TVs OLED evo: tecnologia e inovação que só a LG tem!

Televisores da marca são destaque da campanha Ver Para Crer, que ressalta as tecnologias que só a LG possui

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a LG Electronics lançou no Brasil a Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem, que já é sucesso na América Latina . Visando destacar tecnologias exclusivas da marca, a campanha conta com diversos produtos, incluindo televisores. Na linha de TVs, os destaques ficam para os modelos com a tecnologia OLED evo, a evolução do painel LG OLED.

LG OLED evo G3 de 65 polegadas.

Como líder mundial na tecnologia OLED em TVs há 10 anos¹, a LG possui um conjunto de inovações único em suas Smart TVs OLED. Dentre essas tecnologias, estão o painel OLED evo, que proporciona maior brilho (70% na G3² e 20% na C3³), Dolby Vision IQ, para um HDR superior, que se adapta à iluminação do ambiente, e o One Wall Design (G3), um design surpreendente, que permite que a TV seja instalada rente à parede!

Saiba mais sobre as TVs LG OLED evo que só a LG tem:

LG OLED evo G3: Painel surpreendente com 70% mais brilho

A LG Electronics é pioneira e líder global em tecnologia OLED há 10 anos. O grande destaque da LG OLED evo G3 fica para a tecnologia de Pixels que se autoiluminam, criando o Brightness Booster Max da LG, que permite que as Smart TVs da série G3 ofereçam incríveis 70% mais brilho, através de uma nova arquitetura de controle de luz e algoritmos de aumento de luz. A tecnologia LG OLED evo, geralmente já mais brilhante e nítida do que os displays OLED convencionais, está equipada com o novo processador inteligente α9 (Alpha9) Gen 6 da LG, que proporciona um brilho e uma precisão de cor melhorados, juntamente com uma clareza e detalhes surpreendentes. Além de potencializar o AI Sound Pro, resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som ainda mais envolvente.

Seguindo o conceito de cinema em casa, a linha LG OLED evo 2023 possui recursos dedicados para os apaixonados por filmes e séries. Dentre estas tecnologias, estão o conjunto da Dolby, que inclui o Dolby Vision IQ, que ajusta de modo inteligente a calibração da imagem quadro a quadro com base no gênero do conteúdo e na luminosidade do ambiente e o Dolby Atmos proporciona som surround multidimensional. Exclusivo das TVs LG, o Filmmaker Mode é outro recurso dedicado para cinema que quando ativo, o filme é exibido automaticamente na proporção de aspecto original, na taxa de quadros correta e o mais importante, com renderização de cores precisas, exatamente igual ao que o cineasta produziu.

Além disso, o modelo representa o design mais refinado de toda a linha e conta com um elegante One Wall Design, ou seja, a TV possui uma montagem nivelada na parede, para um visual polido e minimalista, que garante estilo e elegância para qualquer ambiente. Em relação à conectividade, a linha G3 dispensa o uso de controle remoto para receber comandos de voz: Basta dizer "Hi, LG", que a TV ativará para controlar até eletrodomésticos.

Tamanhos disponíveis: 55'' e 65'' polegadas

Mais informações: https://www.lg.com/br/tvs/lg-oled55g3psa

LG OLED evo C3: Linha C renovada com novo painel e compatibilidade com Sound Bar LG!

A série LG OLED evo C3 apresenta a altíssima performance da linha C, unida ao novo Processador AI α9 (Alpha9) Gen 6, um design redefinido com extremidades ainda mais estreitas que tornam a instalação na parede mais integrada, além de agora também contar com o recurso WOW Orchestra, que revoluciona a experiência sonora das TVs LG OLEDs, funciona em sincronia com os SoundBars4, proporcionando um som ainda mais envolvente, seja para filmes e séries, seja para músicas. Outra novidade deste modelo, é o suporte giratório que acompanha a TV, para que os usuários combinem o ângulo da tela para a melhor posição de visualização.

