TYAN toont AMD EPYC processor-gebaseerde opslag en HPC-serverplatforms tijdens Computex 2018

"De data-gedreven bedrijven van vandaag de dag veranderen de wereld en hebben de efficiëntie van datacenters onder de aandacht gebracht," aldus Danny Hsu, Vice President van het TYAN-bedrijf van de MiTAC Computing Technology Corporation. "TYAN's AMD EPYC-gebaseerde serverplatforms kunnen helpen bij het versnellen van big data en de in-memory database-toepassingen die een groot geheugen vereisen, alsmede hoge geheugenbandbreedte, en een hoge bandbreedte I/O voor het beheren en analyseren van grote hoeveelheden van ongestructureerde gegevens."

Single-socket opslagplatforms om een krachtige functie te leveren aan datacenters

TYAN maximaliseert de waarde van de single socket AMD EPYC om een breed scala aan single socket serversystemen te ontwikkelen die dual socket-functies en -prestaties kunnen leveren. Zowel de Transport SX TN70A-B8026 als de Transport SX TN70E-B8026 zijn ontworpen voor softwaregedefinieerde opslag, de distributie van content, en enterprise-werkbelasting in een 2U-vormfactor. De TN70A-B8026 strekt zich uit over vier verschillende opslagopties: 24 hot-swap NVMe U.2 drives en 2 NVMe M.2 drives voor all-flash-opslagtoepassingen, 16 hot-swap NVMe U.2 drives en 8 SATA drives, 8 hot-swap NVMe U.2 drives en 16 SATA bays voor gelaagde opslag, en 24 hot-swap 2.5" SATA drives voor opslag voor algemeen gebruik. De TN70E-B8026 ondersteunt 12 3.5" hot-swap SATA drives en 4 hot-swap NVMe U.2 drives voor hybride opslag met een hoge capaciteit.

Voor kosteneffectieve opslagtoepassingen beschikt TYAN's Transport SX GT62F-B8026 over 10 hot-swap NVMe U.2 drives en 2 NVMe M.2 drives en is ontworpen voor extreem snelle datastreaming-toepassingen, waarbij maximaal 300Gb/s van Ethernet en gebalanceerd 300Gb/s naar de SSD's ondersteunt wordt. Toepassingen voor een meer algemeen gebruik kunnen gebruik maken van de 10 2.5" hot-swap SATA drives, waardoor het ideaal is voor zakelijke toepassingen, datacenter-implementatie, virtualisatie, softwaregedefinieerde opslag,en serverbelasting voor algemene doeleinden.

High Performance Computing om tegemoet te komen aan de meest veeleisend HPC en KI-toepassingen

De Transport HX GA88-B8021biedt ondersteuning voor maximaal zes GPU-kaarten in een 1U-chassis en is de server met de hoogste GPU-dichtheid die op de markt beschikbaar is. Het platform maakt optimaal gebruik van de AMD EPYC-architectuur door maximale GPU-implementatie mogelijk te maken zonder het gebruik van PCIe-omschakeling. De GA88-B8021 biedt een extra PCIe x16 slot voor het opnemen van een snelle netwerkadapter met een bandbreedte van maximaal 100Gb/s zoals de EDR InfiniBand of de 100 Gigabit Ethernet. Het is ideaal voor kunstmatige intelligentie, machinaal leren, en diepe neurale netwerktraining en inferentiewerkbelasting.

Voor de meest veeleisende werkbelastingen maakt TYAN's Transport HX TN76A-B8242 gebruik van de belangrijke verbeteringen van de AMD EPYC dual socket in berekenen, geheugen, I/O en beveiligingsmogelijkheden, om uitstekende prestaties te leveren. Het systeem ondersteunt maximaal 32 DIMM's en 26 2.5" hot-swap SATA drives voor HPC- en virtualisatietoepassingen.

SOURCE TYAN