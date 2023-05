TVM Capital Healthcare eröffnet eine Niederlassung in Riad, Saudi-Arabien

DUBAI, VAE, und RIAD, Saudi-Arabien, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- TVM Capital Healthcare, ein auf Schwellenländer spezialisiertes, weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen im Gesundheitswesen, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in der Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien bekannt. Ziel der neuen Niederlassung ist es, die Gruppe und ihre Portfoliounternehmen beim Ausbau ihrer operativen Präsenz im Königreich Saudi-Arabien (KSA), dem größten Markt der Region, zu beraten. Die Gründung dieser lokalen Niederlassung erfolgt, nachdem TVM Capital Healthcare sein Portfoliounternehmen Cambridge Medical and Rehabilitation Center im Jahr 2019 erfolgreich von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus auf das Königreich Saudi-Arabien ausgeweitet hat. Mit dieser neuen Präsenz erweitert TVM Capital Healthcare sein globales Netzwerk, das sich bereits auf die USA, Europa, die MENA-Länder und Südostasien erstreckt, und ergänzt sein internationales Team um lokale Beratungs- und Betriebskompetenz im Gesundheitswesen. Die Präsenz vor Ort soll sich auf die Unterstützung von Portfoliounternehmen konzentrieren, die von den Wachstumskapitalfonds von TVM Capital Healthcare finanziert werden, um das Gesundheitssystem der Region zu ergänzen, die Nachfrage in derzeit unterversorgten Gesundheitsbereichen zu befriedigen und den Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen vor Ort zu verbessern.

Orhan Osmansoy, geschäftsführender Partner von TVM Capital Healthcare und Leiter der neuen Niederlassung, kommentierte: „Saudi-Arabien bietet heute hervorragende Wachstumschancen für den spezialisierten Gesundheitssektor, der unsere Kernkompetenz ist. Wir sind schon lange in Saudi-Arabien aktiv, aber unsere neue Präsenz in Riad ermöglicht es uns, unsere lokalen Beziehungen zu erweitern und zu vertiefen und noch enger mit Investoren, Regulierungsbehörden, Kollegen in der Branche und Unternehmern im Königreich zu interagieren. Saudi-Arabien ist das wirtschaftliche Machtzentrum der Region, und wir freuen uns darauf, das Umwandlungsprogramm der Regierung für das Gesundheitswesen wie in der Vision 2030 dargelegt zu unterstützen."

Othman Abahussein, Operating Partner bei TVM Capital Healthcare, Leiter der neuen Niederlassung mit Sitz in Riad, fügte hinzu: „Das Umwandlungsprogramm für das Gesundheitswesen zielt darauf ab, den lokalen Gesundheitssektor basierend auf den Gesundheitsbedürfnissen des Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt umfassender, effektiver und integrierter zu gestalten. Ich freue mich darauf, mit allen Interessenvertretern zusammenzuarbeiten, um mithilfe unserer globalen Präsenz und unseres Netzwerks erstklassige Gesundheitslösungen anzubieten, und zwar näher an den Patienten und deren Familien in unserem Land."

Informationen zu TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf den Schwellenmärkten und verfügt über Investmentteams mit Sitz in Dubai und Singapur. TVM Capital Healthcare ist auch in München, Boston, Ho-Chi-Minh-Stadt und jetzt Riad vertreten. Das Unternehmen investiert Expansions- und Wachstumskapital in Gesundheitsunternehmen mit einem Schwerpunkt auf spezialisierte und technologiefähige Gesundheitsdienstleistungen, digitale Gesundheitslösungen und Plattformen sowie Herstellern von Pharmazeutika, Medizinprodukten und Diagnostik. Die Investment- und Betriebspartner sowie eine starke Gruppe von Senior Advisors verfügen über langjährige internationale Erfolgsbilanzen in den Bereichen Gesundheitswesen und Investments in die Life Sciences, waren aktive Vorstandsmitglieder, haben Beiträge zur Strategieentwicklung und -implementierung, Governance und ESG geleistet, haben sich an Fusionen und Übernahmen im Gesundheitswesen und an Börseneinstiegen beteiligt und verfügen über tiefgehende Erfahrungen im Gesundheitswesen. Das Unternehmen arbeitet mit lokalen Managementteams aus dem Nahen Osten und Südostasien zusammen, um nationale oder regionale Branchenmeister aufzubauen und unterstützt selektiv Unternehmen aus Europa oder Nordamerika bei der Expansion in die Zielregionen des Unternehmens.

Der Investitions- und Betriebsansatz von TVM Capital Healthcare kombiniert starke kommerzielle Wertschöpfung und Erträge mit verantwortungsvollem Investieren und einem umfassenden ESG-Rahmen, um wirkungsvolle, nachhaltige und gut regulierte Unternehmen aufzubauen und hervorragende Gesundheitsdienstleistungen mit kontinuierlichem Wachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen in einem fairen und vielseitigen Arbeitsumfeld anzubieten.

TVM Capital Healthcare ist ein UN-PRI-Unterzeichner seit 2015, ein langjähriges Mitglied von GPCA, Mitglied von 2X Global, Unterzeichner der Ethical Principles in Healthcare (EPiHC, ethische Grundsätze im Gesundheitswesen) und Investors for Health (I4H, Investoren für die Gesundheit) und beteiligt sich an den Initiativen der International Finance Corporation (IFC) der Weltbank. Das Unternehmen fördert die Verbesserung der Gesundheit und ethische Prinzipien im Gesundheitswesen beim Aufbau transparenter und belastbarer Gesundheitssysteme.

