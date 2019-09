TVT.media: IFA 2019 - A principal feira de eletrônicos de consumo começa em Berlim

Uma das últimas tendências de 2019: a inteligência artificial. Vários tipos de dispositivos são operados por sistemas digitais de autoaprendizagem. Além disso, as telas provavelmente se tornarão atrativas novamente. Tablets ou displays OLED flexíveis, que podem ser dobrados pela metade, introduzirão uma nova era. Esse ano os robôs também chamam a atenção servindo tanto para entretenimento como para fornecer um suporte realmente excelente à área da saúde.

Durante os últimos dois anos, a IFA NEXT tornou-se uma plataforma de inovação bem-sucedida para as startups. Institutos de pesquisa e companhias inovadoras ali se unirão para apresentar suas ideias para os mercados do futuro. A novidade do ano: a existência de um parceiro oficial de inovação global. O Japão será o primeiro país-parceiro a expor suas inovações de alta tecnologia.

A Shift Automotive está de volta! A nova Convenção da Mobilidade do Futuro (Future Mobility Convention) será realizada como parte integrante da IFA 2019 nos dias 10 e 11 de setembro com foco nas novas tecnologias que vão alterar a mobilidade.

A parceira de mídia TVT.media fornecerá aos jornalistas materiais abrangentes de imagens em movimento com a cobertura da IFA 2019. Os materiais de impressões sobre a feira e entrevistas com expositores e especialistas do setor podem ser obtidos no Global Broadcast Center.

http://www.ifa-gbc.com

Vídeo disponível em: https://www.presseportal.de/nr/74271/video

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/967493/IFA_Entrance.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/967495/IFAVisitor.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/967494/IFA_2019_Logo.jpg

Contato:

Michael Mueller-Jaeger

TVT.media GmbH

Tel.: +49-(0)-173-25-15-900

E-mail: mmj@tvtmedia.de

FONTE TVT.media GmbH

