TVCMALL stimule l'innovation dans le commerce de gros pour simplifier le commerce de détail en ligne au CES 2025

LAS VEGAS, 11 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le CES 2025, l'un des plus grands événements technologiques au monde, s'est achevé avec plus de 4 000 exposants présentant des avancées dans les domaines de l'IA, de la santé numérique et de la mobilité. TVCMALL, l'un des principaux grossistes B2B, a participé pour la deuxième fois consécutive à l'événement, proposant des solutions complètes et présentant une nouvelle marque, LEMONDA. En mettant l'accent sur les produits écologiques et les accessoires pilotés par l'IA, TVCMALL redéfinit l'expérience de la vente en gros pour les entrepreneurs mondiaux.

TVCMALL booth layout at CES 2025

Révolutionner le commerce de gros grâce à l'IA et au développement durable

TVCMALL est une plateforme unique proposant plus d'un million d'articles, notamment des accessoires mobiles, des technologies intelligentes et de l'électronique grand public. Au CES 2025, l'entreprise a présenté une gamme de produits de pointe, allant des coques de téléphone biodégradables aux gadgets pilotés par l'IA tels que les bandeaux Meta Quest 3, les chargeurs sans fil, les banques d'énergie et les accessoires de gaming. Dans le cadre de son approche innovante, TVCMALL a lancé LEMONDA, une marque de style de vie axée sur la durabilité. Avec ses bracelets de smartwatch en résine légère et résistante à la corrosion et son emballage respectueux de l'environnement, LEMONDA répond à la demande croissante de solutions écologiques dans le domaine de la technologie, renforçant ainsi l'engagement de TVCMALL en faveur d'un avenir durable.

Des solutions complètes pour les détaillants

TVCMALL simplifie l'approvisionnement grâce à un vaste catalogue et à des systèmes de commande alimentés par l'IA, permettant aux entreprises de rationaliser les achats et de prendre des décisions fondées sur des données. Sans quantité minimale de commande pour la plupart des produits et avec un service flexible de dropshipping, TVCMALL soutient les entreprises avec des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins. Qu'il s'agisse d'emballages personnalisés ou de designs exclusifs, TVCMALL aide les entrepreneurs à améliorer la visibilité de leur marque et à rester compétitifs. La plateforme s'intègre également à Amazon et à des API personnalisées pour une expérience optimale.

Engagement en faveur de la qualité et de la croissance mondiale

TVCMALL a pour mission d'aider les entrepreneurs à réussir sur les marchés établis et émergents. En proposant des prix compétitifs, une livraison rapide et une connaissance approfondie du marché, TVCMALL permet aux entreprises de se développer dans des régions telles que l'Europe, l'Asie du Sud-Est et le Brésil. L'entreprise travaille avec des partenaires de confiance tels que Dux Ducis, CaseMe et Nillkin, ce qui garantit la fiabilité et la qualité de ses offres. En outre, TVCMALL propose des services à valeur ajoutée tels que la photographie de produits, les inspections d'usine et les certifications (CE, RoHS), afin d'aider les clients à entrer en douceur sur le marché.

« Chez TVCMALL, notre vision est de construire un monde plus généreux et plus prospère », déclare Leo Chen, fondateur et président de TVCMALL. « Le CES 2025 n'est pas seulement une exposition pour nous ; c'est une occasion de collaborer, d'innover et d'inspirer une nouvelle ère pour le commerce de détail et la technologie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tvcmall.com ou contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593486/TVCMALL_booth_layout_at_CES_2025.jpg