TV LG OLED Objet Collection, Posé chega ao Brasil e redefine o design e estilo de vida moderno

Novidade da LG vai além do entretenimento para se tornar parte integrante dos ambientes com sofisticação, elegância e tecnologia

SÃO PAULO, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Para quem busca uma TV com excelente qualidade de imagem e potencial para compor ambientes com elegância e design moderno, a LG Electronics lança no Brasil a LG OLED Objet Collection, Posé. Esse é o primeiro modelo da nova linha lifestyle a desembarcar no mercado brasileiro. Esta categoria une design como forma de refletir o estilo sofisticado com a avançada tecnologia OLED, que garante preto puro, cores perfeitas e contraste infinito.

LG OLED Objet Collection, Posé/ Divulgação: LG Electronics

Um estudo da agência SA365 de 2022 mostrou que 42% dos brasileiros sentem-se mais conectados com suas casas desde o início da pandemia e 57% afirmam que continuarão a investir em seus lares mesmo após a pandemia. "As pessoas estão muito ligadas aos seus lares e buscam por produtos com alto valor agregado. Notamos que nossos clientes estão demandando inovação e design, o que significa que as telas precisam estar prontas e adaptadas ao seu estilo de vida. Por isso oferecemos a refinada nova linha lifestyle de OLED", comenta Igor Krauniski, gerente sênior de produtos de TV da LG Electronics do Brasil.

Destaque em design, a LG OLED Objet Collection, Posé é mais uma inovação que ressalta a liderança da LG no mercado global de telas OLED, com 10 anos de expertise nessa tecnologia. A TV reúne inovações em estilo e todo o conhecimento presente na série LG OLED evo C2, com resolução 4K de 120Hz, pixels que se autoiluminam e a novidade Brightness Booster, que garante 20%¹ a mais de brilho na tela.

Apresentada na Semana de Design de Milão 2022 em parceria com a Moooi, empresa holandesa de design, a LG OLED Objet Collection, Posé ganhou diversos prêmios, incluindo honras no Prêmio Internacional de Excelência em Design (IDEA) e no Red Dot Design Award 2022, considerados dois dos principais prêmios de design do mundo. No Brasil, a TV chamou a atenção quando foi exibida, em primeira mão, na CASACOR 2022.

Desenvolvida para impressionar de qualquer ângulo, a LG OLED Objet Collection, Posé possui design 360° e pode ser posicionada em qualquer espaço com o seu apoio de pés, com cantos suaves e arredondados, acabamento em tecido Calming Beige – inclusive no controle remoto –, e traseira multifuncional, que pode ser utilizada como revisteiro ou livreiro, combinando perfeitamente com qualquer decoração.

"As cores e acabamentos foram desenvolvidos para gerar impacto sem limitar as opções de design dos clientes. O acabamento em tecido Calming Beige cria uma proposta neutra que se adapta a qualquer projeto de design e decoração", complementa Krauniski.

Para manter o espaço limpo e organizado, a LG OLED Objet Collection, Posé chega acompanhada do Organizador de Cabos e Acessórios, que mantém tudo arrumado e escondido atrás da Clean Cover, preservando o visual. E com dois suportes de cabo destacáveis, os fios ficam ocultos nas pernas do suporte para garantir um ambiente clean e impecável.

A LG OLED Objet Collection, Posé apresenta instalação simplificada e pode ser movida de um lugar para o outro com facilidade, possibilitando a mudança do ambiente sempre que o cliente quiser. E quando não estiver em uso, a TV pode ser alternada para o Modo Galeria, que transforma o aparelho em uma tela digital para exibir obras de arte impressionantes.

A nova TV também conta com a tecnologia de conectividade LG ThinQ, permitindo que o produto se torne o painel de controle da Casa Conectada, oferecendo integrações com produtos compatíveis com o aplicativo, além de possuir suporte para Google Assistente, Amazon Alexa e Apple Home Kit.

A LG OLED Objet Collection, Posé possui processador α9 (Alpha 9) Gen5 AI 4K, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, recurso exclusivo das TVs LG que ajusta automaticamente as configurações da TV para reproduzir conteúdos calibrados de acordo com a visão original do diretor, além dos recursos gamers, como GeForce Now, VRR, FreeSync Premium e G-Sync. O modelo chega em tamanho único de 55 polegadas, acompanhado do suporte de chão e organizador de cabos e acessórios.

¹Aumento de brilho de até 20% no painel LG disponível nos produtos LG OLED Objet Collection, Posé em comparação à linha LG OLED C1 da linha 2021.

FICHA TÉCNICA:

Geral:

Tamanho da tela: 55" | Resolução:4K UHD

Tipo de Painel: OLED evo | Processador: α9 Gen5 AI Processor 4K

Funcionalidades:

Sistema Operacional: webOS 22 | ThinQ AI: Sim

Google Assistente Built-In: Sim | Alexa Built-In: Sim

Alexa Works-With: Sim | Works with Apple HomeKit: Sim

Works with Apple AirPlay2: Sim | Painel de Controle: Sim

OCF: Sim | G-Sync: Sim | FreeSync Premium: Sim | HGIG: Sim

VRR: Sim | Modo Galeria: Sim | Conteúdos 360 VR: Sim | Music Player: Sim

LG Content Store: Sim | Time Machine Ready*: Sim

Screenshare: Sim | Navegador: Sim | Reprodutor de áudio BluetoothSim (V5.0)

Imagem:

AI Picture: AI Picture Pro | AI Brightness: Sim |

Frequência Nativa (Hz): 120Hz | Dimming: Pixel Dimming

DTV: Sim | Dolby Vision IQ: Sim | HDR10: Sim | FILMMAKER MODE™: Sim

Formato de Tela: 16:09 | Upscaler: AI Upscaler | Padrão de Imagem: NTSC /PAL-M/N /SBTVD

Áudio:

Canais: 4.0 | Potência (RMS)40W | AI Sound: AI Sound Pro | AI Acoustic Tuning: Sim

SoundSync: Sim | Dolby Atmos: Sim

Conexões:

Entrada HDMI 2.1: 3 | Entrada USB: 2

Entrada RF: 1 | Saída Digital Óptica: 1 | LAN: 1 | Bluetooth In/Out: Sim

Itens inclusos:

Controle Remoto: Smart Magic NFC | Modelo Controle: MR22GN

Cabo de força: Sim | Parafusos: Sim | Guia de instalação: Sim | Manual em Português: Sim

Informações técnicas:

Produto c/Base (Kg ): 22.9 |Produto s/Base (Kg): 18.6 |

Peso com Caixa (Kg): 33.1 | Dimensão c/base (LxAxP) (mm):1225 x 1257 x 495

Dimensão s/base (LxAxP) (mm): 1225 x 761 x 61 | Dimensão Caixa (LxAxP) (mm):1420 x 880 x 228

Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Bivolt (especificar): Sim

Consumo Médio (W): 360 | Furação VESA: 300 x 200 | Cor da borda: Beige | Cor da base TV: Beige

Formato da Base: 2-Pole | Acompanha suporte de chão

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

