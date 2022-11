TYAN présente ses prochaines plateformes HPC alimentées par des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération au salon SC22

DALLAS, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- TYAN®, un fabricant de premier plan dans la conception de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présente ses prochaines plateformes de serveurs alimentées par les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, optimisées pour les marchés du HPC et du stockage, au salon SC22 du 14 au 17 novembre, au stand 2000 du Kay Bailey Hutchison Convention Center de Dallas.

TYAN's HPC Platforms Featuring DDR5, PCIe 5.0 and Compute Express Link 1.1 Enable to Accelerate Performance for a Diverse Set of Workloads

« La disponibilité accrue de nouvelles technologies telles que les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération continue de faire évoluer le paysage du HPC », a déclaré Danny Hsu, vice-président de la division Infrastructure de serveurs de MiTAC Computing Technology Corporation. « Les progrès de la technologie des puces, associés à l'essor du cloud computing, ont mis à la portée des petites entreprises des niveaux élevés de puissance de calcul. Le HPC est désormais abordable et accessible à une nouvelle génération d'utilisateurs. »

Des systèmes HPC de pointe optimisés pour accélérer les performances

Tirant parti des technologies standard de l'industrie telles que DDR5, PCIe® 5.0 et Compute Express Link 1.1 apportées par les processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, les plateformes HPC de TYAN permettent d'accélérer les performances pour un ensemble diversifié de charges de travail, y compris le calcul haute performance, l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Le Thunder HX FT65T-B7130 est une plateforme de serveur 4U optimisée pour les environnements HPC de bureau. La plateforme prend en charge deux processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, plusieurs cartes GPU hautes performances, un emplacement NVMe M.2, huit baies pour lecteur SATA de 3,5 pouces et deux de 2,5 pouces remplaçables à chaud et ne nécessitant aucun outil.

Le Thunder HX FT65T-B5652 de TYAN est un autre serveur sur socle 4U conçu pour les charges de travail HPC plus petites qui nécessitent une grande puissance de calcul sur le bureau. Le système est doté d'un seul processeur Intel Xeon Scalable de 4e génération, de plusieurs emplacements PCIe 5.0 pour des cartes GPU hautes performances, d'un emplacement NVMe M.2, de six emplacements SATA 3,5 pouces et de deux baies pour disques NVMe U.2 remplaçables à chaud et ne nécessitant aucun outil.

Le Thunder HX TS75-B7132 est un serveur 2U à deux prises qui accueille deux LAN 10GbE ou GbE embarqués, deux emplacements NVMe M.2 et huit baies pour disques SATA de 3,5 pouces échangeables à chaud et ne nécessitant aucun outil, avec jusqu'à huit supports NVMe U.2. Il est idéal pour les applications de virtualisation et d'informatique en mémoire.

Le Thunder SX TS70-B7136 est un serveur de stockage hybride 2U à deux prises conçu pour les applications cloud rentables. La plateforme dispose de deux emplacements MVMe M.2, de douze baies pour disques SATA de 3,5 pouces échangeables à chaud et ne nécessitant aucun outil, prenant en charge jusqu'à quatre périphériques NVMe U.2, et de deux baies arrière pour disques SATA de 2,5 pouces échangeables à chaud et ne nécessitant aucun outil, pour le déploiement de disques de démarrage.

