TYAN présente des plateformes de serveurs AMD EPYC optimisées pour les performances de calcul des centres de données et les infrastructures IA/HPC à grande échelle au salon COMPUTEX 2024

TAIPEI, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2024 -- TYAN, leader dans la conception de plateformes de serveurs et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présente ses dernières plateformes de serveurs AMD EPYC au COMPUTEX 2024, stand M1120 à Taipei, Taïwan, du 4 au 7 juin.

« Grâce aux capacités avancées des processeurs AMD EPYC de 4e génération, les plateformes de serveurs AMD EPYC de TYAN offrent des performances optimisées pour les centres de données modernes et l'infrastructure IA/HPC à grande échelle, assurant une efficacité énergétique élevée et une sécurité robuste, a déclaré Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology Corporation. Pour les petites entreprises et les hébergeurs dédiés, TYAN propose des serveurs basés sur le processeur AMD EPYC 4004 qui fournissent des solutions rentables et conviviales avec une fiabilité, une évolutivité et une sécurité de niveau professionnel. »

Des conceptions innovantes pour des charges de travail diverses en HPC, informatique cloud-native et IA générative

Les plateformes de serveurs à haute performance et écoénergétiques alimentées par le processeur AMD EPYC Série 9004 offrent des solutions innovantes pour mettre à l'échelle les centres de données tout en accordant la priorité à l'efficacité et aux objectifs de TCO. TYAN présente trois modèles au sein de son segment de produits IA/HPC. Le Transport HX UT85A-B8267 est un serveur 8U à double socket équipé de huit accélérateurs AMD Instinct MI300X. Il dispose de huit plateaux de lecteur sans outil NVMe U.2 remplaçables à chaud de 2,5 pouces et prend en charge jusqu'à 9 To de mémoire DDR5 enregistrée, ce qui en fait un choix optimal pour les infrastructures avancées d'IA et HPC à grande échelle. Vient ensuite le Transport HX TN85-B8261 , un serveur 2U à double socket conçu pour améliorer les performances HPC et d'apprentissage profond. Il peut accueillir jusqu'à quatre cartes GPU à double emplacement, deux emplacements PCIe 5.0 x16 demi-hauteur, 24 emplacements RDIMM DDR5 et huit plateaux de lecteur sans outil NVMe U.2 remplaçables à chaud de 2,5 pouces. Enfin, le Transport HX FT65T-B8050 , un serveur sur socle à prise unique 4U qui prend en charge jusqu'à deux cartes GPU haute performance, huit emplacements RDIMM DDR5, huit plateaux de disques SATA 3,5 pouces et deux plateaux de disque 2,5 pouces NVMe U.2 remplaçables à chaud sans outil.

Pour répondre aux exigences des entreprises contemporaines, les serveurs cloud doivent démontrer une extensibilité exceptionnelle, une fiabilité, des performances, une efficacité énergétique, une prise en charge de la virtualisation et une connectivité réseau robuste. Le Transport CX TD76-B8058 se présente comme un serveur multi-nœud 2U qui comprend quatre nœuds à service frontal. Il prend en charge 16 emplacements RDIMM DDR5, quatre plateaux de disques E1.S remplaçables à chaud, deux emplacements NVMe M.2, un emplacement d'extension PCIe 5.0 x16 standard et un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0. Il excelle dans le déploiement de centres de données à haute densité, de serveurs web frontaux et de diverses applications évolutives et il offre une grande adaptabilité dans divers contextes. TYAN offre une autre solution rationalisée, le Transport CX GC68C-B8056 , un serveur 1U à socket unique équipé de 24 emplacements DIMM enregistrés DDR5 et 12 baies de disques arrière de 2,5 pouces NVMe U.2 remplaçables à chaud et sans outil, répondant au besoin de solutions de serveurs efficaces et peu encombrantes.

