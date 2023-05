TVM Capital Healthcare annonce un investissement de 10 millions d'euros dans DEBx Medical

DEBx Medical innove dans la gestion des plaies chroniques, améliorant la vie de millions de patients. Cet investissement permettra à la société d'étendre sa présence mondiale et de s'implanter dans la région MOAN

DUBAÏ, Émirats arabes unis et Amsterdam, 22 mai 2023 /PRNewswire/ -- TVM Capital Healthcare, société internationale de capital-investissement spécialisée dans le secteur de la santé et basée à Dubaï et à Singapour, a le plaisir d'annoncer un investissement de 10 millions d'euros de son fonds TVM Healthcare Afiyah dans DEBx Medical, une société d'appareils médicaux basée à Amsterdam.

DEBx Medical, fondée en 2019, a mis au point un produit révolutionnaire, DEBRICHEM®, qui constitue une alternative de qualité supérieure aux traitements existants pour les plaies chroniques non cicatrisantes. Ce produit innovant est facile à utiliser et très efficace pour éliminer les biofilms et guérir les plaies difficiles à cicatriser. Après avoir obtenu les certifications CE et ISO en février 2021, DEBx Medical a déjà soigné plus de 5 000 patients et s'apprête à lancer son produit sur le marché.

Les plaies chroniques représentent un défi important en matière de soins de santé, puisqu'elles touchent environ 2,4 % de la population tout au long de leur vie, et sont particulièrement prononcées dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), où les niveaux élevés de diabète contribuent au problème. Les plaies difficiles à cicatriser peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé et la qualité de vie des patients et représentent un coût non négligeable pour les systèmes de santé.

L'investissement de TVM Capital Healthcare dans DEBx Medical permettra à la société de commencer à commercialiser son produit révolutionnaire au profit des patients. Dans le cadre de cet investissement, DEBx Medical établira un siège régional et une base de production dans la région MOAN, accélérant ainsi l'introduction de sa solution innovante de traitement des plaies dans la région.

Tristan de Boysson, associé gérant de TVM Capital Healthcare, a commenté : « Grâce à cet investissement de notre fonds TVM Healthcare Afiyah, nous allons accélérer la mise sur le marché d'un produit qui transformera la gestion des plaies chroniques et améliorera la vie de millions de patients. Cet investissement s'inscrit également dans la stratégie de notre fonds visant à apporter des solutions de santé innovantes et de premier ordre à l'ensemble de la région MOAN. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction de DEBx Medical. »

Bert Quint, cofondateur et PDG de DEBx Medical a ajouté : « Nous avons fondé cette société dans le but d'innover dans le domaine du traitement des plaies, un marché qui n'a pas connu d'innovation notable depuis très longtemps. Notre produit, DEBRICHEM®, a le potentiel de bouleverser le marché du traitement des plaies chroniques et d'aider les patients à guérir rapidement, efficacement et en toute sécurité. Après un seul traitement, plus de 90 % des plaies chroniques commencent à guérir. L'investissement de TVM Capital Healthcare témoigne de la qualité de notre technologie et nous sommes impatients de commercialiser ensemble notre produit. »

À propos de TVM Capital Healthcare : TVM Capital Healthcare est une société de capital-investissement spécialisée dans les marchés émergents de la santé, dont le siège se trouve à Dubaï et à Singapour, et qui possède des bureaux à Riyad, Boston, Munich et Hô Chi Minh-Ville. L'entreprise investit du capital d'expansion et de croissance dans des entreprises de soins de santé dédiées aux services de santé spécialisés et technologiques, aux solutions et plateformes de santé numérique, ainsi que dans des entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de diagnostics. Les partenaires d'investissement et d'exploitation ainsi qu'un solide groupe de conseillers principaux jouissent d'une longue expérience internationale en matière d'investissement dans la santé et les sciences de la vie, de conseil actif, de contributions à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies, de gouvernance et d'ESG, de fusions et d'acquisitions dans le secteur des soins de santé, d'offres publiques initiales ainsi qu'une expérience approfondie des opérations de soins de santé. L'entreprise s'associe à des équipes de direction locales du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est pour former des champions sectoriels nationaux ou régionaux et soutient de manière sélective des entreprises d'Europe ou d'Amérique du Nord afin qu'elles puissent s'étendre dans les régions cibles de l'entreprise.

L'approche d'investissement et opérationnelle de TVM Capital Healthcare combine une forte création de valeur commerciale, des rendements solides et une cadre ESG complet pour bâtir des entreprises à fort impact, durables et bien gérées qui offrent d'excellents services de soins de santé et qui génèrent de la croissance et des emplois en continu, dans un environnement de travail juste et diversifié. TVM Capital Healthcare est signataire des PRI de l' ONU depuis 2015, membre de longue date de la GPCA , membre de 2X Global, signataire des Ethical Principles in Healthcare ( EPiHC ) et des Investors for Health (I4H), des initiatives de la Société Financière Internationale (SFI) de la Banque mondiale, qui promeut le développement des soins de santé et des principes éthiques dans les soins de santé afin de bâtir des systèmes de santé transparents et résilients.



À propos de DEBx Medical : DEBx Medical B.V. est une société néerlandaise de technologie médicale qui se consacre à l'amélioration de la gestion des plaies chroniques en facilitant leur guérison, améliorant ainsi les résultats pour des millions de patients. DEBx Medical a pour objectif d'aider les médecins et leurs patients depuis le diagnostic jusqu'au traitement, aux soins de suivi et à l'entretien d'un lit de plaie sain. Nos valeurs fondamentales sont axées sur la fourniture de traitements abordables, faciles à utiliser et à mettre en œuvre dans la pratique clinique quotidienne. DEBx Medical a été fondée en 2019 par son PDG Bert Quint, le professeur Carlo Bignozzi et le médecin Alberto Cogo dans le but de développer et de fournir un traitement unique pour éliminer l'infection des plaies sur un marché qui n'a pas connu d'innovation notable au cours des 20 dernières années. www.debx-medical.com

À propos de DEBRICHEM : DEBRICHEM® est un nouvel agent déshydratant utilisé pour le débridement chimique. DEBRICHEM® est un gel acide certifié comme dispositif médical à usage unique. Ce produit est destiné à une application topique sur une plaie infectée non cicatrisante, afin d'éliminer l'infection en supprimant les biofilms et en éliminant cette infection, suivi d'un nettoyage et d'un pansement. Ce produit innovant est facile à utiliser et très efficace pour éliminer les biofilms et guérir les plaies difficiles à cicatriser. www.debx-medical.com

