TYAN présente des plateformes de serveurs pour le calcul haute performance, le stockage et le cloud dotées de processeurs Intel Xeon évolutifs sur le salon Computex 2018

« Les plateformes avancées de serveurs du portefeuille de TYAN s'appuient sur les processeurs Intel® Xeon® évolutifs et sont conçues pour répondre à des analyses extrêmement complexes, mises à l'échelle pour les centres de données modernes », a déclaré Danny Hsu, vice-président de la division opérationnelle TYAN de MiTAC Computing Technology Corporation.

Des plateformes de serveurs HPC et alimentées par l'intelligence artificielle pour offrir les meilleures performances possibles aux entreprises

Offrant des performances d'inférence exceptionnelles et un haut degré de précision des données en temps réel, les plateformes Thunder HX TA88-B7107 , Thunder HX FA77-B7119 et Thunder HX GA88-B5631 de TYAN sont optimisées pour bon nombre de charges de travail de calcul cognitif qui font leur apparition à l'heure actuelle, telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. La plate-forme TA88-B7107 2U prend en charge deux processeurs Intel Xeon évolutifs et peut accueillir jusqu'à huit cartes graphiques hautement performantes, dotées la technologie NVLink. Disposant de quatre emplacements PCIe x16 pour la mise en place de réseaux haut débit et 24 emplacements DIMM prenant en charge jusqu'à 3 Tb de mémoire RAM du système, la TA88-B7107 est l'option de serveur HPC la plus performante qui soit disponible. La FA77-B7119 4U prend en charge deux processeurs Intel Xeon évolutifs, 24 emplacements DIMM et jusqu'à 11 emplacements PCIe x16 (ou 21 PCIe x8). La GA88-B5631 est un serveur 1U offrant 12 emplacements DIMM, jusqu'à 5 emplacements PCIe x16 et un seul processeur Intel Xeon évolutif, et elle fait partie des serveurs HPC de la plus haute densité de l'industrie que l'on puisse trouver sur le marché.

La Thunder HX FT77D-B7109 tire parti des deux processeurs Intel Xeon évolutifs pour augmenter la capacité d'expansion totale d'un système et fournit un emplacement PCIe x16 standard supplémentaire à côté des huit cartes d'accélération graphique haute performance à double largeur. L'emplacement PCIe x16 supplémentaire peut être déployé avec une carte de resynchronisation de technologie NVMe pour le déploiement de NVMe ou avec une carte réseau haut débit telle que l'EDR Infiniband 100 gigabits, l'Ethernet 100 gigabits ou l'architecture Intel Omni-Path 100 gigabits pour la création de grappes de serveurs MPI. Cette plate-forme est spécialisée dans les charges de travail massivement parallèles, notamment le calcul scientifique, le séquençage génétique, la recherche de pétrole et de gaz, la reconnaissance faciale à grande échelle et la cryptographie.

Les plateformes de serveurs de stockage mettent en exergue les performances extrêmes et l'efficacité énergétique pour les centres de données et les entreprises

Les plateformes de stockage de TYAN couvrent un large éventail de spécifications matérielles à même de stocker des quantités massives de données. Le modèle Thunder SX FA100-B7118 est le serveur de stockage phare de TYAN qui prend en charge deux processeurs Intel Xeon évolutifs et 100 disques de 3,5 pouces dans un facteur de forme 4U à montage sur rack. La plate-forme est conçue pour les applications de stockage à froid et pour les applications de stockage d'objets à grande échelle telles que Lustre.

La Thunder SX TN76-B7102 de TYAN est une plate-forme de stockage 2U qui s'appuie sur le processeur Intel Xeon évolutif à double socket. Avec une extension maximale de 8 emplacements PCIe standard, le modèle TN76-B7102 permet aux utilisateurs de combiner et de faire correspondre différentes cartes d'extension. Cette plate-forme est conçue pour prendre en charge une structure de réseau Omni-Path « sur CPU » 100 Gbits/s d'Intel, et elle est idéale pour de nombreuses applications de Big data, notamment l'analyse des Big data, les bases de données en mémoire et la visualisation de données.

La Thunder SXGT62F-B5630 est une plateforme de serveur 1U conçue pour le stockage de données de cache hybride NVMe/SATA qui prend en charge jusqu'à 8 disques NVMe U.2 échangeables à chaud ainsi qu'une mezzanine LAN OCP v2.0. La conception à simple socket du processeur évolutif Intel Xeon en fait une plate-forme idéale pour les charges de travail qui fonctionnent le mieux au sein d'un seul domaine NUMA et qui demandent de grandes quantités de mémoire flash haute vitesse, telles que les applications de streaming multimédia.

La Thunder SX GT86C-B5630 1U dotée d'un processeur Intel Xeon évolutif à simple socket est rentable et conçue pour les applications de bases de données distribuées telles que Ceph, Hadoop et Apache Cassandra.

SOURCE TYAN