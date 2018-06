TYAN Presenteert HPC, Opslag en Cloud Server Platforms Met Intel Xeon Scalable Processors op Computex 2018

"TYAN's server platforms, ons meest toonaangevende portfolio-product, zijn gebouwd met de Intel® Xeon® Scalable Processor als basis en zijn ontworpen om enorm complexe analyses op schaal aan te kunnen voor moderne datacentra," vertelt Danny Hsu, vice-president van het TYAN Bedrijfsonderdeel van MiTAC Computing Technology Corporation.

HPC en AI-aangedreven Server Platforms Geven Bedrijven de Hoogst Mogelijke Prestatie

Met hun uitstekende inferentie-functionaliteit en dataprecisie van hoog niveau in real-time zijn TYAN's Thunder HX TA88-B7107 , Thunder HX FA77-B7119 en Thunder HX GA88-B5631 geoptimaliseerd voor vele van de tegenwoordig meer voorkomende cognitieve computertaken zoals machine learning en artificial intelligence. De 2U TA88-B7107 bevat dubbele Intel Xeon Scalable Processors en biedt plaats aan maximaal acht high performance grafische kaarten met NVLink technologie. Met vier PCIe x16 slots beschikbaar voor high-speed netwerken en 24 DIMM slots die tot aan 3TB aan systeem-RAM ondersteunen is de TA88-B7107 de HPC server optie met de hoogst mogelijke prestaties. De 4U FA77-B7119 ondersteunt dubbele Intel Xeon Scalable Processors, 24 DIMM slots en maximaal 11 PCIe x16 (of 21 PCIe x8) slots. De GA8-B5631 is een 1U server met 12 DIMM slots, tot aan 5 PCIe x16 slots, en een enkelvoudige Intel Xeon Scalable Processor. Deze behoort tot de HPC servers met de hoogste density die op de markt beschikbaar zijn.

De Thunder HX FT77D-B7109 heeft het voordeel van dubbele Intel Xeon Scalable Processors om de totale expansie-capaciteit binnen een enkel systeem te vergroten en bevat daarnaast nog een extra standaard PCIe x16 slot naast de 8 dubbel-brede high performance versnellerkaarten. Het extra PCIe x16 slot kan worden gebruikt met een NVMe re-timer card voor NVMe gebruik of een high-speed netwerkkaart zoals de 100 Gigabit EDR Infiniband, 100 Gigabit Ethernet, of 100 Gigabit Intel Omni-Path structuur voor MPI clustering. Dit platform is speciaal ontworpen voor gigantische parallell uit te voeren werkzaamheden waaronder scientific computing, genetic sequencing, het ontdekken van olie- & gasvoorraden, grootschalige gezichtsherkenning en cryptografie.

Opslag Server Platforms Belichten Extreme Prestaties en Energie-efficiëntie voor Datacenters en Ondernemingen

TYAN's opslagplatforms omvatten een brede reeks van hardwarespecificatiies met het vermogen tot opslag van gigantische hoeveelheden data. De Thunder SX FA100-B7118 is TYAN's vlaggenschip opslagserver met ondersteuning door dubbele Intel Xeon Scalable Processors en 100 3.5" drives in een 4U rackmount vormfactor. Het platform is ontworpen voor zowel koude opslag als opslagapplicaties voor grote objecten zoals Lustre.

TYAN's Thunder SX TN76-B7102 is een 2U dual-socket Intel Xeon Scalable Processor-gebaseerd opslagplatform. Met maximale uitbreiding tot 8 standaard PCIe slots laat de TN76-B7102 gebruikers combinaties mixen en matchen van een aantal verschillende uitbreidingskaarten. Het platform is ontworpen ter ondersteuning van Intel's on-CPU 100Gb/s Omni-Path netwerkstructuur en is ideaal voor vele big data-applicaties, waaronder big data- analyses, in-memory databases en data-visualisaties.

The Thunder SXGT62F-B5630 is een 1U server platform dat is ontworpen voor hybride NVMe/SATA cache data-opslag met ondersteuning voor maximaal 8 hot-swap NVMe U.2 drives samen met een OCP v2.0 LAN Mezzanine. Het ontwerp met enkele Intel Xeon Scalable Processor maakt het tot een ideaal platform voor werkzaamheden die het best kunnen worden uitgevoerd binnen een enkel NUMA domein en die gebruikmaken van grote hoeveelheden high-speed flash, zoals de vele media-streaming applicaties.

De kosten-effectieve 1U Thunder SX GT86C-B5630 met een single-socket Intel Xeon Scalable Processor is ontworpen voor gedistribueerde database-applicaties zoals Ceph, Hadoop en Apache Cassandra.