Além disso, a linha C possui uma experiência imersiva em todos os tamanhos, já que a TV dispõe de muitas opções de polegadas, partindo da menor TV OLED do mundo, em 42" até a gigante LG OLED evo C3 de 83 polegadas. Em 2023, a linha OLED C chega com o painel evo, antes presente somente na linha G, a nova tela LG OLED evo proporciona um aprimoramento no brilho e nitidez, graças ao Brightness Booster, que possibilita até 20% mais brilho. Dessa forma, a LG OLED evo C3 TV apresenta maior brilho, com imagens altamente realistas, com clareza e detalhes incríveis, devido ao aumento de eficiência de iluminação.

Seguindo o conceito de "Casa inteligente", conecte todos os aparelhos smart da sua casa com ThinQ AI ou produtos com certificado OCF e Matter. O consumidor pode usar seu controle remoto ou celular pelo aplicativo LG ThinQ, ampliando a gama de aparelhos compatíveis com simplicidade e segurança.

Destaque no segmento de TV gamer, a nova linha C chega com a LG OLED evo C3 TV, que combina a qualidade de imagem da tecnologia OLED evo com recursos gamers exclusivos para jogos como: as 4 entradas HDMI da LG OLED evo C3 TV são 2.1, para garantir a compatibilidade com recursos como VRR, ALLM e ARC. Dessa forma, a TV exibe conteúdos em movimentos rápidos, com maior resolução e gráficos mais suaves e sincronizados, além de áudio de alta qualidade e desempenho suave e sem atrasos para games. Além do tempo de resposta baixíssimo, que com baixo input lag e tempo de resposta rápido e inferior a 1 ms, é possível obter experiência de jogos mais nítidos e fluídos e o modo HGiG traz mais realismo e melhor desempenho aos jogos em TVs. Tais recursos, aliado a muitos outros, ajudam a elevar a experiência de jogo na LG OLED evo C3 TV a um outro nível.

Tamanhos disponíveis: 42 polegadas a 83 polegadas

webOS 23: Plataforma única da LG

A plataforma das TVs OLED evo e de todas as Smart TVs LG 2023, é o webOS 23, que chega com um novo painel com recursos inteligentes e personalizados, para você aproveitar ao máximo a TV LG. Com um design clean e moderno, o novo sistema traz diversas novidades. Como os quick cards, que organizam seus conteúdos e aplicativos por cards personalizáveis de acordo com seu momento. Por exemplo, a TV pode elencar apps como Twitch e GeForce Now em um card de Jogos, ou streamings como Prime Video, Apple TV e HBO Max, em um card de entretenimento.

Além disso, o sistema possui configurações rápidas, já que a nova aba lateral está ainda mais personalizável, agora é possível colocar até 12 itens ao alcance de 1 clique. O webOS 23 possui também a opção de descoberta de música, que serve para facilitar as pesquisas de músicas durante filmes e séries.

É possível também criar até 10 perfis individuais5 de acordo com o gosto pessoal de cada um e personalizar o avatar e outras configurações. Com o Meu Perfil, a TV sabe quais são os conteúdos favoritos de cada usuário, e oferece notificações e recomendações personalizadas. Já pelo ROOM to ROOM Share6 é possível mudar o conteúdo de uma TV para outra da mesma casa, até mesmo através de comando de voz, via controle Smart Magic.

¹A LG OLED TV é a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013. Referência: Com base em dados de embarques de painel de 2013 a 2022. Fonte Omdia (www.omdia.com). Tal informação não constitui uma recomendação ou endosso pela LG Electronics. Para mais informações sobre o produto e suas funções acesse www.LG.com/br.

² A OLED G3 55/65" são até 70% mais brilhantes do que os OLED convencionais

³ As TVs OLED C3 de 55" e maiores são 20% mais brilhantes do que os OLEDs convencionais

4 Disponível na linha OLED e QNED 80, QNED 85, Sound Bars LG selecionadas. Confira a linha em: https://www.lg.com/br/sound-bar

5 É possível criar um número ilimitado de perfis, mas a tela inicial só exibirá até 10 deles

6 Relação de produtos compatíveis: TVs emissoras no Brasil: Linha 2022 (G2, C2, QNED99) e Linha 2023 (23, G3, C3) e TVs receptoras no Brasil: qualquer produto a partir da Linha 2022. Importante: ambos os aparelhos precisam estar conectados à mesma rede wi-fi.

FONTE LG Electronics do Brasil

