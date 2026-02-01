Tuya Smart präsentiert die nächste Generation von KI-Spielzeug auf der Spielwarenmesse 2026

Das beeindruckendste Merkmal des Nebula Plush AI Toy ist sein Echtzeit-LED-Feedback für Gesichtsausdrücke, das auf den Emotionen des Benutzers basiert. Je nachdem, ob man glücklich oder traurig ist, reagiert es mit entsprechenden Veränderungen in seinen Augen. Es unterstützt nicht nur eine reibungslose Konversation, sondern verfügt auch über ein sorgfältig entwickeltes taktiles Feedback, das lebhaft auf Umarmungen und Berührungen reagiert. In Kombination mit Storytelling, Nachrichtenübertragung und interaktiven Spielen wird es zu einem echten KI-Begleiter mit Langzeitgedächtnis und Fähigkeiten zur emotionalen Zuwendung.

Walulu

Walulu erfüllt den Wunsch nach persönlicher Begleitung. Der KI-Kern kann bis zu 19 verschiedene emotionale Reaktionen erkennen und unterstützt über 60 Sprachen. Darüber hinaus lässt es sich nahtlos in wichtige KI-Sprachmodelle integrieren, darunter ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen und Doubao. Benutzer können eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen auswählen oder entwickeln – wie beispielsweise fröhlich, ruhig, neugierig oder rücksichtsvoll –, um eine personalisierte, dynamische Haustier-Community aufzubauen.

AI Learning Camera

Die AI Learning Camera verbindet auf geschickte Weise KI-Vision mit Bildung. Ihre Objekterkennungsfunktion identifiziert nicht nur Objekte, sondern verknüpft sie auch mit kulturellen und pädagogischen Inhalten. Bei der Erfassung von Fremdsprachen kann die Kamera beispielsweise in Echtzeit die Aussprache und Übersetzung bereitstellen. Darüber hinaus können die integrierten KI-Filter und Bildbearbeitungsfunktionen die Zeichnungen von Kindern in beeindruckende digitale Kunstwerke verwandeln und so die Kreativität fördern. Durch multimodale KI-Gespräche kann sie auch zu einem unterhaltsamen, entdeckungsfreudigen Begleiter für Kinder werden, während diese die Welt erkunden.

Darüber hinaus präsentierte Tuya KI-Roboterhunde mit Bewegungsimitation und emotionalen Interaktionsfähigkeiten, die auf Sprachbefehle reagieren und eine Vielzahl realistischer Aktionen ausführen können. Zudem wurde die AI Clock vorgestellt, die anpassbare Themenbilder und Weckereinstellungen bietet, die das Aufwachen zu einem zeremoniellen Erlebnis machen. Diese innovativen KI-Produkte stehen für die Erweiterung der Grenzen der intelligenten Begleitung. Sie zeigen, dass die nächste Generation von KI-Spielzeug über Spielzeug mit nur einer Funktion hinausgeht und eine tiefere emotionale Resonanz, personalisiertere interaktive Erlebnisse und eine nahtlose Integration in reale Szenarien bietet.

Tuya KI--Spielzeuglösung: Die Grundlage für umsatzstarke Produkte

Die Entwicklung von wirklich intelligentem KI-Spielzeug ist keine leichte Aufgabe. Vom Hardware-Design und KI-Modelltraining bis hin zum mehrsprachigen Support und der Sicherheit von Inhalten stellt jeder Schritt eine einzigartige Herausforderung dar. Um Entwicklern, Marken und Einzelhändlern die Möglichkeit zu bieten, die nächste Generation von KI-Spielzeug zu entwickeln, hat Tuya Smart auf der Spielwarenmesse 2026 seine umfassende KI-Spielzeuglösung vorgestellt. Die Lösung umfasst den gesamten Prozess – vom Konzeptdesign über die Hardware-/Softwareentwicklung bis hin zur Erstellung der KI-Persönlichkeit und Markteinführung – und reduziert damit die Entwicklungs- und Anwendungsbarrieren für KI-Spielzeug erheblich.

