TYAN benadrukt geoptimaliseerde HPC-platforms om intensieve toepassingen te versnellen bij ISC 2022

Toonaangevende HPC-systemen die zijn geoptimaliseerd om intensieve werklasten en HPC-implementaties te versnellen

De Thunder HX FT83A-B7129 van TYAN is een 4U dual-socket supercomputer die tot tien hoogwaardige GPU-kaarten ondersteunt. Het FT83A-B7129-platform, dat wordt aangedreven door dubbele Third Gen Intel Xeon Scalable-processoren en 32 DDR4 DIMM slots, biedt een uitstekende heterogene rekenkracht voor een verscheidenheid van op GPU-gebaseerde wetenschappelijke high-performance computing, AI-training, inferentie en deep learning-toepassingen. Het systeem biedt twaalf 3,5-inch gereedschaploze aandrijfbaaien met tot wel vier U.2 NVMe-apparaten.

De Thunder HX FT65T-B5642 is een 4U single-socket pedestal-server die is gebouwd voor kleinere HPC-werklasten die een groot computervermogen nodig hebben aan de bureaukant. Het systeem heeft een enkele 3de Gen Intel Xeon schaalbare processor, acht DDR4-3200 DIMM slots, acht 3,5-inch SATA, en twee NVMe U.2 hot-swap, tool-less drive bays. De FT65T-B5642 ondersteunt twee dubbelbrede PCIe 4.0 x16 slots voor GPU's om HPC-toepassingen te versnellen.

De Thunder SX TS65-B7126 is een 2U dual-socket hybride opslagserver die is ontworpen voor software-gedefinieerde opslagtoepassingen. Het systeem beschikt over 16 DDR4-3200 DIMM-sleuven, een 12 inch SATA hot-swap, tool-less schijfruimtes met ondersteuning voor maximaal vier NVMe U.2-apparaten, en twee achterste 2,5-inch hot-swap, tool-less SATA schijfruimte voor het plaatsen van een boot drive.

De Tempest HX S7120 is een mainstream server moederbord in SSI EEB (12" x 13.1") form factor bedoeld voor HPC-toepassingen. Het standaard moederbord ondersteunt dual 3rd Gen Intel Xeon Scalable-processoren, 16 DDR4-3200 DIMM-sleuven, dual 10GbE of GbE-netwerkverbindingen, drie PCIe 4.0 x16 en twee NVMe M.2-sleuven.

Het Tempest CX S5560 van TYAN is een servermoederbord dat is ontworpen in een Micro-ATX-vormfactor die een enkele Intel® Xeon E-2300-processor, vier DDR4-3200 DIMM-slots, drie PCIe-slots, tot acht SATA 6G-poorten, twee NVMe M.2-slots en twee 10 GbE onboard LAN-poorten ondersteunt. Het moederbord is ideaal voor multi-access edge computing-servers in 5G-netwerken en service access-servers in een CSP-omgeving.

Bezoek de Tian-stand op ISC 2022, stand#D400 of ISC Digital 2022 op: https://bit.ly/3FhIAYO

