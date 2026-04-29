Tweddle-Gruppe erhält Top-Lieferantenbewertung von Toyota (TMNA)

Lieferantenanalyse würdigt hohe Qualität und pünktliche Lieferung von über 2 Millionen Teilen

CLINTON TOWNSHIP, Mich., 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Tweddle Group, ein Top-Anbieter von Produktservice- und Support-Informationen, erhielt heute von Toyota (TMNA) die Lieferantenbewertung „A".

Die Auszeichnung würdigt die Unterstützung der Tweddle-Gruppe für Toyotas Print/Kit/Ship-Betrieb und ihre „Fähigkeit, eine 'stabile, zuverlässige und selbstlernende Lieferbasis in Nordamerika' zu schaffen und zu erhalten."

The grade recognizes Tweddle Group’s support of Toyota’s Print/Kit/Ship operation and their “ability to achieve and maintain a ‘Stable, Reliable, & Self-Learning Supply Base in North America’”.

„Diese Leistung wäre ohne das Engagement, die Zusammenarbeit und die Ausdauer, die unsere Teammitglieder jeden Tag unter Beweis stellen, nicht möglich gewesen", sagte Todd Headlee, Präsident der Tweddle Group. „Ich möchte mich besonders bei allen bedanken, die im vergangenen Jahr zu unseren Toyota-Programmen beigetragen haben. Ihr Engagement hat wirklich den Unterschied gemacht".

Amanda Fender, Tweddle Group Vice President of Print Kit Ship and Owner's Information Development, erläuterte die Toyota-Produktion (TMNA) des Unternehmens. „Im Jahr 2025CY haben wir von unserem Standort in Clinton Township aus 2.272.038 Teile mit Besitzerinformationen verschickt, und zwar mehrmals pro Woche", so Fender. „Diese gedruckten Materialien erfordern Koordination und Änderungsmanagement, um die laufenden Fahrzeugproduktionen, die Einführung neuer Modelljahre, technische Änderungen und mehr zu unterstützen. Wir haben eine perfekte, pünktliche Lieferung und eine unglaubliche Qualität".

Damit erhält die Tweddle-Gruppe bereits zum achten Mal die Note „A", die höchste von Toyota (TMNA) vergebene Lieferantenbewertung.

Informationen zur Tweddle Group

Nach Überzeugung der Tweddle Group, eines Geschäftsbereichs der CJK Group, Inc., müssen Produkte einfach zu bedienen sein. Das Unternehmen bietet integrierte, mehrkanalige Informationslösungen, die jeden Aspekt des Post-Sale-Erlebnisses unterstützen – für Produktmanager, Techniker und insbesondere für die Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter www.tweddle.com.

Medienkontakt:

Lisa Ekstrom

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Über Toyota (TMNA)

Toyota Motor North America (TMNA) ist die operative Tochtergesellschaft, die alle Aktivitäten der Toyota Motor Corporation in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten beaufsichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter toyota.com/usa.

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