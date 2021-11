TYAN présente des performances élevées en matière d'applications HPC au SC21

« Il est essentiel pour les centres de données et les entreprises modernes d'extraire de la valeur des données, qu'elles proviennent de bases de données traditionnelles, de big data et de charges de travail de HPC, ou d'envisager des applications d'IA et d'apprentissage automatique pour l'avenir », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'unité commerciale d'infrastructure serveur de MiTAC Computing Technology Corporation. « Les principales plateformes de HPC de TYAN sont optimisées pour répondre aux besoins d'informatique, de stockage, de mise en réseau et d'alimentation afin de permettre à nos clients de gagner du temps et d'optimiser leur chiffre d'affaires en accélérant le déploiement de solutions de HPC complètes éprouvées sur le terrain. »

Les plateformes de HPC de TYAN HPC accroissent les performances des applications

TYAN propose une gamme de systèmes de calcul de haute performance alimentés par les processeurs AMD EPYC de 3e génération qui permettent aux architectes d'équilibrer la puissance de calcul avec la mémoire, les besoins en E/S, et une gamme complète d'options de stockage. Le Transport HX FT65T-B8030 est une plateforme de serveur de bureau 4U conçue pour les applications de HPC rentables qui nécessitent une grande puissance de calcul. Le système est doté d'un seul processeur AMD EPYC série 7003, de 8 fentes DIMM DDR4-3200, de 8 lecteurs SATA hot-swap de 3,5 pouces et de 2 lecteurs NVMe U.2 hot-swap sans outil. Le modèle FT65T-B8030 comprend également 4 fentes PCIe 4.0 x 16 à double largeur pour les GPU professionnels afin d'accroître la performance des applications de HPC.

Le Transport HX TS75-B8252 et le Transport HX TS75A-B8252 sont des plateformes de serveurs 2U à deux sockets optimisées pour les applications de virtualisation dotées de fentes DIMM 32 Go et de jusqu'à neuf fentes PCIe 4.0. Le système TS75-B8252 contient 12 lecteurs SATA hot-swap sans outil de 3,5 pouces et offre un maximum de quatre prises en charge NVMe U.2. Il est le mieux adapté à la charge de travail informatique en mémoire et offre des options de stockage hybrides pour le cache des applications et une capacité de stockage rentable. Le modèle TS75A-B8252 est doté de 18 lecteurs SATA hot-swap et sans outil de 2,5 pouces et de 8 lecteurs NVMe U.2, parfaits pour la charge de travail informatique en mémoire avec des capacités d'IOPS plus élevées.

Le Transport HX TN83-B8251 de TYAN est un serveur 2U à double socket conçu pour des charges de travail accélérées par GPU comme l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux profonds et les applications d'apprentissage automatique. La plateforme est dotée de 16 fentes DIMM DDR4-3200, de 2 fentes d'extension PCIe 4.0 x16 à demi-hauteur et demi-longueur pour les cartes réseau haute vitesse, et de 8 lecteurs NVMe U.2/SATA de 3,5 pouces hot-swap sans outil. Grâce à la prise en charge de quatre cartes GPU à double largeur, le système TN83-B8251 peut facilement être mis à l'échelle pour améliorer les performances de HPC et d'apprentissage profond.

Le Transport CX TN73-B8037-X4S est une plateforme de serveur 2U multi-nœuds à 4 nœuds de calcul à l'avant. Chaque nœud prend en charge 1 processeur AMD EPYC série 7003, 4 lecteurs NVMe/SATA de 2,5 pouces hot-swap sans outil, 8 fentes DIMM DDR4-3200, 3 ventilateurs de refroidissement internes, 2 fentes d'extension PCIe 4.0 x16 standard, 2 fentes NVMe M.2 internes et 1 fente mezzanine OCP 2.0 LAN. La plateforme convient aux déploiements de centres de données à haute densité et est destinée aux applications à grande échelle avec un grand nombre de nœuds.

Tirant pleinement parti des capacités d'E/S à une socket des unités centrales AMD EPYC, la carte mère de serveur Tomcat HX S8030 offre une prise en charge complète PCIe 4.0 dans un facteur de forme ATX (13,8 pouces x 12 pouces). La carte mère est dotée de 8 fentes DIMM DDR4-3200, de 5 fentes PCIe 4.0 x16, de 2 fentes NVMe M.2, de 2 ports 10 GbE et de 2 ports LAN GbE.

