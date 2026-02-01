Tuya Smart propulse la prochaine vague de jouets d'IA au salon Spielwarenmesse 2026

La caractéristique la plus impressionnante du Nebula Plush AI Toy (Jouet à intelligence artificielle Peluche Nebula) est un retour visuel en temps réel via des expressions faciales LED basé sur les émotions de l'utilisateur. Lorsque vous êtes heureux ou triste, il peut réagir par des changements dans son regard. Il permet non seulement de tenir des conversations fluides, mais aussi un retour tactile soigneusement conçu, qui réagit avec enthousiasme aux étreintes et aux contacts physiques. Combiné au récit d'histoires, à la diffusion d'informations et aux jeux interactifs, il devient un véritable compagnon d'IA doté d'une mémoire à long terme et de capacités d'accompagnement émotionnel.

Walulu

Walulu répond précisément à la demande d'une compagnie personnalisée. Son cœur d'IA est capable de détecter jusqu'à 19 réactions émotionnelles distinctes et prend en charge plus de 60 langues. En outre, il s'intègre parfaitement aux principaux modèles linguistiques d'IA, notamment ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen et Doubao. Les utilisateurs peuvent sélectionner ou développer divers traits de personnalité, gai, calme, curieux ou attentionné, pour créer une communauté d'animaux de compagnie personnalisée et dynamique.

Caméra d'apprentissage IA

La caméra d'apprentissage par IA associe habilement la vision de l'IA à l'éducation. Sa fonction de reconnaissance d'objets permet non seulement d'identifier les objets, mais aussi de les relier à des contenus culturels et éducatifs. Par exemple, lorsqu'elle reconnaît des langues étrangères, la caméra peut fournir une prononciation et une traduction en temps réel. En outre, ses filtres IA intégrés et ses fonctions de transformation d'image peuvent transformer les dessins d'enfants en œuvres d'art numériques époustouflantes, stimulant ainsi leur créativité. Grâce aux conversations multimodales de l'IA, elle peut également devenir un compagnon amusant et exploratoire pour les enfants qui découvrent le monde.

Tuya a également présenté des chiens robotisés dotés d'intelligence artificielle et de capacités d'imitation des mouvements et d'interaction émotionnelle, qui répondent à des commandes vocales et exécutent toute une série d'actions réalistes. En outre, était présente l'horloge IA qui offre des scènes thématiques personnalisables et des réglages d'alarme qui fait de chaque réveil un véritable rituel. Ces produits innovants basés sur l'IA représentent les frontières en expansion de la compagnie intelligente. Ils démontrent que la nouvelle génération de jouets d'IA va au-delà des jouets à fonction unique pour offrir une résonance émotionnelle plus profonde, des expériences interactives plus personnalisées et une intégration transparente dans les scénarios du monde réel.

Solution Tuya AI Toy : la base des produits les plus vendus

Développer des jouets dotés d'une intelligence artificielle véritablement avancée n'est pas une tâche facile. De la conception du matériel et de la formation au modèle d'IA à l'assistance multilingue et à la sécurité du contenu, chaque étape représente un défi unique. Pour permettre aux développeurs, aux marques et aux détaillants de créer la nouvelle génération de jouets d'IA, Tuya Smart a présenté sa solution complète de jouets d'IA au salon Spielwarenmesse 2026. La solution couvre l'ensemble du processus, à partir de la conception et du développement du matériel/logiciel à la création de la personnalité de l'IA et au lancement sur le marché, réduisant considérablement les obstacles au développement et à l'application des jouets d'IA.

Transformer les jouets en compagnons IA

En utilisant la plateforme de développement d'agents d'IA de Tuya, les clients peuvent concevoir la personnalité, la logique de la mémoire et les modèles de comportement de leurs jouets sans avoir à former des modèles sous-jacents ou à construire une infrastructure complexe. La plateforme s'intègre facilement aux modèles d'IA de pointe, permettant des conversations à plusieurs échanges, un retour émotionnel et une mémoire basée sur des scénarios, transformant ainsi efficacement les jouets statiques en compagnons intelligents et réactifs, capables d'établir un lien plus profond avec les utilisateurs.

Développement flexible de jouets d'IA adaptés à chaque client

Tuya propose plusieurs parcours de développement pour répondre aux différents besoins des propriétaires de marques et des détaillants. Les clients peuvent choisir des solutions OEM prêtes à être commercialisées, intégrer des capacités d'IA dans des produits existants grâce aux modules d'IA et aux boîtes d'IA de Tuya tout en conservant leur conception originale, ou opter pour une personnalisation approfondie afin de créer des jouets d'IA uniques basés sur la propriété intellectuelle de la marque et les histoires culturelles. Qu'il s'agisse de peluches, de robots, d'outils éducatifs ou de technologie portable, les solutions de jouets d'IA de Tuya offrent les options les plus appropriées.

Un compagnon responsable conçu pour les familles à l'ère de l'IA

La confidentialité des données et la sécurité du contenu sont essentielles lorsqu'il s'agit d'enfants. Les solutions de jouets d'IA de Tuya sont équipées d'une application de gestion parentale, permettant aux parents de surveiller l'historique des conversations, de recevoir des résumés de comportement générés par l'IA et d'obtenir des informations sur la croissance. Les parents peuvent également gérer le contenu des interactions et le temps passé devant l'écran, ce qui permet aux familles de bénéficier d'une expérience d'accompagnement par l'IA responsable et sécurisée.

Favoriser la réussite des clients grâce au déploiement efficace de jouets d'IA

Dans la vague d'innovation des jouets d'IA, Tuya offre aux développeurs, aux propriétaires de marques et aux détaillants une mise sur le marché plus rapide, plus rentable et plus sécurisée. Grâce à la plateforme d'IA robuste de Tuya et au support des modules, les clients peuvent contourner la complexité de la construction d'une IA à partir de zéro, réduisant ainsi le cycle de développement du concept à la production de masse de plus de 60 %. Il est possible de commercialiser le produit en seulement 15 jours, permettant ainsi de lancer rapidement de nouveaux produits.

En termes de coûts, la plateforme d'IA intégrée de Tuya réduit les coûts de développement et d'intégration répétitifs, ce qui permet d'abaisser de 30 à 50 % les dépenses globales de R&D et de mise en œuvre. Sur le plan de la sécurité et de la conformité, la plateforme est préconfigurée avec des cadres de sécurité qui adhèrent à des normes mondiales telles que le RDPD et le CCPA, prenant en charge le chiffrement du matériel, la localisation des données et les contrôles parentaux afin d'aider les produits à entrer rapidement sur les marchés mondiaux.

En outre, l'infrastructure AIoT de Tuya couvre plus de 200 pays et régions, offrant un support linguistique en temps réel dans plus de 60 langues et de solides capacités de gestion du cloud, permettant un déploiement et des opérations efficaces à l'échelle mondiale.

À mesure que l'IA continue d'évoluer, la véritable valeur des jouets ne réside pas seulement dans leur « intelligence », mais dans la manière dont ils favorisent les liens émotionnels et soutiennent la croissance. Lors du Spielwarenmesse 2026, la présentation de Tuya était plus qu'une simple démonstration : il s'agissait d'une conversation plus approfondie sur l'avenir de l'IA et de la compagnie émotionnelle. À l'avenir, Tuya continuera à s'associer à des innovateurs mondiaux pour explorer l'avenir des jouets d'IA, en créant des compagnons vraiment chaleureux pour la prochaine génération.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873403/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873404/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873405/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873406/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873407/5.jpg