Tweddle Group reçoit la meilleure note de fournisseur de Toyota (TMNA)

L'analyse des fournisseurs reconnaît la haute qualité et la ponctualité de la livraison de plus de 2 millions de pièces

CLINTON TOWNSHIP, Mich., 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, l'un des principaux fournisseurs d'informations sur les services et l'assistance produits, a reçu aujourd'hui la note de fournisseur « A » de Toyota (TMNA).

Cette note reconnaît le soutien apporté par le Groupe Tweddle à l'opération Print/Kit/Ship de Toyota et sa « capacité à atteindre et à maintenir une 'base d'approvisionnement stable, fiable et autodidacte en Amérique du Nord' ».

The grade recognizes Tweddle Group’s support of Toyota’s Print/Kit/Ship operation and their “ability to achieve and maintain a ‘Stable, Reliable, & Self-Learning Supply Base in North America’”.

« Cet accomplissement n'aurait pas été possible sans le dévouement, la collaboration et la résilience dont les membres de notre équipe font preuve chaque jour », a déclaré Todd Headlee, président de Tweddle Group. « Je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué à nos programmes Toyota au cours de l'année écoulée. Leur engagement a vraiment fait la différence ».

Amanda Fender, vice-présidente du Groupe Tweddle chargée de l'impression des kits et du développement de l'information destinée aux propriétaires, a présenté les résultats obtenus par l'entreprise dans le cadre du programme Toyota (TMNA). « En 2025CY, nous avons expédié 2 272 038 pièces d'information du propriétaire depuis notre site de Clinton Township, plusieurs fois par semaine », a déclaré M. Fender. « Ces documents imprimés nécessitent des efforts de coordination et de gestion du changement pour soutenir les constructions de véhicules en cours, les lancements de nouveaux modèles, les changements d'ingénierie, etc. Nous avons parfaitement respecté les délais de livraison et obtenu une qualité incroyable ».

C'est la huitième année que Tweddle Group reçoit la note « A », la plus haute note accordée aux fournisseurs par Toyota (TMNA).

À propos de Tweddle Group

Tweddle Group, une division de CJK Group, Inc. estime que les produits doivent être faciles à utiliser et fournit des solutions d'information intégrées et multicanaux à l'appui de chaque aspect de l'expérience après-vente pour les gestionnaires de produits, les techniciens et, surtout, les consommateurs. Pour plus d'informations, consultez le site www.tweddle.com.

Contact avec les médias :

Lisa Ekstrom

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A propos de Toyota (TMNA)

Toyota Motor North America (TMNA) est la filiale opérationnelle qui supervise toutes les opérations de Toyota Motor Corporation au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site toyota.com/usa.

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