Tuya Smart zdieľa poznatky z prvej línie s cieľom podporiť diskusie o kybernetických normách v Európe

HAAG, Holandsko, 22. marca 2024 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), globálny poskytovateľ vývojárskych služieb v oblasti internetu vecí (IoT) sa na fóre o kybernetických normách, ktoré spoluorganizovalo Výskumné centrum pre globálnu správu kybernetického priestoru (RCGCG) a Správa kybernetickej bezpečnosti Leidenskej univerzity, podelil o informácie z prvej línie, aby sa mohli ďalej rozvíjať diskusie o regulácii kybernetickej bezpečnosti v Európe.

Na fóre sa zišli odborníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov z inštitúcií, organizácií a podnikov, so záujmom prehĺbiť diskusiu o regulácii kybernetickej bezpečnosti v Európe z globálneho hľadiska. Odborníci a profesionáli z European Institute for Security Studies, Leiden University-Institut of Security and Global Affairs, DigiChina, Bonn University, TÜV SÜD a Tuya Smart spolu s hosťami zastupujúcimi programy EÚ, ako je projekt EÚ Cyber Direct-EU Cyber Diplomacy Initiative a The Hague Programme on International Cyber Security, diskutovali o nedávnom pokroku v oblasti budovania kybernetických noriem v Európe a o regulačnom prostredí legislatívy EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Na sympóziu sa rozoberali kybernetické normy medzi EÚ a Čínou so zameraním na implementáciu 11 noriem stanovených pracovnou skupinou OEWG pre globálne postupy riadenia kybernetického priestoru a preskúmali sa ďalšie kroky na implementáciu a formovanie budúcej trajektórie.

Profesor Lu Chuanying, generálny tajomník RCGCG uviedol: „Na dôkladné pochopenie existujúcej regulácie a návrhov je potrebné spojiť rôzne perspektívy akademických aj odborných osobností. Toto fórum je nevyhnutné pre rozvoj vzťahov medzi EÚ a Čínou v oblasti kybernetickej bezpečnosti a globálneho rozvoja štandardných kybernetických noriem, ktoré umožnia realizáciu spravodlivého a bezpečného digitálneho ekosystému."

Rýchle rozširovanie technológií IoT s rozmanitými produktmi a odlišnými bezpečnostnými štandardmi vytvára prekážky pri vytváraní stabilného bezpečnostného základu. Podniky čelia výzvam vyplývajúcim z prísnych predpisov, technologickej náročnosti a geopolitického napätia.

„Prekonanie týchto výziev si vyžaduje komplexnú stratégiu so zahrnutím národného riadenia, inovatívnych riešení na úrovni podnikov a globálnej spolupráce," povedal Holmes Chen, senior PR riaditeľ spoločnosti Tuya Smart.

Spoločnosť Tuya Smart načrtla na fóre svoj holistický prístup k vedeniu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť získala uznanie ako príklad osvedčených postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Bielej knihe o globálnej bezpečnosti IoT z roku 2022, ktorú spoločne pripravili RCGCG a ioXt, globálny štandard pre bezpečnosť IoT.

Úsilie spoločnosti Tuya sa prejavilo v plnej sile, od získania medzinárodných bezpečnostných certifikátov tretích strán až po vytvorenie bezpečnostného tímu Tuya. Spoločnosť zriadila šesť dátových centier po celom svete, aby zabezpečila dodávku rýchlych a spoľahlivých služieb pre svoju globálnu zákaznícku základňu.

V ére, keď požiadavky na ochranu osobných údajov a transparentnosť eskalujú, rastie aj význam zamerania spoločnosti Tuya na dodržiavanie predpisov a bezpečnosť.

Na globálnej scéne preukázala spoločnosť Tuya svoje schopnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov prostredníctvom programu Ernst & Young SOC 2 Audit. Získaním validácie TrustArc pre súlad s GDPR a CCPA splnila regionálne štandardy. Pokiaľ ide o bezpečnosť produktov, spoločnosť TUYA získala certifikáty EN 303645 a NIST IR 8259A od TÜV SÜD, čo preukazuje jej záväzok prinášať bezpečné produkty.

Fórum tiež vyzdvihlo globálne partnerstvo spoločnosti Tuya s organizáciou TÜV SÜD, ktorá vyniká v oblasti školení, auditu, testovania a certifikácie, ako aj spoluprácu so spoločnosťou Amazon Web Services (AWS) pri spustení laboratória „Collaborative Security Lab," zameraného na poskytovanie riešení v celom odvetví, posilnenie bezpečnosti, schopnosti dodržiavania predpisov a technologické inovácie v odvetví IoT.

Diskusie na fóre sa dotkli aj najnovšieho pokroku v európskej legislatíve, prebrali Zákon EÚ o kybernetickej bezpečnosti a Európskom zákone o kybernetickej odolnosti. Tieto rozhovory boli kľúčové pri prehlbovaní pochopenia vyvíjajúceho sa prostredia bezpečnosti a dodržiavania predpisov, s cieľom bolo posilniť medzinárodnú spoluprácu a motivovať výrobcov IoT, aby rozvíjali osvedčené postupy v rámci globálneho ekosystému IoT.