Optimisés pour rationaliser les opérations d'E/S de données entre la mémoire et les éléments de stockage au sein des centres de données, TYAN présente les modèles Transport SX TS70-B8056 et Transport SX TS70A-B8056 , conçus pour les applications de stockage cloud dans un format 2U standard. Le TS70-B8056 abrite douze plateaux de disque 3,5 pouces avant pouvant accueillir jusqu'à quatre supports NVMe U.2, et deux baies de disques arrière de 2,5 pouces NVMe U.2 remplaçables à chaud et sans outil, parfaits pour le stockage d'ensembles de données volumineux. Quant au Transport SX TS70A-B8056, conçu pour les besoins de stockage à IOPS élevé, il dispose de 26 plateaux de disque 2,5 pouces NVMe U.2 remplaçables à chaud sans outil.

Un équilibre idéal entre rentabilité et haute performance

Les plateformes de serveurs TYAN, dotées de processeurs de la AMD EPYC Série 8004 , sont soigneusement conçues pour les tâches de cloud et d'edge computing, offrant à la fois des économies de coûts et une efficacité énergétique. Le TYAN Transport CX GC73A-B8046 est un serveur compact 1U, équipé de 12 baies de disques NVMe U.2 remplaçables à chaud et capable de prendre en charge une carte GPU à double emplacement, ce qui en fait un excellent choix pour les applications d'inférence d'IA, de cloud gaming et de VDI. La plateforme intègre également DC-SCM pour répondre aux exigences strictes en matière de sécurité des serveurs. En outre, TYAN propose les cartes mères de serveur Tomcat HX S8040 et Tomcat CX S8047, idéales pour la construction d'appareils de streaming vidéo et de réseau de diffusion de contenu (CDN).

Accessibilité, prix abordable et efficacité énergétique

Grâce à une facilité de gestion intégrée basée sur des normes et à des fonctionnalités de sécurité essentielles, les solutions de serveurs basés sur le processeur AMD EPYC 4004 de TYAN réduisent les coûts d'exploitation pendant les heures ouvrables et répondent de manière transparente aux demandes 24 h/24 et 7 j/7 des fournisseurs de services hébergés. Le Tomcat CX S8016 , une carte mère compacte et rentable prenant en charge les processeurs AMD EPYC Série 4004 avec le facteur de forme micro ATX, sert de base à deux plateformes de serveur. Le Transport CX HG68-B8016 , une plateforme 6U à 5 nœuds, est conçu pour répondre aux exigences d'hébergement du cloud gaming. Chaque nœud de serveur peut accueillir une carte GPU de gaming haute performance à double emplacement ainsi que deux emplacements PCIe supplémentaires pour les connexions réseau. À l'inverse, le Transport CX GX40-B8016 , un serveur 1U équipé de jusqu'à 4 disques SATA internes et d'un emplacement PCIe 5.0 x16 via un riser, est optimisé pour répondre efficacement aux exigences informatiques rentables des applications de centres de données et de cloud-edge.

À propos de TYAN

TYAN, l'une des principales marques de serveurs de MiTAC Computing Technology Corporation, sous l'égide de MiTAC Holdings Corp. (TSE: 3706), conçoit, fabrique et commercialise des technologies avancées de serveurs et de stations de travail x86 et x 86-64, ainsi que des plateformes et des solutions de serveurs. Ses produits sont vendus à des OEM (fabricants d'équipement d'origine), des VAR (distributeurs à valeur ajoutée), des intégrateurs de systèmes et des revendeurs dans le monde entier pour une large gamme d'applications. TYAN permet à ses clients d'être des leaders technologiques en fournissant des produits évolutifs, hautement intégrés et fiables pour une large gamme d'applications telles que les appareils et les solutions de serveur pour les marchés HPC, hyperescale/data center, stockage de serveur, IA et appareils de sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de TYAN à l'adresse http://www.tyan.com ou sur le site de MiTAC Computing Technology Corporation à l'adresse http://www.mitacmct.com

AMD, le logo AMD Arrow, EPYC, et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.