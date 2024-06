TYAN presenteert geoptimaliseerde AMD EPYC-serverplatforms voor rekenprestaties in datacenters en grootschalige AI/HPC-infrastructuur op COMPUTEX 2024

TAIPEI, 5 juni, 2024 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2024 -- TYAN, een marktleider in het ontwerpen van serverplatforms en een dochteronderneming van MiTAC Computing Technology Corporation, brengt zijn nieuwste AMD EPYC-serverplatforms naar de COMPUTEX 2024, stand # M1120 in Taipei, Taiwan van 4 tot 7 juni.

TYAN Presents AMD EPYC Server Platforms Optimized for Data Center Compute Performance and Large-Scale AI/HPC Infrastructure at COMPUTEX 2024

"Met de geavanceerde mogelijkheden van 4e generatie AMD EPYC-processors leveren TYAN's AMD EPYC-serverplatforms geoptimaliseerde prestaties voor moderne datacenters en grootschalige AI/HPC-infrastructuur. Bovendien zorgen ze voor een hoge energie-efficiëntie en robuuste beveiliging," zegt Rick Hwang, president van MiTAC Computing Technology Corporation. "Voor de groep kleinere bedrijven en toegewijde hosters biedt TYAN AMD EPYC 4004 CPU-gebaseerde servers die kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke oplossingen bieden met enterprise-grade betrouwbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging."

Innovatieve ontwerpen voor diverse HPC-, cloud-native computing en generatieve AI-workloads

Krachtige en energiezuinige serverplatforms met de AMD EPYC 9004-serie processor bieden innovatieve oplossingen voor het schalen van datacenters met een focus op efficiëntie en TCO-doelstellingen. TYAN presenteert drie modellen binnen zijn AI/HPC-productsegment. De Transport HX UT85A-B8267 is een 8U dual-socket server uitgerust met acht AMD Instinct MI300X accelerators. Het systeem beschikt over acht 2,5" hot-swap NVMe U.2 schijfladen zonder gereedschap en ondersteunt tot 9TB geregistreerd DDR5-geheugen. Dit maakt het een optimale keuze voor geavanceerde grootschalige AI- en HPC-infrastructuur. Hierop volgt de Transport HX TN85-B8261, een 2U dual-socket GPU-server ontworpen om HPC en deep learning-prestaties te verhogen. Hij biedt plaats aan maximaal vier GPU-kaarten met dubbele sleuven, twee halfhoge PCIe 5.0 x16-sleuven, 24 DDR5 RDIMM-sleuven en acht 2,5" hot-swap NVMe U.2-schijfladen zonder gereedschap. Tot slot is er de Transport HX FT65T-B8050, een 4U single-socket GPU-sokkelserver met ondersteuning voor maximaal twee krachtige GPU-kaarten, acht DDR5 RDIMM-sleuven, acht 3,5" SATA en twee 2,5" NVMe U.2 hot-swap schijfladen zonder gereedschap.

Om aan de eisen van hedendaagse bedrijven te voldoen, moeten cloudservers uitzonderlijke schaalbaarheid, betrouwbaarheid, prestaties, energiezuinigheid, ondersteuning voor virtualisatie en robuuste netwerkconnectiviteit leveren. De Transport CX TD76-B8058 komt tevoorschijn als een 2U multi-node server met vier nodes aan de voorkant. Hij ondersteunt 16 DDR5 RDIMM-sleuven, vier hot-swap E1.S-schijfladen, twee NVMe M.2-sleuven, een standaard PCIe 5.0 x16-expansiesleuf en een OCP 3.0 LAN mezzaninesleuf. Hij blinkt uit door high-density datacenters, front-end webservers en verschillende schaalbare toepassingen met een aanpassingsvermogen in diverse omgevingen. TYAN biedt nog een gestroomlijnde oplossing, de Transport CX GC68C-B8056, een single-socket 1U-server uitgerust met 24 DDR5 geregistreerde DIMM-sleuven en 12 2,5" NVMe U.2 hot swap, gereedschapsloze schijfsleuven, om in de behoefte aan efficiënte en ruimtebesparende serveroplossingen te voorzien.

