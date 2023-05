TVM Capital Healthcare gibt Investition von 10 Mio. EUR in DEBx Medical bekannt

DEBx Medical ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Behandlung chronischer Wunden, das das Leben von Millionen von Patienten verbessert. Die Investition wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine internationale Präsenz zu erweitern und eine Repräsentanz in der MENA-Region aufzubauen

DUBAI, VAE, und AMSTERDAM, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- TVM Capital Healthcare, eine weltweit tätige Private-Equity-Firma mit Sitz in Dubai und Singapur, gibt eine Investition in Höhe von 10 Millionen EUR aus dem TVM Healthcare Afiyah Fund in DEBx Medical, ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für medizinische Geräte, bekannt.

Das 2019 gegründete Unternehmen DEBx Medical hat mit DEBRICHEM® ein bahnbrechendes Produkt entwickelt, das eine bessere Alternative zu bestehenden Behandlungen für nicht heilende chronische Wunden darstellt. Dieses innovative Produkt ist einfach zu verwenden und hochwirksam, um Biofilme zu entfernen und schwer heilbare Wunden zu heilen. DEBx Medical, das im Februar 2021 die CE- und ISO-Zulassung erhalten hat, hat bereits über 5.000 Patienten erfolgreich behandelt und steht kurz vor der Markteinführung seines Produkts.

Chronische Wunden stellen eine große Herausforderung für die Gesundheitsversorgung dar. Rund 2,4 % der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens davon betroffen, und in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) ist das Problem besonders ausgeprägt, da dort eine hohe Zahl von Diabetikern zu diesem Problem beiträgt. Schwer heilende Wunden können die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen und verursachen den Gesundheitssystemen erhebliche Kosten.

Die Investition von TVM Capital Healthcare in DEBx Medical wird es dem Unternehmen ermöglichen, mit der Vermarktung seines bahnbrechenden Produkts zum Wohle der Patienten zu beginnen. Im Rahmen der Investition wird DEBx Medical einen regionalen Hauptsitz und eine Produktionsbasis in der MENA-Region einrichten und damit die Einführung seiner innovativen Wundversorgungslösung in der Region beschleunigen.

Tristan de Boysson, Managing Partner von TVM Capital Healthcare, kommentierte: „Mit dieser Investition aus unserem TVM Healthcare Afiyah Fund werden wir die Markteinführung eines Produkts beschleunigen, das die Behandlung chronischer Wunden verändern und das Leben von Millionen von Patienten verbessern wird. Diese Investition ist auch Teil der Strategie unseres Fonds, innovative, erstklassige Gesundheitslösungen in die gesamte MENA-Region zu bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von DEBx Medical."

Bert Quint, Mitbegründer und CEO von DEBx Medical, fügte hinzu: „Wir haben das Unternehmen mit dem Ziel gegründet, die Wundversorgung zu innovieren, einen Markt, der seit langem keine nennenswerte Innovation erlebt hat. Unser Produkt DEBRICHEM® hat das Potenzial, den Markt für chronische Wundversorgung zu revolutionieren und den Patienten dabei zu helfen, schnell, sicher und effektiv zu heilen. Nach nur einer einzigen Behandlung beginnen mehr als 90 % der chronischen Wunden zu heilen. Die Investition von TVM Capital Healthcare ist eine Bestätigung für unsere Technologie, und wir freuen uns darauf, unser Produkt gemeinsam auf den Markt zu bringen."

Informationen zu TVM Capital Healthcare: TVM Capital Healthcare ist eine auf Schwellenländer ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft im Gesundheitswesen mit Hauptsitz in Dubai und Singapur sowie Niederlassungen in Riyadh, Boston, München und Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Unternehmen investiert Expansions- und Wachstumskapital in Healthcare-Unternehmen und konzentriert sich dabei auf spezialisierte und technologiegestützte Gesundheitsdienstleistungen, digitale Gesundheitslösungen und -plattformen sowie Produktionsunternehmen in den Bereichen Pharmazeutika, medizinische Geräte und Diagnostik. Die Investitions- und Betriebspartner sowie eine erfahrene Gruppe von Senior Advisors verfügen über eine langjährige internationale Erfolgsbilanz bei Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, aktive Vorstandsarbeit, Beiträge zur Strategieentwicklung und -umsetzung, Unternehmensführung und ESG, Fusionen und Übernahmen im Gesundheitswesen, Börsengänge und umfassende Erfahrungen im operativen Geschäft im Gesundheitswesen. Das Unternehmen arbeitet mit lokalen Managementteams aus dem Nahen Osten und Südostasien zusammen, um nationale oder regionale Branchenführer aufzubauen, und unterstützt ausgewählte Unternehmen aus Europa oder Nordamerika bei der Expansion in die Zielregionen des Unternehmens.

Der Investitions- und Betriebsansatz von TVM Capital Healthcare verbindet eine starke kommerzielle Wertschöpfung und Rendite mit verantwortungsbewussten Investitionen und einem umfassenden ESG-Rahmen, um wirkungsvolle, nachhaltige und gut geführte Unternehmen aufzubauen, die hervorragende Gesundheitsdienstleistungen erbringen und in einem fairen und vielseitigen Umfeld kontinuierlich wachsen und Arbeitsplätze schaffen. TVM Capital Healthcare ist seit 2015 Unterzeichner der UNPRI, langjähriges Mitglied der GPCA, Mitglied von 2X Global, Unterzeichner der Ethical Principles in Healthcare (EPiHC) und Investors for Health (I4H), Initiativen der International Finance Corporation (IFC) der Weltbankgruppe, die das Wachstum des Gesundheitswesens und ethische Grundsätze im Gesundheitswesen fördern, um transparente und widerstandsfähige Gesundheitssysteme aufzubauen.

www.tvmcapitalhealthcare.com

Informationen zu DEBx Medical DEBx Medical B.V. ist ein niederländisches Medizintechnologieunternehmen, das sich der Revolutionierung der Behandlung chronischer Wunden durch die Förderung ihrer Heilung verschrieben hat und damit die Ergebnisse für Millionen von Patienten verbessert. DEBx Medical möchte Ärzte und ihre Patienten von der Diagnose über die Behandlung und Nachsorge bis hin zur Aufrechterhaltung eines gesunden Wundbetts unterstützen. Unsere Kernwerte konzentrieren sich auf die Bereitstellung erschwinglicher Behandlungen, die einfach anzuwenden und in der täglichen klinischen Praxis umsetzbar sind. DEBx Medical wurde 2019 von CEO Bert Quint, Prof. Dr. Carlo Bignozzi und Alberto Cogo, M.D., mit dem Ziel gegründet, eine einzige Behandlung zur Beseitigung von Wundinfektionen auf einem Markt zu entwickeln und anzubieten, auf dem es in den letzten zwei Jahrzehnten keine nennenswerten Innovationen gegeben hat. www.debx-medical.com

Informationen zu DEBRICHEM: DEBRICHEM® ist ein neuartiges Trockenmittel, das für das chemische Débridement verwendet wird. DEBRICHEM® ist ein saures Gel, das als Einweg-Medizinprodukt zertifiziert ist. Das Produkt ist für die topische Anwendung auf einer infizierten nicht heilenden Wunde vorgesehen. Es soll die Infektion beseitigen, indem es den Biofilm und damit die Infektion entfernt, gefolgt von Reinigung und Verband. Das innovative Produkt ist einfach in der Anwendung und hochwirksam bei der Entfernung von Biofilm und der Heilung schwer heilender Wunden. www.debx-medical.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2074022/TVM_Capital_Healthcare_Logo.jpg

SOURCE TVM Capital Healthcare