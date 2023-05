TVM Capital Healthcare ouvre un bureau à Riyad, en Arabie saoudite

DUBAÏ, Émirats arabes unis et RIYAD, Arabie Saoudite, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- TVM Capital Healthcare, une société de capital-investissement spécialisée dans les soins de santé opérant dans les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau dans la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite. L'objectif de ce nouveau bureau est de conseiller le groupe et les sociétés de son portefeuille dans le développement de leur présence opérationnelle dans le Royaume d'Arabie saoudite, le plus grand marché de la région. La création de ce bureau local intervient après que TVM Capital Healthcare est parvenu à étendre sa société Cambridge Medical and Rehabilitation Center des Émirats arabes unis au Royaume d'Arabie Saoudite en 2019. En établissant cette nouvelle présence, TVM Capital Healthcare accroît son réseau mondial qui s'étend déjà aux États-Unis, en Europe, dans la région MENA et en Asie du Sud-Est, ajoutant une expertise locale en matière de conseil et d'exploitation des soins de santé à son équipe internationale. Le bureau local s'attachera à soutenir son portefeuille d'entreprises financées par les fonds de capital-développement de TVM Capital Healthcare afin de compléter le système de santé de la région, d'aider à répondre à la demande des secteurs des soins de santé actuellement mal desservis, et d'améliorer l'accès à des services de santé de qualité au niveau local.

Orhan Osmansoy, associé directeur de TVM Capital Healthcare et directeur du nouveau bureau, a déclaré : « L'Arabie saoudite offre aujourd'hui d'excellentes possibilités de croissance au secteur des soins de santé spécialisés, où se situe notre principale expertise. Nous sommes actifs en Arabie saoudite depuis longtemps, mais notre nouvelle présence à Riyad nous permet d'élargir et d'approfondir nos relations locales et d'interagir encore plus étroitement avec les investisseurs, les régulateurs, nos pairs de l'industrie et les entrepreneurs du Royaume. L'Arabie saoudite est le moteur économique de la région, et nous sommes impatients de soutenir le Programme de transformation du secteur de la santé initié par le gouvernement, tel qu'il est décrit dans la Vision 2030. »

Othman Abahussein, associé d'exploitation chez TVM Capital Healthcare et directeur du nouveau bureau de Riyad, a ajouté : « Le Programme de transformation du secteur de la santé vise à rendre le secteur local de la santé plus complet, plus efficace et plus intégré, en fonction des besoins sanitaires des individus et de la société en général. Je suis impatient de travailler avec tous les intervenants pour offrir des solutions de soins de santé de premier ordre en utilisant notre présence mondiale et notre réseau international, au plus près des patients et de leurs familles dans notre pays. »

À propos de TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare est une société de capital-investissement spécialisée dans les soins de santé et axée sur les marchés émergents, dont les équipes d'investissement sont basées à Dubaï et à Singapour. TVM Capital Healthcare est également présent à Munich, Boston, Hô Chi Minh-Ville, et désormais à Riyad. L'entreprise investit du capital d'expansion et de croissance dans des entreprises de soins de santé dédiées aux services de santé spécialisés et technologiques, aux solutions et plateformes de santé numérique, ainsi que dans des entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de diagnostics. Les partenaires d'investissement et d'exploitation ainsi qu'un solide groupe de conseillers principaux jouissent d'une longue expérience internationale en matière d'investissement dans la santé et les sciences de la vie, de conseil actif, de contributions à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies, de gouvernance et d'ESG, de fusions et d'acquisitions dans le secteur des soins de santé, d'offres publiques initiales ainsi qu'une expérience approfondie des opérations de soins de santé. L'entreprise s'associe à des équipes de direction locales du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est pour former des champions sectoriels nationaux ou régionaux et soutient de manière sélective des entreprises d'Europe ou d'Amérique du Nord afin qu'elles puissent s'étendre dans les régions cibles de l'entreprise.

L'approche d'investissement et opérationnelle de TVM Capital Healthcare combine une forte création de valeur commerciale, des rendements solides et une cadre ESG complet pour bâtir des entreprises à fort impact, durables et bien gérées qui offrent d'excellents services de soins de santé et qui génèrent de la croissance et des emplois en continu, dans un environnement de travail juste et diversifié.

TVM Capital Healthcare est signataire des PRI de l' ONU depuis 2015, membre de longue date de la GPCA , membre de 2X Global, signataire des Ethical Principles in Healthcare ( EPiHC ) et des Investors for Health (I4H), des initiatives de la Société Financière Internationale (SFI) de la Banque mondiale, qui promeut le développement des soins de santé et des principes éthiques dans les soins de santé afin de bâtir des systèmes de santé transparents et résilients.

À propos d'Orhan Osmansoy

À propos d'Othman Abahussein

