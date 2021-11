TYAN liefert führende Leistung für HPC-Anwendungen auf der SC21

„Die Wertschöpfung aus Daten ist für moderne Rechenzentren und Unternehmen von entscheidender Bedeutung, unabhängig davon, ob es sich um herkömmliche Datenbank-, Big-Data- und HPC-Workloads oder um KI- und Machine-Learning-Anwendungen handelt", so Danny Hsu, Vice President der Server Infrastructure Business Unit von MiTAC Computing Technology Corporation. „Die führenden HPC-Plattformen von TYAN sind für die Anforderungen an Rechenleistung, Speicherplatz, Netzwerk und Stromverbrauch optimiert, so dass unsere Kunden eine schnelle Wertschöpfung für ihre Unternehmen erzielen können, indem sie den Einsatz von kompletten, praxiserprobten HPC-Lösungen beschleunigen."