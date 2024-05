TYAN intègre les nouveaux processeurs AMD EPYC 4004 haute performance pour des solutions de serveurs rentables et faciles à utiliser

NEWARK, Californie, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TYAN®, important fabricant de conception de plateformes de serveurs et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, a présenté sa dernière offre : des serveurs et des cartes mères abordables et performants alimentés par les nouveaux processeurs AMD EPYC™ de la série 4004 .

« Les nouveaux processeurs AMD EPYC de la série 4004, ainsi que notre solide écosystème de partenaires technologiques, apportent des solutions d'entreprise à un marché traditionnellement mal desservi et garantissent que les petites et moyennes entreprises ont accès à des technologies très performantes qui les aident à rester compétitives, a déclaré John Morris, vice-président du groupe Enterprise et HPC Business chez AMD. Les processeurs AMD EPYC 4004 comblent une lacune importante du marché en fournissant des solutions rentables avec une fiabilité, une évolutivité et une sécurité de niveau entreprise dans les configurations de systèmes optimisées en termes de coûts qui conviennent aux petites entreprises et aux hébergeurs dédiés. »

Processeurs AMD EPYC 4004 : processeurs de serveurs haute performance et validés conçus pour des systèmes faciles à utiliser et peu coûteux pour les entreprises en croissance

Les processeurs AMD EPYC de la série 4004 complètent l'offre large de processeurs AMD EPYC, en étendant l'architecture de base établie haute performance et très efficace « Zen4 » à une gamme élargie de conceptions de systèmes d'entrée de gamme souhaitées par les petites entreprises clientes ainsi que par les fournisseurs régionaux de services informatiques hébergés. Avec de nouvelles offres de processeurs à petit nombre de cœurs et des plages de TDP aussi basses que 65 W, les systèmes de serveurs à prix attractif équipés de processeurs AMD EPYC 4004 offrent les performances, l'évolutivité et la fiabilité solides nécessaires aux entreprises en croissance et aux services hébergés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec un pack optimisé à socket unique, 2 canaux de mémoire DDR5 et jusqu'à 28 voies de connectivité PCIe® Gen5, ces serveurs offrent un équilibre convaincant de performance et d'évolutivité dans un pack abordable, facile à déployer et à gérer.

Serveurs AMD EPYC 4004 de TYAN : accessibilité, prix abordable et efficacité énergétique

Conçues avec polyvalence, les solutions de serveurs à base de processeur AMD EPYC 4004 de TYAN couvrent un large éventail d'applications, notamment l'hébergement de sites Web, les services informatiques spécialisés pour les secteurs médicaux, de la vente au détail et des télécommunications, le développement axé sur l'IA, les services cloud, l'analyse de données, ainsi qu'un stockage et une récupération efficaces des données. Grâce aux performances robustes des processeurs AMD EPYC 4004, les plateformes de TYAN offrent aux utilisateurs une combinaison d'accessibilité et de prix abordables. Grâce à une facilité de gestion intégrée basée sur des normes et à des fonctionnalités de sécurité essentielles, ces solutions à base de processeur AMD EPYC 4004 réduisent les coûts d'exploitation pendant les heures ouvrables et répondent de manière transparente aux demandes 24 heures/24 et 7 jours/7 des fournisseurs de services hébergés.

Le Transport CX HG68-B8016 TYAN est un serveur de jeu cloud AMD AM5 à socket unique à 5 nœuds 6U, prenant en charge le processeur AMD EPYC 4004. Chaque nœud dispose de 4 emplacements DDR5-4800 UDIMM, 2 emplacements NVMe M.2, 1 emplacement PCIe 5.0 x16 pour le déploiement de cartes GPU à double emplacement et 2 emplacements PCIe 4.0 pour des connexions réseau supplémentaires. En s'éloignant des configurations de serveurs multi-nœuds conventionnelles, ce modèle innovant établit une nouvelle norme, en offrant des performances et une évolutivité accrues pour divers besoins informatiques.

TYAN présente également une solution de serveur 1U à socket unique, le Transport CX GX40-B8016 . Il est pourvu de 4 emplacements UDIMM DDR5-4800, prend en charge jusqu'à 4 disques SATA, 2 emplacements NVMe M.2 et un emplacement PCIe 5.0 x16. En utilisant les processeurs AMD EPYC 4004, ce Transport CX GX40-B8016 est optimisé pour répondre aux exigences informatiques rentables des applications de datacenter et de cloud-edge.

De plus, TYAN présente le Tomcat CX S8016 , une carte mère compacte et rentable à socket unique conçue pour les processeurs AMD EPYC 4004, idéale pour les déploiements CSP. Il dispose de 4 emplacements DIMM DDR5 prenant en charge UDIMM DDR5-4800 avec ou sans ECC, jusqu'à 128 Go au total. En outre, il comprend 1 emplacement PCIe 5.0 x16, 2 emplacements PCIe 4.0 x4, 2 emplacements NVMe M.2 2280 et 4 ports SATA 6G.

