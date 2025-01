TVCMALL führt Großhandelsinnovation für vereinfachten Erfolg im Online-Einzelhandel auf der CES 2025 an

LAS VEGAS, 11. January 2025 /PRNewswire/ -- Die CES 2025, eine der weltweit größten Tech-Veranstaltungen, ging mit über 4.000 Ausstellern zu Ende, die bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen KI, digitale Gesundheit und Mobilität vorstellten. TVCMALL, ein führender One-Stop-B2B-Großhändler, nahm zum zweiten Mal in Folge an der Veranstaltung teil, präsentierte umfassende Lösungen und stellte eine neue Marke vor: LEMONDA. Mit einem Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Produkten und KI-gesteuertem Zubehör definiert TVCMALL das Großhandelserlebnis für globale Unternehmer neu.

TVCMALL booth layout at CES 2025

Revolutionierung des Großhandels mit KI und Nachhaltigkeit

TVCMALL ist eine One-Stop-Plattform, die über eine Million SKUs anbietet, darunter mobiles Zubehör, Smart-Tech und Unterhaltungselektronik. Auf der CES 2025 präsentierte das Unternehmen eine Reihe innovativer Produkte, von biologisch abbaubaren Handyhüllen bis hin zu KI-gesteuerten Gadgets wie Meta Quest 3-Stirnbändern, kabellosen Ladegeräten, Power Banks und Gaming-Zubehör. Im Rahmen seines innovativen Ansatzes hat TVCMALL LEMONDA auf den Markt gebracht, eine Lifestyle-Marke, die auf Nachhaltigkeit setzt. Mit leichten, korrosionsbeständigen Smartwatch-Armbändern aus Harz und umweltfreundlicher Verpackung entspricht LEMONDA der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen im Technologiebereich und festigt damit das Engagement von TVCMALL für eine nachhaltige Zukunft.

Umfassende Lösungen für Einzelhändler

TVCMALL vereinfacht die Beschaffung mit einem umfangreichen Katalog und KI-gestützten Bestellsystemen, sodass Unternehmen ihren Einkauf optimieren und datengestützte Entscheidungen treffen können. Bei den meisten Produkten gibt es keine Mindestbestellmenge (Minimum Order Quantity, MOQ) und ein flexibles Dropshipping-Angebot und TVCMALL unterstützt Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob durch personalisierte Verpackungen oder exklusive Designs: TVCMALL hilft Unternehmern, ihre Markenpräsenz zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Plattform lässt sich auch mit Amazon und benutzerdefinierten APIs integrieren, um ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten.

Engagement für Qualität und globales Wachstum

TVCMALL hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmern sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten zum Erfolg zu verhelfen. Durch wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und detaillierte Marktkenntnisse ermöglicht TVCMALL Unternehmen die Expansion in Regionen wie Europa, Südostasien und Brasilien. Das Unternehmen arbeitet mit vertrauenswürdigen Partnern wie Dux Ducis, CaseMe und Nillkin zusammen, um die Zuverlässigkeit und Qualität seiner Angebote sicherzustellen. Darüber hinaus bietet TVCMALL zusätzliche Dienstleistungen wie Produktfotografie, Werksinspektionen und Zertifizierungen (CE, RoHS) an und unterstützt Kunden so bei einem reibungslosen Markteintritt.

„Bei TVCMALL ist es unsere Vision, eine großzügigere und erfolgreichere Welt zu schaffen", sagte Leo Chen, Gründer und Vorsitzender von TVCMALL. „Die CES 2025 ist für uns nicht nur eine Ausstellung, sondern eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit, Innovation und Inspiration für eine neue Ära des Einzelhandels und der Technologie."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tvcmall.com oder kontaktieren Sie [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593486/TVCMALL_booth_layout_at_CES_2025.jpg