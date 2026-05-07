Tweddle Group nommé l'un des meilleurs lieux de travail 2026 par Energage et USA Today

Cinquième année consécutive que Tweddle Group est reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail





Energage sélectionne les gagnants sur la base de l'analyse des commentaires des employés





Todd Headlee, président de Tweddle Group, attribue la victoire au travail d'équipe et à l'esprit d'innovation de l'entreprise

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Tweddle Group a été nommé Meilleur lieu de travail 2026 par USA Today et ses partenaires d'Energage, une organisation qui identifie les cultures d'entreprise exceptionnelles.

Selon un communiqué publié par USA Today et Energage, les meilleurs lieux de travail sont identifiés sur la base des commentaires quantitatifs des employés, ainsi que les déclarations et les informations démographiques recueillies dans le cadre d'enquêtes sur les lieux de travail.

This is Tweddle Group’s fifth consecutive year receiving the Top Workplace distinction

Il s'agit de la cinquième année consécutive que Tweddle Group obtient la distinction « Top Workplace ».

Todd Headlee, président de Tweddle Group, a attribué cette victoire aux équipes de l'entreprise et à la qualité de leurs processus. « C'est remarquable de remporter à nouveau cette distinction », a déclaré M. Headlee. « Cependant, tout se résume à la collaboration volontaire et à l'esprit d'innovation de nos équipes. »

M. Headlee a déclaré que les employés de Tweddle Group apportent la même énergie dans leurs interactions avec leurs clients que dans celles qu'ils ont entre eux. « Nos collaborateurs s'efforcent de créer une excellente culture d'entreprise. Pour cela, ils développent sans cesse de nouvelles méthodes plus efficaces pour servir nos clients. C'est un formidable défi qu'ils relèvent chaque jour », a déclaré M. Headlee.

Energage indique avoir recueilli des données provenant de plus de 23 millions d'enquêtes auprès de plus de 70 000 organisations, ce qui fait de ses normes « la référence la plus précise disponible ».

Pour en savoir plus sur Top Workplaces, consultez le site TopWorkplaces.com.

À propos de Tweddle Group

Tweddle Group, une division de CJK Group, Inc. estime que les produits doivent être faciles à utiliser et fournit des solutions d'information intégrées et multicanaux à l'appui de chaque aspect de l'expérience après-vente pour les gestionnaires de produits, les techniciens et, surtout, les consommateurs. Pour plus d'informations, consultez le site www.tweddle.com

Contact médias :

Lisa Ekstrom, directrice du marketing et du design de Tweddle Group

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