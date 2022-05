TYAN met en avant l'optimisation des plateformes HPC pour accélérer les applications de calcul intensif à l'ISC 2022

« La croissance du marché HPC est fortement tributaire des nouvelles technologies et de l'application croissante de l'analyse des mégadonnées. Une meilleure infrastructure informatique devient alors nécessaire pour traiter de grands volumes de données disponibles sur le marché », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure serveur de MiTAC Computing Technology Corporation. Les plateformes de serveur HPC de TYAN sont basées sur des processeurs évolutifs Intel Xeon de 3ème génération qui sont fondamentaux pour permettre aux entreprises et aux organisations d'accélérer le développement des architectures de systèmes HPC et IA de nouvelle génération. »