Spielzeug in KI-Begleiter verwandeln

Mit der AI Agent Development Platform von Tuya können Kunden die Persönlichkeit, die Speicherlogik und die Verhaltensmuster ihrer Spielzeuge gestalten, ohne zugrunde liegende Modelle trainieren oder komplexe Infrastrukturen aufbauen zu müssen. Die Plattform lässt sich nahtlos in führende KI-Modelle integrieren und ermöglicht so mehrteilige Gespräche, emotionales Feedback und szenariobasiertes Gedächtnis. Dadurch werden statische Spielzeuge effektiv in intelligente, reaktionsfähige Begleiter verwandelt, die eine tiefere Verbindung zu den Benutzern aufbauen können.

Flexible KI-Spielzeugentwicklung, zugeschnitten auf jeden Kunden

Tuya bietet verschiedene Entwicklungswege an, um den unterschiedlichen Anforderungen von Markeninhabern und Einzelhändlern gerecht zu werden. Kunden haben die Möglichkeit, zwischen marktreifen OEM-Lösungen zu wählen, KI-Funktionen über die AI Modules und AI Boxes von Tuya in bestehende Produkte zu integrieren und dabei ihr ursprüngliches Design beizubehalten, oder sich für eine umfassende Anpassung zu entscheiden, um einzigartige KI-Spielzeuge auf der Grundlage von Marken-IP und kulturellen Geschichten zu entwickeln. Ob Plüschtiere, Roboter, Lernhilfen oder Wearables – die KI-Spielzeuglösungen von Tuya bieten die geeignetsten Optionen.

Verantwortungsvolle Begleitung für Familien in der KI-Ära

Datenschutz und Inhaltssicherheit sind besonders wichtig, wenn es um Kinder geht. Die KI-Spielzeuglösungen von Tuya sind mit einer App zur elterlichen Verwaltung ausgestattet, mit der Eltern den Gesprächsverlauf überwachen, von der KI generierte Verhaltenszusammenfassungen erhalten und Einblicke in die Entwicklung ihres Kindes gewinnen können. Eltern können auch die Interaktionsinhalte und die Bildschirmzeit verwalten und so eine verantwortungsbewusste und sichere KI-Begleitung für Familien gewährleisten.

Kundenerfolg durch effizienten Einsatz von KI-Spielzeug

Im Zuge der Innovation im Bereich KI-Spielzeug bietet Tuya Entwicklern, Markeninhabern und Einzelhändlern einen schnelleren, kostengünstigeren und sichereren Weg zur Markteinführung. Dank der robusten KI-Plattform und Modulunterstützung von Tuya können Kunden die Komplexität der Neuentwicklung von KI umgehen und den Entwicklungszyklus vom Konzept bis zur Massenproduktion um mehr als 60 % verkürzen. Die Markteinführungszeit kann auf nur 15 Tage reduziert werden, was eine schnelle Einführung neuer Produkte ermöglicht.

In Bezug auf die Kosten minimiert die integrierte KI-Plattform von Tuya wiederkehrende Entwicklungs- und Integrationskosten, was zu einer Reduzierung der gesamten Forschungs-, Entwicklungs- und Implementierungskosten um 30 % bis 50 % führt. Im Hinblick auf Sicherheit und Compliance ist die Plattform mit Sicherheitsframeworks vorkonfiguriert, die globalen Standards wie DSGVO und CCPA entsprechen. Sie unterstützt Hardware-Verschlüsselung, Datenlokalisierung und Kindersicherung, um Produkten einen schnellen Zugang zu globalen Märkten zu ermöglichen.

Darüber hinaus erstreckt sich die AIoT-Infrastruktur von Tuya über mehr als 200 Länder und Regionen und bietet Echtzeit-Sprachunterstützung in über 60 Sprachen sowie robuste Cloud-Management-Funktionen, die eine effiziente globale Bereitstellung und einen reibungslosen Betrieb ermöglichen.

Durch die Weiterentwicklung der KI liegt der wahre Wert von Spielzeug nicht nur in seiner „Intelligenz", sondern auch darin, wie es emotionale Bindungen fördert und die Entwicklung unterstützt. Der Auftritt von Tuya auf der Spielwarenmesse 2026 war mehr als nur eine Präsentation – es war ein intensiver Dialog über die Zukunft der KI und emotionale Begleiterschaft. Auch in Zukunft wird Tuya mit globalen Innovatoren zusammenarbeiten, um die Zukunft von KI-Spielzeug zu erforschen und wirklich herzliche Begleiter für die nächste Generation zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873403/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873404/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873405/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873406/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873407/5.jpg