar con un dispositivo frío a conectar con un compañero cariñoso.

Un fotógrafo familiar dedicado

Con tecnología de reconocimiento de mascotas con IA y seguimiento inteligente, Aura captura automáticamente los momentos memorables de las mascotas, desde momentos de energía repentina hasta siestas tranquilas o interacciones divertidas. También puede generar videos cortos automáticamente, ayudando a los dueños a conservar recuerdos preciados y fortalecer los vínculos emocionales.

Un explorador móvil del hogar

Con navegación autónoma V-SLAM, visión binocular y algoritmos de reconocimiento de objetos AIVI, Aura se mueve libremente por la casa, buscando proactivamente mascotas para interactuar con ellas. Cuando la batería se agota, regresa automáticamente a su base de carga, lo que permite una compañía ininterrumpida las 24 horas.

Conectar con el servicio local para mascotas

Más allá de la compañía, Aura se conecta con el extenso ecosistema de desarrolladores de Tuya y la red local de servicios de estilo de vida. Ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen alojamiento inteligente para mascotas, atención médica y sanitaria, entrenamiento de comportamiento, peluquería, personalización y participación comunitaria, creando una plataforma integral para una vida centrada en las mascotas.

De la compañía de mascotas a los servicios a domicilio, la IA física llega a la vida cotidiana

Aura redefine la tecnología para mascotas al presentar una nueva clase de compañeros de IA diseñados para integrarse perfectamente en la vida cotidiana mediante la conciencia ambiental y un servicio proactivo. Más allá del cuidado de mascotas, Aura aborda el mercado incipiente y fragmentado de la robótica de servicios a domicilio con capacidades que abarcan la asistencia proactiva, el acompañamiento emocional y la integración con ecosistemas, sentando las bases escalables para futuras aplicaciones en el cuidado de personas mayores, la monitorización del hogar y la conectividad familiar.

Con su debut en CES 2026, Aura destaca el liderazgo de Tuya en innovación en IA y robótica, así como su visión a largo plazo para una vida impulsada por la IA. De cara al futuro, Tuya seguirá impulsando la integración de la IA en diversos formatos de hardware, abriendo nuevas experiencias cotidianas y forjando un futuro donde la tecnología sea inteligente y verdaderamente amigable.