TYAN presenteert de Transport SX TS70-B8056 en Transport SX TS70A-B8056. Hij is geoptimaliseerd om I/O-bewerkingen van gegevens naadloos te stroomlijnen tussen geheugen en opslagelementen binnen datacenters. Het ontwerp is geschikt voor cloudopslagtoepassingen in een standaard 2U-vormfactor. De Transport SX TS70-B8056 bevat 12 3,5" schijfladen voorop, die plaats bieden aan maximaal vier NVMe U.2-schijven, naast twee 2,5" NVMe U.2 hot-swap schijfladen zonder gereedschap aan de achterkant, ideaal voor het opslaan van grote datasets. De Transport SX TS70A-B8056 is gemaakt voor hoge IOPS opslagvereisten. Hij heeft 26 2,5" NVMe U.2 hot-swap, gereedschapsloze schijfladen.

Een ideale balans tussen kostenefficiëntie en hoge prestaties

De serverplatforms van Tyan zijn voorzien van AMD EPYC 8004-serie processors. Ze zijn zorgvuldig ontworpen voor cloud- en edge computing-taken voor kostenbesparing en energie-efficiëntie. De TYAN Transport CX GC73A-B8046 staat als een compacte 1U-server, uitgerust met 12 hot-swappable NVMe U.2-schijfladen, met capaciteit om een dual-slot GPU-kaart te ondersteunen. Daarom is deze bijzonder geschikt voor AI-inferentie, cloudgaming en VDI-toepassingen. Het platform integreert ook DC-SCM om te voldoen aan de strenge beveiligingseisen voor servers. Verder biedt TYAN de Tomcat HX S8040 en Tomcat CX S8047 servermoederborden, ideaal voor het bouwen van videostreaming en contentdistributienetwerk (CDN)-apparaten.

Toegankelijkheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie

Met geïntegreerde, op standaarden gebaseerde beheerbaarheid en essentiële beveiligingsfuncties verlagen de AMD EPYC 4004 CPU-oplossingen van Tyan effectief de bedrijfskosten tijdens kantooruren en wordt naadloos voldaan aan de 24/7 eisen van gehoste serviceproviders. De Tomcat CX S8016, een compact en kosteneffectief moederbord met ondersteuning voor AMD EPYC 4004-serie processoren in micro ATX vormfactor, dient als basis voor twee serverplatformen. De Transport CX HG68-B8016, een 6U 5-node platform, is ontworpen om te voldoen aan de hostingeisen van cloudgaming. Elk servernode heeft de capaciteit om een dual-slot high-performance gaming GPU-kaart te plaatsen, samen met twee extra PCIe-sleuven voor netwerkverbindingen. Omgekeerd is de Transport CX GX40-B8016, een 1U-server uitgerust met maximaal 4 interne SATA-schijven en een PCIe 5.0 x16-sleuf met riser, geoptimaliseerd om efficiënt te voldoen aan de kosteneffectieve computerbehoeften van zowel datacenters als cloud-edge-toepassingen.

Over TYAN

TYAN, als toonaangevend servermerk van MiTAC Computing Technology Corporation onder MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ontwerpt, produceert en verkoopt geavanceerde x86- en x86-64-server/werkstationboardtechnologie, platforms en producten voor serveroplossingen. De producten worden wereldwijd verkocht aan OEM's, VAR's, systeemintegrators en wederverkopers voor een breed scala aan toepassingen. TYAN stelt zijn klanten in staat om technologische leiders te zijn door schaalbare, sterk geïntegreerde en betrouwbare producten te leveren voor een breed scala van toepassingen zoals serverapparaten en oplossingen voor HPC, hyper-scale/datacenter, server storage, AI en beveiligingsapparatuur. Bezoek voor meer informatie de website van TYAN op http://www.tyan.com of de website van MiTAC Computing Technology Corporation op http://www.mitacmct.com.

AMD, het AMD Arrow-logo, EPYC en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427740/2024_Computex_AMD_PR.jpg