TYAN integreert nieuwe krachtige AMD EPYC 4004-processors voor spaarzame en gebruiksvriendelijke serveroplossingen

NEWARK, Calif., 21 mei 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag introduceert TYAN®, een toonaangevende fabrikant van serverplatformontwerpen en een dochteronderneming van MiTAC Computing Technology Corporation, zijn nieuwste aanbod: betaalbare en krachtige servers en moederborden met de nieuwe AMD EPYC™ 4004-serie CPU's.

"De nieuwe CPU's uit de AMD EPYC 4004-serie, samen met ons sterke ecosysteem van technologiepartners, brengen bedrijfsoplossingen naar een traditioneel onderbediende markt. Hiermee hebben kleine en middelgrote bedrijven toegang tot krachtige technologieën waarmee ze concurrerend kunnen blijven," zegt John Morris, corporate vice president, Enterprise en HPC Business Group, AMD. "De AMD EPYC 4004 CPU's vullen een belangrijk gat in de markt omdat ze goedkopere oplossingen bieden. Met enterprise-grade betrouwbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging in kostengeoptimaliseerde systeemconfiguraties is dit heel zinvol voor kleinere bedrijven."

AMD EPYC 4004-processors: goed presterende, gevalideerde server-CPU's ontworpen voor gebruiksvriendelijke, goedkope systemen in groeiende bedrijven

De processors uit de AMD EPYC 4004-serie complementeren het brede aanbod van AMD EPYC-processors. De gevestigde, zeer efficiënte "Zen4" core-architectuur wordt hiermee uitgebreid naar een lange reeks van instapniveau-systeemontwerpen, geheel naar wens van kleine zakelijke klanten en regionale gehoste IT-dienstverleners. De aantrekkelijk geprijsde serversystemen van de AMD EPYC 4004-processors beschikken over nieuwe CPU's met een lage core count en TDP's tot maar 65 W. Ze leveren de sterke prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid die groeiende bedrijven en 24x7 gehoste services nodig hebben. Met een geoptimaliseerd pakket voor één socket, 2 kanalen DDR5-geheugen en tot 28 lanes Gen5 PCIe®-connectiviteit bieden deze servers een overtuigende balans van prestaties en schaalbaarheid in een betaal- en beheerbaar pakket, dat eenvoudig te implementeren is.

Op AMD EPYC 4004 gebaseerde servers van TYAN: toegankelijkheid, betaalbaarheid en zuinige energie

TYAN's veelzijdige AMD EPYC 4004 CPU-gebaseerde serveroplossingen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder websitehosting, gespecialiseerde IT-diensten voor de medische sector, detailhandel en telecommunicatie, AI-gestuurde ontwikkeling, clouddiensten, gegevensanalyse en efficiënte gegevensopslag en -herstel. Door gebruik te maken van de robuuste prestaties van AMD EPYC 4004 processors, bieden TYAN's platformen gebruikers een combinatie van toegankelijkheid en betaalbaarheid. Met ingebouwde, op standaarden gebaseerde beheerbaarheid en essentiële beveiligingsfuncties verlagen deze AMD EPYC 4004 CPU-oplossingen de bedrijfskosten tijdens kantooruren en voldoen ze naadloos aan de 24/7 eisen van gehoste serviceproviders.

TYAN Transport CX HG68-B8016 is een 6U 5 nodes single-socket AMD AM5 cloud-gamingserver met ondersteuning voor de AMD EPYC 4004 CPU. Elk knooppunt heeft 4 DDR5-4800 UDIMM-sleuven, 2 NVMe M.2-sleuven, 1 PCIe 5.0 x16-sleuf voor de inzet van GPU-kaarten met twee sleuven en 2 PCIe 4.0-sleuven voor extra netwerkverbindingen. Dit innovatieve model wijkt af van conventionele multi-node serverconfiguraties en zet een nieuwe standaard met verbeterde prestaties en schaalbaarheid voor uiteenlopende computerbehoeften.

TYAN introduceert ook een single-socket 1U serveroplossing, de Transport CX GX40-B8016. Hij beschikt over 4 DDR5-4800 UDIMM-sleuven, ondersteuning voor maximaal 4 interne SATA-schijven, 2 NVMe M.2-sleuven en 1 PCIe 5.0 x16-sleuf. Deze Transport CX GX40-B8016 maakt gebruik van de AMD EPYC 4004-processors en is ideaal voor de kosteneffectieve rekenvereisten van zowel datacenter- als cloudtoepassingen aan de rand.

Bovendien presenteert TYAN de Tomcat CX S8016, een compact en kosteneffectief single-socket moederbord op maat gemaakt voor AMD EPYC 4004 CPU's, een perfecte oplossing voor de CSP-uitrol. Hij beschikt over 4 DDR5 DIMM-sleuven die DDR5-4800 UDIMM met of zonder ECC ondersteunen, tot 128 GB in totaal. Daarnaast bevat het 1 PCIe 5.0 x16-sleuf, 2 PCIe 4.0 x4-sleuven, 2 NVMe M.2 2280-sleuven en 4 SATA 6G-poorten.

Over TYAN

TYAN, als toonaangevend servermerk van MiTAC Computing Technology Corporation onder MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ontwerpt, produceert en verkoopt geavanceerde x86- en x86-64-server/werkstationboardtechnologie, platforms en producten voor serveroplossingen. De producten worden wereldwijd verkocht aan OEM's, VAR's, systeemintegrators en wederverkopers voor een breed scala aan toepassingen. TYAN stelt zijn klanten in staat om technologische leiders te zijn door schaalbare, sterk geïntegreerde en betrouwbare producten te leveren voor een breed scala van toepassingen zoals serverapparaten en oplossingen voor HPC, hyper-scale/datacenter, server storage, AI en beveiligingsapparatuur. Bezoek voor meer informatie de website van TYAN op http://www.tyan.com of de website van MiTAC Computing Technology Corporation op http://www.mitacmct.com.

AMD, het AMD Arrow-logo, EPYC en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416942/2024_AMD_EPYC_4004.jpg