Tweddle Group ha sido nombrada una de las mejores empresas para trabajar en 2026 por Energage y USA Today

Este es el quinto año consecutivo en que Tweddle Group es reconocida como una de las mejores empresas para trabajar.





Energage selecciona a los ganadores basándose en el análisis de las opiniones de los empleados.





El presidente de Tweddle Group, Todd Headlee, atribuye el éxito al trabajo en equipo y al espíritu innovador de la empresa.

CLINTON TOWNSHIP, Mich., 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Tweddle Group ha sido nombrada una de las mejores empresas para trabajar en 2026 por USA Today y sus socios de premios en Energage, una organización que reconoce una cultura laboral excepcional.

This is Tweddle Group’s fifth consecutive year receiving the Top Workplace distinction

Según un comunicado emitido por USA Today y Energage, los mejores lugares para trabajar se determinan en función de las opiniones cuantitativas de los empleados, junto con las declaraciones y la información demográfica recopilada en las encuestas sobre el lugar de trabajo.

Este es el quinto año consecutivo que Tweddle Group recibe la distinción de Mejor lugar para trabajar.

El presidente de Tweddle Group, Todd Headlee, atribuyó el triunfo a los equipos de la empresa y a la calidad de sus procesos. "Es emocionante volver a obtener esta distinción", declaró Headlee. "Pero, en definitiva, se debe a la colaboración y al espíritu innovador de nuestros equipos".

Headlee afirmó que los empleados de Tweddle Group transmiten la misma energía en sus interacciones con los clientes que entre ellos. "Nuestro equipo está comprometido con la creación de una excelente cultura laboral. Y lo hacen desarrollando constantemente métodos nuevos y más eficaces para atender a nuestros clientes. Es un esfuerzo brillante y lo logran día tras día", añadió Headlee.

Energage indica que ha recopilado datos de más de 23 millones de encuestas en más de 70.000 organizaciones, lo que convierte a sus estándares en "el punto de referencia más preciso disponible".

Para obtener más información sobre los mejores lugares para trabajar, visite TopWorkplaces.com.

Acerca de Tweddle Group

Tweddle Group, una división de CJK Group, Inc., cree que los productos deben ser fáciles de usar y ofrece soluciones de información integradas y multicanal para respaldar cada aspecto de la experiencia posventa, tanto para gerentes de producto y técnicos como, sobre todo, para los consumidores. Para obtener más información, visite www.tweddle.com.

Contacto para los medios:

Lisa Ekstrom, directora de Marketing y Diseño de Tweddle Group

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