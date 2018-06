TYAN présente les plateformes de stockage et de serveurs de calcul haute performance reposant sur les processeurs AMD EPYC au salon Computex 2018

« Les entreprises axées sur les données d'aujourd'hui remodèlent le monde et mettent un coup de projecteur sur l'efficacité des centres de données », a déclaré Danny Hsu, le vice-président de la filiale TYAN de MiTAC Computing Technology Corporation. « Les plateformes de serveurs reposant sur le processeur AMD EPYC, de TYAN, peuvent contribuer à accélérer les applications big data et de bases de données mémoire requérant de grandes capacités mémoire, une bande passante mémoire élevée et des E/S à large bande passante, pour gérer et analyser des quantités massives de données non structurées. »

Des plateformes de stockage à prise unique pour offrir des fonctionnalités haute performance aux centres de données

TYAN exploite au maximum la valeur de la prise unique AMD EPYC, pour élaborer une large gamme de systèmes serveurs à prise unique, pouvant offrir des fonctionnalités et des performances équivalent à une double prise. La Transport SX TN70A-B8026 et la Transport SX TN70E-B8026 sont conçues pour le stockage défini par logiciel, la distribution de contenu et les charges de travail de l'entreprise au format 2U. La TN70A-B8026 couvre quatre options de stockage différentes : 24 unités NVMe U.2 échangeables à chaud et deux unités NVMe M.2 pour les applications de stockage tout flash, 16 unités NVMe U.2 échangeables à chaud et huit unités SATA, huit unités NVMe U.2 échangeables à chaud et 16 baies SATA pour le stockage hiérarchisé et 24 unités SATA 2,5" échangeables à chaud pour le stockage général. La TN70E-B8026 prend en charge 12 disques SATA 3,5" échangeables à chaud et quatre disques NVMe U.2 NVMe échangeables à chaud pour un stockage hybride haute capacité.

Pour des applications de stockage économiques, la Transport SX GT62F-B8026 de TYAN comprend dix unités NVMe U.2 échangeables à chaud et deux unités NVMe M.2 et est conçue pour des applications de flux de données à très haut débit, prenant en charge jusqu'à 300 Gb/s d'Ethernet et 300 Gb/s symétriques vers les SSD. Les applications plus générales peuvent utiliser dix unités SATA 2,5" échangeables à chaud, les rendant idéales pour les applications d'entreprise, le déploiement en centres de données, la virtualisation, le stockage défini par logiciel et les charges de travail de serveurs à usage général.

Calcul haute performance pour satisfaire les applications de calcul haute performance et d'IA les plus exigeantes

La Transport HX GA88-B8021 prend en charge jusqu'à six cartes GPU dans un châssis 1U ; c'est le serveur de densité GPU le plus élevé disponible sur le marché. La plateforme tire pleinement parti de l'architecture AMD EPYC, en permettant un déploiement maximal de GPU sans utiliser le commutateur PCIe. La GA88-B8021 offre un emplacement PCIe x16 supplémentaire pour contenir un adaptateur réseau à haut débit, avec une bande passante allant jusqu'à 100 Gb/s comme le bus d'ordinateur InfiniBand ou 100 Gigabit Ethernet. Elle est parfaite pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la formation en réseau neuronal profond et les charges de travail en inférence.

Pour les charges de travail les plus exigeantes, la Transport HX TN76A-B8242 de TYAN tire parti des avancées majeures de la double prise AMD EPYC dans les domaines du calcul, de la mémoire, des E/S et des capacités de sécurité, pour produire d'excellents résultats. Le système prend en charge jusqu'à 32 DIMM et 26 unités SATA 2,5" échangeables à chaud pour les applications de calcul haute performance et de virtualisation.

SOURCE TYAN